Животные как люди

Иногда животные совсем похожи на людей…







1. Позитивные обезьяны с острова Сулавеси. (Фото ):







2. Жажда. (Фото Wong Campion | Reuters):







3. Настоящие друзья, Таиланд. (Фото Sukree Sukplang | Reuters):







4. Солярий для суриката, Австралия. (Фото Will Burgess | Reuters):







5. Боксеры, Китай. (Фото by Nir Elias | Reuters):







6. Морж-музыкант, Стамбул, Турция. (Фото Osman Orsal | Reuters):







7. На курсах вождения, Рима, Италия. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):







8. Вредная привычка. (Фото Sukree Sukplang | Reuters):







9. Скейтбордист из Сингапура. (Фото Edgar Su | Reuters):







10. Заварил «доширак». (Фото Jaime Saldarriaga | Reuters):







11. Уличный музыкант. (Фото Luke MacGregor | Reuters):







12. Профессор. (Фото Reuters | Stringer):







13. Собака-десантник. (Фото Manuel J. Martinez | Reuters | U.S. Air Force):







14. Слон-футболист, Читван, Непал. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







15. Жертва красоты, Карачи, Пакистан. (Фото Akhtar Soomro | Reuters):







16. Коала-фотограф, Австралия. (Фото David Gray | Reuters):







17. На качелях. (Фото Wong Campion | Reuters):







P.S. Человек тоже относится к царству животных, но традиционно рассматривает сам себя отдельно, используя оборот «животные и человек».



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram