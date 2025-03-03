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Интерьеры итальянских дворцов, от которых глаз невозможно оторвать

Канадский фотограф Дэвид Бердени (David Burdeny) помешан на архитектуре. В прошлом году мы предлагали вашему вниманию серию его изумительных фотографий, сделанных на станциях метро в Москве и Санкт-Петербурге, а теперь настал черёд интерьеров итальянских дворцов и резиденций, за которыми Бердени охотился год, объездив всю Италию с юга до севера.



Интерьеры итальянских дворцов, от которых глаз невозможно оторвать


Палаццо Мадама, Турин, 2016 год.

Интерьеры итальянских дворцов, от которых глаз невозможно оторвать

Дворец Ступиниджи, Пьемонт.

Интерьеры итальянских дворцов, от которых глаз невозможно оторвать

Палаццо Колонна, Рим, 2016 год.

Интерьеры итальянских дворцов, от которых глаз невозможно оторвать

Замок Саммеццано, Тоскана, 2016 год.

Интерьеры итальянских дворцов, от которых глаз невозможно оторвать

Вилла Фарнезе, Капрарола, 2016 год.

Интерьеры итальянских дворцов, от которых глаз невозможно оторвать

Палаццо Дукале, Мантуя, 2016 год.

Интерьеры итальянских дворцов, от которых глаз невозможно оторвать

Библиотека, Неаполь, 2016 год.

Интерьеры итальянских дворцов, от которых глаз невозможно оторвать

Королевский дворец Венария, Пьемонт, 2016 год.

Интерьеры итальянских дворцов, от которых глаз невозможно оторвать

Придворный театр, Королевский дворец в Казерте, 2016 год.

Интерьеры итальянских дворцов, от которых глаз невозможно оторвать

Палаццо Колонна, Рим, 2016 год.

Интерьеры итальянских дворцов, от которых глаз невозможно оторвать

Дворец Ка’ Реццонико, Венеция, 2012 год.

Интерьеры итальянских дворцов, от которых глаз невозможно оторвать

Королевский дворец в Казерте, 2016 год.

Интерьеры итальянских дворцов, от которых глаз невозможно оторвать

Замок Раккониджи, 2016 год.

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