Интерьеры итальянских дворцов, от которых глаз невозможно оторвать

Канадский фотограф Дэвид Бердени (David Burdeny) помешан на архитектуре. В прошлом году мы предлагали вашему вниманию серию его изумительных фотографий, сделанных на станциях метро в Москве и Санкт-Петербурге, а теперь настал черёд интерьеров итальянских дворцов и резиденций, за которыми Бердени охотился год, объездив всю Италию с юга до севера.