Как живётcя на крошечном острове, где населения на метр больше, чем в Нью-Йорке

Отнюдь не Манхэттен

Санта-Крус-дель-Ислоте.

Кто же будет жить в столь странном месте?

Как возник этот остров

Территорию можно обойти за несколько минут пешком.

Говорят, что некогда рыбаки приплыли сюда в поисках новых мест для ловли рыбы и им здесь понравилось.

В тесноте, да не в обиде

На острове очень мало места.

Основные источники прибыли - это туризм и ловля рыбы.

Большая часть жителей - это молодёжь.

Учителя очень хвалят местных детей.

Самая большая ценность

Местные жители очень любят свой маленький остров и считают его раем на Земле.