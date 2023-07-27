Как оградить свой дом от ограбления: 7 проверенных советов

Безопасность дома превыше всего. /Фото: n.sinaimg.cn

1. Светильники с таймерами

Таймеры на осветительных приборах помогут создать видимость обитаемого дома. /Фото: i.pinimg.com

2. Надежный защитник

Пока дома нет людей, собака будет за старшего. /Фото: static.wixstatic.com

3. Социальная осмотрительность

Публикуя в социальных сетях различные красочные снимки с отдыха, можно навлечь на себя беду. /Фото: media1.popsugar-assets.com

4. Высокий забор — не всегда хорошее решение

Иногда чрезмерная защита играет злую шутку с владельцем дома. /Фото: domsmam.com

5. Правильное впечатление о постоянном присутствии

Никто не должен понимать, что дома никого нет. /Фото: hampshirelocksmith.co.uk

6. Качественные замки

На замках точно не стоит экономить. /Фото: sdelaidver.com

Качественные замки усложнят грабителям взлом, возможно за это время вы уже вернетесь домой. /Фото: image-store.slidesharecdn.com

7. Доверительные отношения с соседями

С соседями нужно если не дружить, то быть в хороших отношениях это точно. /Фото: tvoymog.by