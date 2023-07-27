Как оградить свой дом от ограбления: 7 проверенных советов

Безопасность дома превыше всего. /Фото: n.sinaimg.cn
Кража в собственном доме — одна из самых ужасных вещей, которая может, к сожалению, произойти с каждым. Именно поэтому важно не только правильно оценить риски, но и предпринять соответствующие меры безопасности. Большинство краж происходит в праздничные или в теплые дни, когда люди часто бывают вне дома. Редакция Novate.ru предлагает подборку лайфхаков, которые сделают дом менее привлекательным для грабителя. Реализовать их не составит труда.
1. Светильники с таймерами
Таймеры на осветительных приборах помогут создать видимость обитаемого дома. /Фото: i.pinimg.com
Светильники с таймерами — очень полезное приобретение для повседневной жизни. Если установить их в разных местах квартиры, комнаты будут попеременно освещаться и создавать у грабителей впечатление, что кто-то находится дома. А еще светильниками с таймерами очень удобно пользоваться: можно установить определенное время включения, когда на улице темнеет, и время выключения перед сном. Такие светильники можно установить как дома, так и на улице.
2. Надежный защитник
Пока дома нет людей, собака будет за старшего. /Фото: static.wixstatic.com
Не все хотят заводить домашнего питомца, но иногда это важно не только для души, но и для безопасности. Собаки очень чувствительны к чужим людям и их поведению, поэтому могут даже заранее предупредить об опасности. А вместе с бдительными соседями, которые услышат лай собаки, они могут предупредить преступление.
3. Социальная осмотрительность
Публикуя в социальных сетях различные красочные снимки с отдыха, можно навлечь на себя беду. /Фото: media1.popsugar-assets.com
Не стоит писать в социальных сетях о том куда, насколько и когда вы уезжаете, ведь это как приманка для грабителей. Красивые фотографии прямо с пляжа тоже не лучшая идея, если вы переживаете о безопасности своего жилища. Кроме того, стоит подумать о том, что написать в автоматическом ответе по электронной почте, когда вы находитесь вне офиса. Указывать, что у вас длительный отпуск в течение 3 недель — не подходящая формулировка для осмотрительного человека.
4. Высокий забор — не всегда хорошее решение
Иногда чрезмерная защита играет злую шутку с владельцем дома. /Фото: domsmam.com
Забор вокруг всего дома, как ни странно, — мечта любого грабителя. Чрезмерная защита дома может сыграть злую шутку с хозяином, поскольку высокий забор не позволяет просматривать участок с улицы, а это значит, что преступник может спокойно размещать выносимые из дома вещи на улице, а затем легко перемещать их к своему транспортному средству. Чтобы обеспечить своему имуществу безопасность, нужно сделать так, чтобы жилье выглядело более открытым. Обязательно следует поместить несколько автоматических уличных фонарей, чтобы в любом месте участка грабитель был виден как на ладони.
5. Правильное впечатление о постоянном присутствии
Никто не должен понимать, что дома никого нет. /Фото: hampshirelocksmith.co.uk
Грабители — очень внимательные и наблюдательные люди. Перед тем, как совершить преступление они долгое время собирают информацию и следят за распорядком дня потенциальной жертвы. Поэтому время от времени стоит вносить в свой распорядок дня спонтанные поступки и возвращение домой пораньше. А во время отпуска позаботиться о том, чтобы дом казался живым: чтобы в окне иногда горел свет, осуществлялось проветривание, открывались и закрывались шторы. Об этом можно попросить надежных людей: родственников или друзей, которые будут поливать цветы и проверять, все ли в порядке. Грабители не рискнут взламывать дом, если не уверены, что дома никого нет.
6. Качественные замки
На замках точно не стоит экономить. /Фото: sdelaidver.com
Считается, что опытный вор может взломать любой замок. Это так, однако с качественным сложным замком ему придется провозиться гораздо дольше. А за это время велика вероятность, что вы вернетесь домой или соседи заметят подозрительную деятельность чужого человека. Рекомендуется установить на дверь несколько замков разных видов, тогда их сложнее будет вскрыть. Также многие современные двери имеют встроенную блокировку в верхней и нижней части дверного полотна: специальные задвигающиеся в пазы на коробке стальные стержни. Они очень хорошо помогают от выбивания двери. Если в доме несколько дверей, то следует позаботиться о безопасности каждой из них.
Качественные замки усложнят грабителям взлом, возможно за это время вы уже вернетесь домой. /Фото: image-store.slidesharecdn.com
Полезная информация: Для металлических входных дверей лучше всего устанавливать врезной механизм, который устойчив к выбиванию и высверливанию. Защита в виде листа металла если не навсегда остановит злоумышленника, то точно устроит ему проблемы. Также двери и врезные замки часто могут устанавливаться с дополнительными защитными пластинами для снижения риска взлома. Существует четыре класса замков, различимых по устойчивости к взлому: замок первого класса можно вскрыть менее чем за 5 минут, на второй грабитель потратит более пяти минут, на третий — 15 минут, а на четвертый — не менее получаса. Также при выборе замка стоит обратить внимание на его разные виды: чаще всего рекомендуется совмещать сувальдные и цилиндровые замки.
7. Доверительные отношения с соседями
С соседями нужно если не дружить, то быть в хороших отношениях это точно. /Фото: tvoymog.by
Перед длительной поездкой в отпуск стоит предупредить своих соседей, которые внушают доверие. С ними можно договориться, чтобы они следили за домом и поддерживали вещи в порядке, контролировали сохранность всего и создавали видимость обитаемого жилья.
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