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Красочные инсталляции из сотни тысяч живых цветов


Гортензия. Автор: Rebecca Louise Law.

Гортензия. Автор: Rebecca Louise Law.

 

Лондонский художник Рэбекка Луиза Лоу (Rebecca Louise Law) известна во всём мире своими цветочными инсталляциями. На протяжении нескольких лет для своих работ она использует сотни тысяч живых и искусственных цветов, которые будто по мановению волшебной палочки, зависли в воздухе, а так же украшают стены, создавая иллюзию флористического ландшафта.

Цветочные инсталляции Рэбекки Луизы Лоу.

Цветочные инсталляции Рэбекки Луизы Лоу.

 

Работы Рэбекки – настоящее произведение искусства, напоминающее издалека перевёрнутые сады или луга. Она использует медную проволоку, для того, чтобы закрепить на ней цветы, которые, превращаясь в гирлянды различной длины, подвешиваются к атриуму здания. Таким образом ей удаётся создать потрясающий эффект занавеса, или же парящих в воздухе цветочных букетов, а порой и вовсе стены, больше похожие на цветочные поля. По окончанию выставок, когда цветы полностью высохнут и потемнеют, она использует их в других своих не менее зрелищных проектах. И каждый раз, попадая на подобное мероприятие, чувствуешь себя, будто в раю на земле где в воздухе благоухает тонкий аромат если и не сводящий с ума, то уж точно кружащий голову.
Цветочный микс. Автор: Rebecca Louise Law.

Цветочный микс. Автор: Rebecca Louise Law.

 
Розы. Автор: Rebecca Louise Law.

Розы. Автор: Rebecca Louise Law.

 
Цветочная стена. Автор: Rebecca Louise Law.

Цветочная стена. Автор: Rebecca Louise Law.

 
Маки. Автор: Rebecca Louise Law.

Маки. Автор: Rebecca Louise Law.

 
Белые розы. Автор: Rebecca Louise Law.

Белые розы. Автор: Rebecca Louise Law.

 
Рэбекка за работой. Автор: Rebecca Louise Law.

Рэбекка за работой. Автор: Rebecca Louise Law.

 
Ирисы. Автор: Rebecca Louise Law.

Ирисы. Автор: Rebecca Louise Law.

 
Цветочные инсталляции из сотни разноцветных ирисов. Автор: Rebecca Louise Law.

Цветочные инсталляции из сотни разноцветных ирисов. Автор: Rebecca Louise Law.

 
Ирисы, ставшие частью инсталляции. Автор: Rebecca Louise Law.

Ирисы, ставшие частью инсталляции. Автор: Rebecca Louise Law.

 
Цветочная витрина. Автор: Rebecca Louise Law.

Цветочная витрина. Автор: Rebecca Louise Law.

 
Необычные цветочные картины. Автор: Rebecca Louise Law.

Необычные цветочные картины. Автор: Rebecca Louise Law.

 
Цветочный натюрморт. Автор: Rebecca Louise Law.

Цветочный натюрморт. Автор: Rebecca Louise Law.

 
Цветочные мотивы. Автор: Rebecca Louise Law.

Цветочные мотивы. Автор: Rebecca Louise Law.

 
Цветы под стеклянным колпаком. Автор: Rebecca Louise Law.

Цветы под стеклянным колпаком. Автор: Rebecca Louise Law.

 
Праздничный стул. Автор: Rebecca Louise Law.

Праздничный стул. Автор: Rebecca Louise Law.

 

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Красочные инсталляции из сотни тысяч живых цветов

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Красочные инсталляции из сотни тысяч живых цветовПодписаться на мой Instagram
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