Как проверить почву перед высадкой рассады

Очень часто огородники сталкиваются с проблемой: после высадки рассада томатов быстро увядает. Это может объясняться несколькими причинами, но самой распространенной является проволочник, который обитает в почве.

Личинки проволочника поедают молодой картофель и томаты. Вредитель проникает в стебель, из-за чего рассада увядает. Для того чтобы предотвратить гибель молодой рассады, высаженной на грядки, очень важно проверить почву. Сделать это очень просто, но такая проверка поможет избежать потери урожая.

Для проверки почвы понадобится картофель. Клубень необходимо слегка обрезать и насадить на штырь.







Подготовленный таким образом картофель прикапывается на грядке на один день. На следующий день выкопайте картофель и внимательно осмотрите его. При неблагоприятной ситуации на клубне будут видны личинки проволочника. Если паразит был обнаружен, обязательно обработайте почву, а затем проверьте ее еще раз.







Простой способ проверки грунта перед высадкой рассады представлен на видео ниже:



