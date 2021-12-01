Актеры, умершие во время съемок

В истории кинематографа намело трагических случаев, связанных с гибелью актеров. Предлагаем взглянуть на последние кадры известных отечественных и зарубежных актеров, погибших на съемочных площадках.
Брюс Ли
20 июля 1973 актер работал в Гонконге над фильмом «Игра смерти», когда внезапно упал в павильоне киностудии Голден Харвест.
Брюса сразу же доставили в госпиталь, где ему поставили диагноз «отек мозга».
По одной из версий Брюс Ли принял таблетку от головной боли, содержащую аспирин и мепробамат, это и привело к летальным последствиям.
Никакие анализы не были взяты, что ставит под сомнение то, что он умер от таблетки. После его смерти начали распространяться слухи, что его убил другой мастер, однако они не нашли подтверждения.
Похороны Брюса Ли превратились в общегородской траур. Друзья и тысячи поклонников шли отдать ему последние почести. Затем тело Брюса Ли было переправлено в Сиэтл, где с ним попрощалась семья и где он был похоронен.
Брэндон Ли
Гонконгский и американский актер, мастер боевых искусств, а также сын Брюса Ли, который погиб на съемочной площадке в 28 лет.
Окончательно звездный статус актера должен был закрепить фильм «Ворон» – погруженная в мрачную, «готическую» атмосферу экранизация комиксов на темы чести и возмездия.
31 марта, в первом часу ночи, при съемке одной из финальных сцен, где в главного героя стреляют из пистолета, Брэндон был ранен в живот. Стрелял из револьвера 44 калибра актер Майкл Масси, который играл одного из злодеев.
Застрявшая в стволе заглушка не была замечена членами съемочной группы и вылетела при выстреле холостым патроном. В результате, инородное тело пробило живот Брэндона и застряло в позвоночнике, вызвав обширную кровопотерю.
Спустя 12 часов он скончался в больнице в Вилмингтоне, Северная Каролина. Врачи констатировали смерть Брэндона Ли 31 марта 1993 года, в 13 часов 3 минуты, от непрекращающегося кровоизлияния.
Брэндон умер за семнадцать дней до собственной свадьбы. Он и Элиза Хаттон уже были обручены и должны были пожениться сразу же после окончания съемок.
Кадры с убийством не вошли в фильм, эта пленка была уничтожена, а сцена отснята заново с участием дублера. 3 апреля 1993 года прошли закрытые похороны. Брэндона Ли похоронили рядом с отцом в Сиэтле на кладбище «Лэйк-Вью» на берегу озера Вашингтон на месте, которое Линда, его мать, первоначально зарезервировала для себя.
Джон-Эрик Хексам
Джон-Эрик был известным актером, востребованной моделью и мечтой многих женщин.
Трагедия произошла в 1984 году на съемках сериала «Скрываемый факт» он по неосторожности приставил себе к виску «Магнум» 44 калибра, заряженный холостыми патронами, и нажал на курок.
Подобные патроны покрыты металлической оболочкой – это нужно для того, чтобы звук выстрела был звонким, звучным, а человеческие кости, естественно, – очень хрупкие.
В результате пуля разрушила часть черепа актера, вызвав обширное кровотечение.
Тайрон Пауэр
Американский актер, наиболее известный своими романтическими ролями в классических голливудских фильмах 1930-1950-х годов снимался в фильме «Соломон и царица Савская».
44-летний Пауэр играл в сцене дуэли, когда у него случился сердечный приступ. Актер скончался еще до приезда в больницу.
Марта Мэнсфилд
Одновременно актриса, игравшая в водевилях, и звезда американского немого кино.
В ноябре 1923 года во время съемок фильма «The Warrens of Virginia» Мэнсфилд сидела в машине, когда прохожий, зажегший сигарету, неосторожно бросил спичку в салон.
Платье Мэнсфилд немедленно загорелось, и актриса получила серьезнейшие ожоги всего тела. Ее немедленно доставили в больницу, однако она скончалась от полученных ожогов спустя сутки.
Джон Риттер
Актер больше всего известен по роли Джека Триппера в фильме «Трое – это компания». Также он играл эпизодические роли в таких сериалах и фильмах, как «Шоу Боба Ньюхарта», «Шоу Косби», «Баффи – победительница вампиров» и «Клиника».
Играя сцену для сериала 11 сентября 2003 года, Риттер вдруг пожаловался на тошноту и боль в груди. Его забрали в больницу и диагностировали сердечный приступ, он скончался во время операции.
Вик Морроу
Актер широко известен своими ролями в таких фильмах, как «Грязная Мэри, сумасшедший Ларри», «Несносные медведи», телесериал «Ангелы Чарли».
Во время съемок фильма «Сумеречная зона» в 1982 году Морроу и еще два актера изображали вьетнамцев, спасавшихся от американского вертолета во время войны. Неожиданно вертолет взорвался, и все трое погибли на месте.
Рой Киннир
Британский комедийный актер сыграл отца Веруки Солт в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года, а затем в «Трех мушкетерах» Ричарда Лестера и в двух сиквелах – «Четырех мушкетерах» и «Возвращении мушкетеров».
Во время съемок «Возвращения мушкетеров» Киннир упал с лошади, в результате чего получил перелом таза – началось обильное внутреннее кровотечение. Он был госпитализирован, но на следующий же день скончался от сердечного приступа.
Джин Харлоу
Одна из самых сексуальных актрис 1930-х во время съемок фильма «Саратога» в 1937 году почувствовала недомогание.
Джин стала жаловаться на усталость, тошноту и боль в животе. Когда снималась сцена, где ее героиня страдала от лихорадки, она сама чувствовала себя намного хуже героини.
Спустя несколько дней стало известно, что у нее отказывают почки, ее срочно госпитализировали, но актриса впала в кому и умерла 7 июня 1937 года.
Эрик Флеминг
Снимаясь в телевизионном фильме о джунглях в 1966 году, актер плыл в каноэ с коллегой – Нико Минардос.
Каноэ перевернулось, и оба актера упали в реку Уальяга. Минардосу удалось выбраться, но Флеминга унесло течением, и он утонул. Его тело растерзали пираньи.
Стив Ирвин
Известный австралийский телеведущий, известный как «охотник за крокодилами», поскольку он специализировался на передачах об опасных животных, погиб во время репортажа в прямом эфире.
4 сентября 2006 года во время подводных съемок в районе Большого барьерного рифа его ударил в грудь шипохвостый скат
За смертью Стива наблюдали миллионы зрителей во всем мире. Ирвину было 44 года, у него осталось двое детей – Бинди Сью и Боб Кларенс.
Редд Фокс
Американский актер-комик умер во время репетиции телевизионного шоу «Королевская семья».
Сценка с сердечным приступом была коронным номером Сэнфорда, актер часто играл ее, чтобы повеселить публику.
Поэтому когда он схватился за сердце, а потом упал, никто не понял, что же на самом деле произошло. Когда окружающие сориентировались, помочь Сэнфорду они уже ничем не смогли, он умер мгновенно.
Евгений Урбанский
Звезда и секс-символ советского кино, актер Евгений Урбанский, погиб на съемках фильма «Директор». Актер захотел сыграть сам, не прибегая к помощи каскадера в важном, но опасном эпизоде.
В кадре автомобиль, за рулем которого находился главный герой, как на трамплине, должен был взлететь над барханом и упасть на землю. Первый дубль был снят удачно, но актеру он не понравился – он настоял на втором.
Машина упала на крышу. Урбанского подвело отсутствие необходимого опыта – он сломал шейный позвонок и умер через несколько часов в больнице.
Последние слова, которые сказал в своей жизни актер: «Господи, как больно!». Евгению Урбанскому было всего 33 года, через два с половиной месяца его жена, актриса Дзидра Ритенберг, родила дочь, которую назвали Евгенией.
Инна Бурдученко
Студентка киевского театрального института имени И. К. Карпенко-Карого погибла на съемках фильма с рабочим названием «Так никто не любил», впоследствии переименованным в «Цветок на камне».
В одной из сцен актриса, игравшая комсомолку, должна была спасти знамя из горящего дома. Режиссер заставлял Бурдученко забегать в облитый бензином и полыхающий барак снова и снова, и во время третьего дубля здание рухнуло.
Инна, у которой в щели в полу застрял каблук, выбежать не успела. В последний момент она, как истинная женщина и актриса, закрыла руками лицо.
Из огня Бурдученко вынес актер Сергей Иванов, который, будучи в то время еще никому неведомым статистом, снимался в фильме в массовке.
У Инны оказалось обожженным 78 процентов тела (невредимым осталось только лицо), в середине прошлого века это было смертным приговором.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии