Актеры, умершие во время съемок

С нами не соскучишься!

В истории кинематографа намело трагических случаев, связанных с гибелью актеров. Предлагаем взглянуть на последние кадры известных отечественных и зарубежных актеров, погибших на съемочных площадках.









Брюс Ли

Брэндон Ли

Джон-Эрик Хексам

Тайрон Пауэр

Марта Мэнсфилд

Джон Риттер

Вик Морроу

Рой Киннир

Джин Харлоу

Эрик Флеминг

Стив Ирвин

Редд Фокс

Евгений Урбанский

Инна Бурдученко