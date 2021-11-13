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Реалистичные войлочные собачки, которые дарят положительные эмоции


Войлочные друзья. Автор: MamaDocha.

Войлочные друзья. Автор: MamaDocha.

В глубине души все мы дети, по сей день верящие в чудеса и о чём-то мечтающие. Одни строят планы на будущее, а другие - до сих пор хотят собаку, но по какой-то неизвестной причине не могут её завести. И в такие минуты на помощь приходят очаровательные войлочные «друзья», созданные семейным дуэтом Анной Колесниковой и Ириной Хохловой. В творческой мастерской «MamaDocha» огромный выбор миниатюрных и очень выразительных щенков, глядя на которых мимишность просто зашкаливает.

«MamaDocha» не первый год мастерят симпатичных зверушек. Их коллекция пестрит разнообразием мишек, зайчишек, котиков, слоников и прочих прелестных созданий. А вот щеночки получаются у них невероятно трогательными, настолько, что в считанные секунды, становясь любимцами взрослых и детей, завоёвывают сердца. Каждая фигурка достигает 15-20 сантиметров в высоту или же длину. Все игрушке сделаны в основном из войлока, а дополнительным материалом для аксессуаров и нарядов служат различные ткани, плюш и бижутерия.
Звёздная ночь. Автор: MamaDocha.

Звёздная ночь. Автор: MamaDocha.

 
Малышка. Автор: MamaDocha.

Малышка. Автор: MamaDocha.

 
Миниатюрная красавица с жемчужным ожерельем. Автор: MamaDocha.

Миниатюрная красавица с жемчужным ожерельем. Автор: MamaDocha.

 
С мыслями о Париже. Автор: MamaDocha.

С мыслями о Париже. Автор: MamaDocha.

 
Тихий час. Автор: MamaDocha.

Тихий час.
Автор: MamaDocha.

 
Непризнанный художник. Автор: MamaDocha.

Непризнанный художник. Автор: MamaDocha.

 
К осени готова. Автор: MamaDocha.

К осени готова. Автор: MamaDocha.

 
На диете. Автор: MamaDocha.

На диете. Автор: MamaDocha.

 
Время отдыхать. Автор: MamaDocha.

Время отдыхать. Автор: MamaDocha.

 
Любимец семьи. Автор: MamaDocha.

Любимец семьи. Автор: MamaDocha.

 
Не простудиться бы. Автор: MamaDocha.

Не простудиться бы. Автор: MamaDocha.

 
Моряк в душе. Автор: MamaDocha.

Моряк в душе. Автор: MamaDocha.

 
Цезарь. Автор: MamaDocha.

Цезарь. Автор: MamaDocha.

 
Джентльмен. Автор: MamaDocha.

Джентльмен. Автор: MamaDocha.

 
Балерина. Автор: MamaDocha.

Балерина. Автор: MamaDocha.

 
Лето в разгаре. Автор: MamaDocha.

Лето в разгаре. Автор: MamaDocha.

 
Зимние забавы. Автор: MamaDocha.

Зимние забавы. Автор: MamaDocha.

 
Леди в шляпке. Автор: MamaDocha.

Леди в шляпке. Автор: MamaDocha.

 
Зайка. Автор: MamaDocha.

Зайка. Автор: MamaDocha.

 

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Реалистичные войлочные собачки, которые дарят положительные эмоции

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Реалистичные войлочные собачки, которые дарят положительные эмоцииПодписаться на мой Instagram
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