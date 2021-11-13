Реалистичные войлочные собачки, которые дарят положительные эмоции

Войлочные друзья. Автор: MamaDocha.
В глубине души все мы дети, по сей день верящие в чудеса и о чём-то мечтающие. Одни строят планы на будущее, а другие - до сих пор хотят собаку, но по какой-то неизвестной причине не могут её завести. И в такие минуты на помощь приходят очаровательные войлочные «друзья», созданные семейным дуэтом Анной Колесниковой и Ириной Хохловой. В творческой мастерской «MamaDocha» огромный выбор миниатюрных и очень выразительных щенков, глядя на которых мимишность просто зашкаливает.
«MamaDocha» не первый год мастерят симпатичных зверушек. Их коллекция пестрит разнообразием мишек, зайчишек, котиков, слоников и прочих прелестных созданий. А вот щеночки получаются у них невероятно трогательными, настолько, что в считанные секунды, становясь любимцами взрослых и детей, завоёвывают сердца. Каждая фигурка достигает 15-20 сантиметров в высоту или же длину. Все игрушке сделаны в основном из войлока, а дополнительным материалом для аксессуаров и нарядов служат различные ткани, плюш и бижутерия.
Звёздная ночь. Автор: MamaDocha.
Малышка. Автор: MamaDocha.
Миниатюрная красавица с жемчужным ожерельем. Автор: MamaDocha.
С мыслями о Париже. Автор: MamaDocha.
Тихий час. Автор: MamaDocha.
Непризнанный художник. Автор: MamaDocha.
К осени готова. Автор: MamaDocha.
На диете. Автор: MamaDocha.
Время отдыхать. Автор: MamaDocha.
Любимец семьи. Автор: MamaDocha.
Не простудиться бы. Автор: MamaDocha.
Моряк в душе. Автор: MamaDocha.
Цезарь. Автор: MamaDocha.
Джентльмен. Автор: MamaDocha.
Балерина. Автор: MamaDocha.
Лето в разгаре. Автор: MamaDocha.
Зимние забавы. Автор: MamaDocha.
Леди в шляпке. Автор: MamaDocha.
Зайка. Автор: MamaDocha.
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