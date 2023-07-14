Подкормка для капусты из 3 ингредиентов

Вырастить большие и плотные кочаны капусты не получится без внесения особых подкормок, которые содержат все необходимые питательные вещества для роста культуры, а также защищают посадки от болезней и вредителей.

В середине июля, когда начинается процесс закручивания кочана, нельзя оставить капусту без этого удобрения, приготовленного своими руками.







Первый компонент натурального удобрения — кальциевая селитра. Это вещество имеет в своем составе азот, который необходим капусте для наращивания новых листьев и кальций, который способствует развитию мощной корневой системы. Преимуществом кальциевой селитры является и то, что она улучшает процессы всасывания питательных веществ, необходимых для формирования кочана. Для приготовления подкормки 1,5 ст л препарата необходимо развести в 10 л воды.







Второй необходимый ингредиент — бор. Именно из-за недостатка бора формируется рыхлый кочан с полами и прожилками внутри. Разведите 3 гр препарата в небольшом количестве воды, а затем добавьте в ведро с кальциевой селитрой.

Сделать подкормку еще более эффективной поможет циркон, которого необходимо взять 1 мл на 10 л средства.

Для полива каждого растения под корень понадобится 2 л подготовленного средства.







Внеся такую подкормку всего один раз, можно добиться отличных результатов при выращивании капусты.

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