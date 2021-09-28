Простой способ посадки тюльпанов

Конец сентября — октябрь — идеальное время для посадки луковичных культур. Для того чтобы упростить процесс посадки луковичных в текущем году, а также процесс выкапывания луковиц на следующий год, предлагаем ознакомится с необычным, но очень практичным способом посадки луковичных в ящики.



Этот способ посадки подходит для всех луковичных культур: тюльпанов, нарциссов, гиацинтов.

Для посадки подойдет самый обычный пластмассовый ящик с решетчатым дном.





Для улучшения плодородия почвы перед посадкой луковичных культур в почву можно добавить специальный почвоулучшитель.



Сделайте в земле углубление примерно на 3 высоты луковицы и поместите в него ящик. Присыпьте дно ящика землей. Равномерно распределите луковицы в ящике.



Накройте луковицы слоем земли. Для того чтобы защитить посадочный материал от грызунов поверх почвы можно насыпать слой опилок, пропитанных дегтем.



Полностью засыпьте ящик землей и ухаживайте за посадками обычным способом.

Подробную инструкцию по использованию ящика для посадки тюльпанов и других луковичных смотрите в видео:

