С нами не соскучишься!

7 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Лещенко (Орленко)
    благодарю - посмеялась И с вашего позволения отправлю на свою страничку в ВК и ОК20 повседневных ф...
  • ира
    спасибо автору публикации за то, что поделился красотойДеревенские пейза...
  • С М
    Не так уж давно из каждого утюга свистели , что меламин очень вреден , особенно сделанная из него посуда ...9 хитростей с мел...

Простой способ посадки тюльпанов

Конец сентября — октябрь — идеальное время для посадки луковичных культур. Для того чтобы упростить процесс посадки луковичных в текущем году, а также процесс выкапывания луковиц на следующий год, предлагаем ознакомится с необычным, но очень практичным способом посадки луковичных в ящики.

Этот способ посадки подходит для всех луковичных культур: тюльпанов, нарциссов, гиацинтов.
Для посадки подойдет самый обычный пластмассовый ящик с решетчатым дном.

Простой способ посадки тюльпанов
Для улучшения плодородия почвы перед посадкой луковичных культур в почву можно добавить специальный почвоулучшитель.
Простой способ посадки тюльпанов
Сделайте в земле углубление примерно на 3 высоты луковицы и поместите в него ящик. Присыпьте дно ящика землей. Равномерно распределите луковицы в ящике.
Простой способ посадки тюльпанов
Накройте луковицы слоем земли. Для того чтобы защитить посадочный материал от грызунов поверх почвы можно насыпать слой опилок, пропитанных дегтем.
Простой способ посадки тюльпанов
Полностью засыпьте ящик землей и ухаживайте за посадками обычным способом.
Подробную инструкцию по использованию ящика для посадки тюльпанов и других луковичных смотрите в видео:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
посадкаТюльпаны
Обсудить

Картина дня

наверх