«Прародительница» Майкла Джексона: Изображение древнеегипетской женщины так похоже на поп-идола

Дама-двойник из глубины веков

Скульптура, сделанная несколько тысячелетий назад. /Фото:artdaily.com

Некоторые уверены, что король поп-музыки выбрал себе такую внешность, очарованный образом древней статуи. /Фото:blkcosmo.com

Майкл Джексон, Эдди Мерфи (в роли фараона) и топ-модель Иман (в роли царицы), участвовавшие в клипе на песню Remember the time.

Куда пропал нос?

Майкл Джексон перенес, как минимум, две операции по изменению носа, и в последние годы с этой частью лица у него было не все в порядке. /Фото::300experts.ru

Почти полное отсутствие носа археологи объясняют естественными причинами. Фото: Лукас Ливингстон, ancientartpodcast.org

Странный артефакт отделяет от фанатов певца плотное стекло.

История знаменитого экспоната

Поклонники Джексона до сих пор ищут связь между поп-идолом и древнеегипетскими артефактами музея . /Фото:pangcouver.com