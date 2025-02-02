Идеи для хранения на маленькой кухне

Маленькая кухня – это не редкость в российских квартирах, поэтому вопрос, как правильно ее организовать, стоит очень остро. Есть несколько лайфхаков, которые помогут сделать пространство максимально комфортным и функциональным.







Свободные столешницы, вертикальное хранение, открытые полки. Об этих и других дизайнерских приемах читайте в нашей статье.

Прием 1: Сделайте гибкие зоны для хранения

Прием 2: Освободите столешницы

Прием 3: Организуйте вертикальное хранение

Прием 4: Используйте ящики

Прием 5: Выбирайте открытые полки

Прием 6: Контролируйте продукты

Прием 7: Используйте дверцы по максимуму

Прием 8: Установите выдвижной держатель

Сгруппируйте вещи на подносе.Одним из самых важных нюансов, касающихся организации кухни, является зонирование. Например, в зоне раковины часто хранят мусорное ведро, бытовую химию, полотенца. В шкафах и ящиках, которые находятся возле плиты – сковороды и кастрюли, противни, формы для выпечки. На столешнице рядом с плитой – соль и перец, растительное масло, ножи на подставке. Если на вашей кухне совсем мало места, предлагаем сделать зонирование еще более мелким. Отличное решение – приобрести несколько корзинок и сгруппировать предметы по категориям, чтобы иметь возможность перемещать их по кухне, когда они будут нужны.А вот предметы, которыми вы пользуетесь редко, лучше убрать в другое место, например, на антресольные шкафы. Это может быть бытовая техника (вафельница, йогуртница, мультиварка), запасные полотенца и столовые приборы, крупы и другие продукты, которые вы покупали с запасом. Если место в шкафах занято, поместите лишние вещи в корзины, но не забудьте предварительно рассортировать их.Перенесите часть предметов со столешницы на рейлинг.Если у вас маленькая кухня, важно максимально освободить столешницу, чтобы избежать чувства бардака и захламленности. Пустое рабочее место гораздо удобнее в процессе приготовления пищи, кроме того, за ним намного проще ухаживать. На столешнице можно оставить только те девайсы, продукты и бытовую технику, которыми вы пользуетесь ежедневно. Например, электрический чайник, солонку и перечницу, набор разделочных досок. Старайтесь группировать их в соответствии с рабочим процессом: растительное масло и специи должны стоять у плиты, а вот доски и ножи нужно разместить в той части столешницы, где вы обычно занимаетесь нарезкой.Также следует обратить внимание на внешний вид предметов, которые вы оставляете на виду. Несмотря на то, что ключевую роль в вопросах кухни всегда играет практичность, эстетическая составляющая тоже имеет значение. Именно от нее зависит, насколько красиво, стильно и опрятно будет выглядеть ваша кухня.Варианты вертикального храненияВ маленьких комнатах вертикальному хранению нужно уделять гораздо больше внимания, чем горизонтальному, ведь это настоящая экономия пространства. К предметам, расставленным таким образом, гораздо проще получить доступ. Кроме того, на полках и стеллажах получится без проблем разместить более крупные предметы. Идеальное решение – сделать мебель на заказ, чтобы учли все пропорции и нюансы кухни. Но если такой возможности нет, организовать вертикальное хранение можно с помощью специальных разделителей для кухонных ящиков и шкафов.В ящиках удобно хранить крышки, сковороды и кастрюли.Кстати, о ящиках. На маленькой кухне их нужно задействовать по максимуму, так как это гораздо удобнее, чем шкафы. В ящиках намного проще найти нужную посуду, кухонные принадлежности или продукты, поэтому не оставляйте их пустыми. Кастрюли, сковородки, специи, тарелки и кружки, которыми вы пользуетесь чаще всего – располагайте эти предметы так, чтобы вам было максимально удобно. Это отличная возможность не только улучшить хранение, но и в целом сделать кухню более функциональной.Храните на открытых полках эстетичную посудуВ последние годы с настенными шкафами на кухне всегда возникает много вопросов. С одной стороны, они вместительные, идеально подходят для хранения и защищают вещи от пыли. Однако есть и недостатки. В частности, громоздкие, массивные шкафы занимают много места на кухне и визуально перегружают ее. Чтобы создать более легкую и воздушную обстановку, лучше заменить один или несколько шкафчиков открытыми полками.Если правильно все организовать, они станут не только отличным вариантом хранения, но также прекрасным способом сделать интерьер кухни более индивидуальным и стильным. Например, на открытые полки можно поставить красивые наборы столовой посуды. Во-первых, так вы обеспечите к ней легкий доступ, а во-вторых, сможете использовать в качестве элемента декора. Главное – расположить полки на комфортной для вас высоте, чтобы вы без проблем могли дотянуться до нужного предмета.Удобнее всего хранить продукты в прозрачных контейнерах.Чтобы процесс готовки на кухне проходил максимально быстро, просто и гладко, важно правильно организовать продукты – они должны храниться компактно и упорядоченно.• Первый шаг – пересыпать или переложить продукты в контейнеры, а громоздкие упаковки, которые занимают уйму места в шкафчиках, отправить в мусорное ведро. Идеальный вариант – прозрачные емкости, так как в них видно содержимое. Вы сможете в два счета найти то, что нужно, и уловить момент, когда продукты начнут заканчиваться.• Второй шаг – расставить баночки так, чтобы вам было удобно их доставать. Лучше расположить их в ящике или на открытой полке – тогда не придется вынимать из шкафчика пять контейнеров с крупами, чтобы наконец-то добраться до гречки.Вот, что можно хранить на дверцеВ маленьких кухнях нужно по максимуму задействовать все возможности для хранения. Даже те зоны, которые вы раньше не рассматривали для расположения каких-либо предметов, нужно использовать. Взять, к примеру, дверцы шкафчиков. Они до сих пор пустуют? Пора это исправить. Отличный вариант – повесить держатели и разместить на дверцах крышки от кастрюль и сковородок. Также можно купить специальную подвесную корзинку и сложить в нее бытовую химию или инвентарь для уборки/мытья посуды (губки, салфетки, мусорные пакеты и пр.)Еще одна идея – упорядочить с помощью дверцы травы и специи, которые вечно теряются в кухонных шкафчиках. Также там прекрасно поместятся разделочные доски, которые обычно хаотично спрятаны в шкафчиках. Используйте специальные держатели или возьмите обычный органайзер с корзиной, который крепится к любой поверхности. Вуаля – доски в порядке и в быстром доступе. Кстати, кроме досок в корзине еще свободно поместится скалка или рулон фольги – берите на заметку.Два варианта держателя для полотенецБольшинство хозяек хранят полотенца либо на рейлинге, либо на крючках, приклеенных к стене. Однако это далеко не единственные варианты того, как можно организовать кухонный текстиль. Если у вас не слишком красивые полотенца или салфетки и вы не хотите, чтобы они находились у всех на виду, используйте выдвижной держатель, который крепится внутри шкафчика под столешницей. Он сделает хранение текстиля эргономичным и удобным. Кстати, таким образом можно размещать не только полотенца, но также скатерти и столовые дорожки, которые вы обычно убираете на полку с постельным бельем. Правда, если изделия пошиты из тяжелых материалов, держатель вряд ли их выдержит. А вот полотенца и дорожки из легких тканей – вполне.