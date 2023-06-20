6 великих исследователей, которые отправились в самые отдалённые уголки Земли и исчезли без следа

Знаменитые исследователи, искатели приключений часто отправлялись в опасные путешествия. Такие экспедиции всегда тщательно продумывались и подготавливались. Тем не менее, все эти опытные люди часто исчезали без всяких следов при весьма и весьма таинственных обстоятельствах. Останков и следов некоторых групп так и не было найдено. Эти знаменитые исследователи отправились в самые отдаленные уголки Земли, чтобы их больше никогда не видели.
1. Перси Фосетт
Полковник Перси Фосетт.
Неумолимые джунгли Амазонки унесли жизни не одного искателя приключений. Полковник Перси Фосетт, наверное, самый знаменитый из них. Он исчез в 1925 году. Его экспедиция была организована для поисков мифического затерянного города. До этого исследователь прославился своими научными путешествиями по диким землям Бразилии и Боливии, с целью создания карт. Во время своих экспедиций Фосетт сформулировал теорию о затерянном городе под названием «Z». Путешественник считал, что он находится где-то в неизведанном районе Мату-Гросу в Бразилии.
Экспедиция Фосетта.
В 1925 году полковник, его старший сын Джек и некий молодой человек по имени Рэли Риммелл отправились на поиски легендарного затерянного города. Фосетт в своём последнем письме писал о том, что они отправляются в неизведанные земли. После этого группа бесследно исчезла. Судьба экспедиции Фосетта до сих пор остаётся для учёных загадкой.
Принято считать, что члены экспедиции были убиты враждебными туземцами. Некоторые эксперты склонны винить в их возможной смерти такие причины, как: малярия, голод, дикие звери. Некоторые исследователи выдвигают версии о том, что Фосетт и его группа просто остались жить в джунглях с их коренными жителями. По их версии путешественники прожили остаток своей жизни в найденном ими легендарном затерянном городе.
Как бы то ни было, таинственное исчезновение отважных исследователей будоражит умы людей по всему миру до сих пор. Спустя годы после исчезновения Фосетта, тысячи отчаянных искателей приключений отправлялись на их поиски. В конечном итоге, ненасытные джунгли Амазонки поглотили более ста авантюристов.
2. Джордж Басс
Джордж Басс.
Британский мореплаватель Джордж Басс открыл пролив между Австралией и Тасманией. Прославился же он более всего тем, что бесследно исчез во время путешествия в Южную Америку в 1803 году. В молодости Басс был корабельным хирургом. Он служил в Королевском флоте. У молодого человека была репутация смелого исследователя. Однажды он совершил отчаянное исследовательское путешествие по восточному побережью Австралии на крошечном корабле под названием Tom Thumb.
Басс мечтал разбогатеть. С этой целью, в качестве частного торговца он приплыл в Австралию в начале 1800-х годов на торговом корабле под названием Венера. К сожалению, за торговый груз Бассу не удалось выручить приличных денег. После этого он решает отправиться в Южную Америку. В то время это были испанские территории. Фактически план Басса заключался в банальной контрабанде.
Отважный мореплаватель вышел в море в феврале 1803 года. Больше его никто и никогда не видел. Басс исчез со всей своей командой в Тихом океане. Некоторые учёные уверены, что Венера, скорее всего, потерпела кораблекрушение во время шторма. Есть другие, которые утверждают, что моряки всё же добрались до побережья Чили. Там их арестовали как контрабандистов. Остаток жизни они провели каторжно трудясь на рудниках.
Мемориал Джорджа Басса в Австралии.
3. Гаспар и Мигель Корте-Реаль
Гаспар Корте-Реаль.
Два брата Корте-Реаль исчезли где-то на побережье современной Канады. В 1501 году Гаспар во главе флота, состоящего из трёх кораблей, отправился в экспедицию к берегам Ньюфаундленда. Там они захватили несколько десятков местных жителей и решили отправить их к себе на родину, в Португалию, как рабов. Гаспар поручил эту миссию брату. После он должен был отправиться вслед за ним. Но этого не произошло. Гаспар Корте-Реаль исчез.
Мигель Корте-Реаль решил предпринять спасательную операцию в Новый Свет в 1502 году. Он был одержим идеей найти своего любимого брата. По прибытии в Ньюфаундленд флот Мигеля разделился. Все корабли вели тщательные поиски по всему побережью. Два корабля вернулись, а судно Мигеля нет. Он исчез столь же бесследно, как и его брат.
Памятник Гаспару Корте-Реаль.
Судьба братьев по сей день остаётся загадкой. В начале 20 века появились некоторые свидетельства того, что Мигель, возможно, не погиб сразу после своего исчезновения. В 1918 году профессор Браун обнаружил в Дайтоне каменную плиту с весьма любопытными надписями. Это позволило предположить, что Мигель не погиб. Текст надписи гласил: «Мигель Корте-Реаль, по воле Бога, вождь индейцев». Если эти надписи подлинные, то можно смело считать, что по крайней мере, одному Корте-Реаль не просто удалось выжить в Новом Свете. Он умудрился ещё и стать вождём племени туземцев.
Каменная плита с надписями Мигеля Корте-Реаль.
4. Жан-Франсуа де Галап Лаперуз
Жан-Франсуа де Галап Лаперуз.
В конце 18 века французский король Людовик XVI отправил исследователя Жана-Франсуа де Галапа Лаперуза в грандиозную кругосветную экспедицию с целью составления карт. Экспедиция обогнула мыс Горн и следующие несколько лет провела, исследуя береговые линии Калифорнии, Аляски, России, Японии, Кореи и Филиппин. Лаперуз достиг берегов Австралии в 1788 году. После этого его следы затерялись. Никаких следов более двух сотен членов экипажа и самого Лаперуза обнаружено не было.
Прошло несколько десятков лет, прежде чем были найдены кое-какие следы экспедиции. В 1826 году ирландский мореплаватель по имени Питер Диллон узнал от туземцев, что однажды недалеко от острова Ваникоро затонуло два корабля. Позже были обнаружены якоря и другие обломки, принадлежавшие кораблям Лаперуза. Также туземцы поведали, что не все моряки погибли. Несколько человек выжило и они некоторое время жили на острове. Потом построили ветхое судно и отправились на нём в море. Местные описывали «вождя» группы весьма похоже на Лаперуза. Это позволило экспертам предположить, что знаменитый мореплаватель прожил на несколько лет дольше, чем считали ранее. К сожалению, он был обречён. Ведь скорее всего лодчонка погибла в морской пучине.
5. Сэр Джон Франклин и Фрэнсис Крозье
Сэр Джон Франклин и Фрэнсис Крозье.
Сэр Джон Франклин и Фрэнсис Крозье были одними из самых известных полярных исследователей 19 века. Они исчезли, и это положило начало многолетней серии спасательных операций. Исследователи отправились в своё последнее путешествие в 1845 году на двух кораблях: HMS Erebus и HMS Terror. Они планировали отыскать морской путь, который соединяет Атлантический и Тихий океаны. После того, как экспедиция покинула в июле остров Баффин, она бесследно исчезла.
Избражение экспедиции Франклина и Крозье.
Спасательная поисковая группа была организована лишь спустя два года. Тогда удалось выяснить, что исследователи погибли во льдах. Их корабли застряли там зимой 1846 года. Хотя у экспедиции было съестных припасов на целых три года, вся провизия была упакована в свинец. Это и решило судьбу несчастных моряков. Скорее всего они очень быстро ослабели, у них начался бред и галлюцинации. Многие, включая Франклина, погибли уже к середине 1848 года.
Вдова Франклина добилась организации поисковой экспедиции. В неё отправились почти пять десятков кораблей. Никаких следов им обнаружить тогда не удалось.
Часть моряков погибла в результате отравления свинцом, остальные сгинули во льдах, отправившись за помощью.
Местные жители, которые вступали с экспедицией в контакт, позже рассказывалии, что Крозье пытался увести выживших на юг в поисках помощи. Учёные считают, что все они погибли во время путешествия. Недавние исследования показывают, что среди группы выживших процветал каннибализм. В 2014 году были найдены обломки корабля «Эребус» всего в каком-то десятке местров от воды. Два года спустя другие исследователи нашли почти нетронутые обломки «Террора» недалеко от «Эребуса».
6. Пэн Цзяму
Китайский биолог Пэн Цзяму.
Китайский исследователь Пэн Цзяму, наверное, самый известный современный пропавший учёный. Этот биолог исчез во время экспедиции в пустыню в 1980 году. Пэн - один из самых любимых искателей приключений в Китае. Своё путешествие он предпринял в конце 1950-х годов. До этого учёный уже участвовал в нескольких научных экспедициях в пустыню Лоп Нор на северо-западе Китая. Её очень часто называют одним из самых сухих мест в мире. В 1980 году Пэн во главе группы, состоящей из биологов, геологов и археологов опять отправился с научно-исследовательской целью в Лоп Нор. Всего несколько дней спустя он бесследно исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Пэн покинул лагерь, оставив записку, что отправляется на поиски воды.
Китайское правительство организовало поисковую экспедицию, но никаких следов Пэна так и не было найдено. По словам тех, кто хоть немного знаком с опасностями Лоп Нор, знаменитого биолога, скорее всего, заживо похоронила чудовищная песчаная буря или раздавила лавина рыхлой почвы. С тех пор, недалеко от места возможной пропажи Пэна, были найдены неопознанные останки шести человек. Ни одни из них Пэну не принадлежали.
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