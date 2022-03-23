История и роль пионеров в СССР

Борьба за детские умы — борьба за будущее. Это прекрасно понимали коммунистические лидеры, сумевшие создать одну из самых крупных и дееспособных молодежных организаций мира.
Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина играла главную роль в формировании идейного воспитания советской молодежи и к моменту распада насчитывала целых 23 миллиона человек. Но кем же на самом деле были советские пионеры и какую роль они сыграли в становлении коммунизма?
Не пионеры, а скауты
Мало кто знает, что до самого 1917 года в России существовала довольно развитая скаутская организация. Примерно 50 тысяч скаутов очень пригодились во время хаоса Гражданской войны, разыскивая беспризорников и оказывая поддержку в тылу. Кроме того, на территориях занятых Советской властью, скауты сбивались в отряды так называемой детской милиции — то есть, прошлое у пионеров самое боевое.
Будь готов
Идею создания собственной коммунистической организации выдвинула сама Крупская. 10 декабря 1921 года было решено реформировать скаутов в пионеров (идею коммунисты ничуть не смущаясь позаимствовали у Сетона-Томпсона, практика пионеринга). Девиз и отзыв оставили скаутский, «Будь готов! — всегда готов!». Символику, правда, несколько изменили: галстук стал красным, значок-лилию сменил символ горящего костра.
Пионерские дружины
В 1923 году началась масштабная кампания по объединению пионеров. За короткие сроки численность организации достигла 75 тысяч человек. Уже в конце 1930-х годов Всесоюзная пионерская организация была объединена по школьному принципу, вне зависимости от места проживания детей. Класс был единым отрядом, вся школа — дружиной. Постепенно началось внедрение военно-полевой подготовки: в игровой форме ребята постигали науку санитаров, связистов и стрелков.
Пионерская идеология
Сам девиз организации со временем немного изменился. Теперь он выражал главную идеологическую цель государства по воспитанию юных борцов за ценности коммунизма.«Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!» — «Всегда готов!»
Павлик Морозов
Тогда же пионеры стали привлекаться для искоренения антисоветских элементов. На уроках детям рассказывали, что их гражданский долг ставить общество, партию, выше личных интересов. Показательна была история Павлика Морозова, не побоявшегося донести на собственного отца-кулака. Образ Морозова считался главным образцом для подражания всех советских детей.
Пионеры на войне
С самого начала Великой Отечественной войны пионеры участвовали в боях наравне со взрослыми. Партизанские отряды могли иметь в составе до половины школьников. Военные корабли с охотой принимали подготовленных юнг, чаще всего пионеры становились разведчиками.
Работа по дому в масштабах страны
Не стоит недооценивать роли, которую сыграли пионеры в восстановлении послевоенной страны. Школьники занимались буквально всем, от сбора металлолома, до выращивания хлопка на плантациях. Пионерская организация была разделена на три ступени, чтобы подняться на следующую приходилось трудиться очень упорно. У каждого пионера был личный двухлетний план работы, ориентированный на конкретные результаты в масштабах уже взрослых трудовых семилеток.
Профиль Ленина на груди
В 1962 году пионеры получили очередной знак отличия — гордый профиль отца пролетариата на грудь. Таким образом государство символизировало признания заслуг всей организации в масштабах страны. Уже к 1970 году Всесоюзная пионерская организация насчитывала 23 миллиона человек — настоящая армия преданных бойцов коммунизма.
Последний звонок
Перестройки пионерская организация не пережила. 1 октября 1990 года на Всесоюзном пионерском слете в Артеке было решено реформировать ее в новый тип организации, однако ЦК ВЛКСМ так и не утвердил решение о реорганизации. Вместе с XXII чрезвычайным съездом ВЛКСМ закончилась история и коммунизма в России, и пионеров.
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