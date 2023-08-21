ТОП-10 стран с самой высокой безработицей в мире

1. На 10 месте среди стран с самой высокой безработицей находится Кения. Уровень безработицы в этой африканской стране составляет 40 процентов (данные 2008 года). Это типично аграрная страна, в которой 76 процентов трудоспособного населения из 42 миллионов человек (по состоянию на 2012 год) заняты в сельскохозяйственной отрасли. На фото: рынок в Mombasa, Кения. (Фото: René/flickr.com).

2. 9-е месте в рейтинге занимает Гаити — в стране, расположенной в Центральной Америке, официальный уровень безработицы составляет 40,6 процентов по данным за 2010 год. Гаити считается одной из самых бедных стран в мире, 80 процентов ее жителей живет в условиях крайней нищеты. Более двух третьих работающего населения заняты в сельском хозяйстве, в основном, на собственных земельных участках. (Фото: Petter Sandell/flickr.com).

3. Единственное европейское государство, которое попало в список стран с самой высокой безработицей в мире — это Босния и Герцеговина. Страна, с уровнем безработицы в 44,3 процента (2013 год), находится на 8-м месте рейтинга. Экономические проблемы Боснии и Герцеговины обусловлены несколькими факторами, среди которых наиболее важными являются этнические конфликты и слабо развитая инфраструктура. (Фото: Michal Sleczek/flickr.com).

4. Седьмое место в списке стран с самым высоким уровнем безработицы занял Непал. Безработица в 2008 году составляла там 46 процентов. ВВП Непала в большой степени зависит от сельского хозяйства, которое дает около 75 процентов всех доходов страны. Преимуществом Непала является красивая природа, прежде всего Гималаи, которые привлекают в страну туристов. Последние события — мощное землетрясение, которое привело к значительным разрушениям, вряд ли помогут в ближайшее время снизить уровень безработицы в стране. На фото: продавец сахарной ваты в Катманду. (Фото: basil/flickr.com).

5. Шестое место в рейтинге занимает африканская страна Сенегал, где, по данным за 2007 год, почти половина населения была безработной (48 процентов). Те же, у кого есть работа, по большей части (70 процентов) заняты в сельском хозяйстве: выращивают сахарный тростник, хлопок, рис, арахис. Уровень жизни людей в Сенегале в основном зависит от погодных условий. (Фото: claude gourlay/flickr.com).

6. Пятое место: Демократическая Республика Конго, где в 2012 году уровень безработицы достиг 53 процентов. Ситуация в этой стране на самом деле удивляет, потому что это одна из тех стран, которые особенно богаты природными ресурсами. Причиной упадка когда-то бурно развивающейся горнодобывающей промышленности стали гражданские войны, которые к тому же привели к сокращению численности населения на почти 5 миллионов человек. На фото: работник золотого рудника с 22-килограмовым слитком золота, который стоит примерно 800 тысяч долларов. (Фото: Bloomberg/flickr.com).

7. Четвертое место в рейтинге занимает бывшая советская республика — Туркменистан. У 60-ти процентов населения страны по данным за 2004 год нет работы. Население страны, в основном, занято в сельском хозяйстве: выращивают хлопок, зерновые, картофель, разводят коней и овец. Самым распознаваемым экспортным продуктом Туркменистана являются красочные тканые ковры. (Фото: **El-Len**/flickr.com).

8. 3-е место в рейтинге: Буркина-Фасо. Это развивающаяся страна, 77 процентов жителей которой являются безработными. Население этой страны очень бедное, в основном, из-за высокой рождаемости при одновременно низком плодородии земель. Сельское хозяйство и животноводство дает около 30 процентов ВВП страны, а промышленность в Буркина-Фасо развита очень слабо. В поисках работы жители эмигрируют, в основном, в Кот-д’Ивуар и Гану. (Фото: cookiesound/flickr.com).

9. 2-е место: Либерия — самая старшая республика в Африке, основанная в 1821 году. В этой стране, которая в настоящее время охвачена эпидемией Эбола, по данным за 2004 год, 90 процентов населения были безработными. И это несмотря на то, что здесь зарегистрирован самый большой флот в мире. Речь о регистрации судна под флагом, не имеющим никакого отношения к судовладельцу. Это делается для защиты своего корабля по каким-либо экономическим причинам или из-за вооруженных конфликтов. А Либерия считается страной «дешевого флага». На фото: рынок в Монровии (22.02.2014). (Фото: Mark Fischer/flickr.com).

10. Безусловным мировым лидером по безработице является Зимбабве, где 95 процентов населения не имеют работы. Зимбабве — это одна из самых бедных стран в мире, ВВП на душу населения в 2009 году составлял всего лишь 355 долларов. Страна борется с кризисом, который из-за ошибок в экономической политике длится с начала 90-х годов. Кроме того, слабую экономику страны подкосили сильные засухи. Страна до сих пор борется с гиперинфляцией, значение которой в 2008 году может вызвать шок — 231.150.888,87% (источник: Википедия). Да, да, именно 231-миллионная годовая инфляция. (Фото: youngrobv/flickr.com).

Уровень безработицы свыше 10 процентов считается очень высоким показателем, и, как правило, вызывает опасения экспертов, которые при таких цифрах уже начинают волноваться о состоянии экономики. Однако на нашей планете есть страны, где уровень безработицы доходит до 90 процентов. Это означает, что там у людей практически нет шансов найти работу и заработать себе на жизнь. Смотрите у нас ТОП-10 стран с самой высокой безработицей в мире, составленный на основании данных, собранных Центральным разведывательным управлением США. И, хотя полученные цифры отличаются методологией расчетов и временной шкалой, ситуация с доступностью рабочих мест в некоторых регионах мира действительно шокирует.