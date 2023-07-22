Ошибки, которые мы, сами того не ведая, совершаем при покупке одежды и обуви детям

Все родители хотят выбирать для своих детей самое лучшее, не исключение и одежда с обувью. Но иногда из-за огромного выбора голова идет кругом, и мы совершаем ошибки. То с моделью обуви промахнемся, то не обратим внимание на швы, то выберем одежду не совсем по возрасту.



Не фиксирующая стопы обувь на каждый день

Раздельный купальник для малышей

Одежда со шнурком в капюшоне

Повязки на голову

Светящаяся обувь и одежда

Одежда для младенцев со швами внутри

Одежда сомнительного качества

Вещи и фасоны, которые не очень любит ребенок

Избегать покупки такой обуви точно стоит родителям тех детей, которые только начали ходить. У подобных тапочек нет нужной поддержки, и нагрузка на ногу распределяется неравномерно из-за свободной пятки. Детям постарше тоже не стоит носить такую обувь на постоянной основе — причина та же самая. А если обувь выполнена из вспененного пластика или похожего на него материала, то в них очень легко поскользнуться, если носить во время активных игр.Выбор купальных костюмов, даже для самых маленьких, сейчас огромен, поэтому подбирать для ребенка такую вещь тоже нужно тщательно. Лучше избегать раздельных купальников для детей, которые еще не полностью самостоятельны. Из-за большой физической активности плавки будут сползать, а верх задираться. Ну и в сплошном купальном костюме, особенно с рукавами, ребенок будет гораздо лучше защищен от солнца.Опасность подобной одежды кроется в том, что шнурки могут легко зацепиться или где-то застрять, что создаст угрозу жизни или здоровью малыша. Особенно рискованно отправлять ребенка в такой одежде в ясли, сад или любое другое место, где вы сами не можете присматривать за ним.Подобные повязки на голову с бантиками и цветами часто надевают девочкам, пока у них короткие волосы. Их лучше заменить на панамки или хотя бы выбирать те, в которых резинка есть только на маленьком участке, а не продета в изделие целиком, чтобы она не сдавливала голову. Ведь такой аксессуар может быть так же опасен, как одежда со шнурками и длинные шарфы. Особенно, если ребенок беспокойный, и в моменты усталости или слез начинает дергать повязку и пытается стащить с головы.А иногда подобные аксессуары и вовсе плохо воздействуют на нервную систему малышей, например, они начинают плохо спать.Многим детям нравится светящаяся одежда, туфли или кроссовки. Тут никто не поспорит, выглядит супер. Но покупая такие вещи, каждый родитель должен отдавать себе отчет в том, что в зоне досягаемости ребенка будут батарейки, которые малыши нередко глотают. И даже если кажется, что ребенку не под силу ее вытащить, лучше перестраховаться, ведь детские руки могут разобрать что угодно. Лучше оставить такую обувь на более сознательный возраст.Лучший вариант одежды для младенцев — бесшовная или со швами наружу, чтобы не беспокоить малыша, ведь у них очень чувствительная кожа. А привычная обработка может мешать, натирать или раздражать кожу, заставляя младенца капризничать.Дети растут очень быстро, и иногда из-за этого родители попадают в ловушку некачественных вещей. Ведь кажется, что дети в один миг вырастают из одежды, и большого смысла покупать дороже нет. Но накупив, например, кучу дешевых футболок, носков и шорт, уже после первой стирки вы рискуете обнаружить, что одни вещи потеряли форму, другие скатались, на третьих появились маленькие дырки.Поэтому как бы быстро ни рос малыш и каким бы грязным он ни возвращался домой, важно приобретать качественную одежду, которая вытерпит даже ежедневную стирку.Каждый ребенок индивидуален, и поэтому в одной семье две девочки могут любить совершенно разную одежду. Одна будет обожать ходить в платьях и юбках, а вторая даже близко к ним не подойдет. Поэтому важно, чтобы в гардеробе малыша преобладали те вещи, которые он любит носить. А иначе нужно быть готовыми к обиженным взглядам или вообще истерикам из-за того, что ребенка одели в то, что он не любит.Конечно, с таким огромным выбором, как сейчас, одевать ребенка безопасно и стильно можно без проблем. Главное — знать, на что обращать внимание. Кстати, по внешнему виду ребенка можно узнать кое-что о его родителях.