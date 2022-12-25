Бюджетный рецепт, как из залежавшегося хлеба приготовить вкусное немецкое блюдо

Основа блюда - хлеб, который необходимо нарезать небольшими кубиками / Фото: elektro.guru

Репчатый лук нарезается мелко и поджаривается / Фото: grounde.ru



Потом берем молоко в количестве 150 мл, подогреваем его. На один батон потребуется именно именно столько . Отдельно взбиваются два яйца.





В смесь взбитых яиц, молока и лука добавляется нарезанный ранее хлеб / Фото: nabliny.ru

Отличным дополнением к хлебным шарикам будет грибное рагу с луком и сливками / Фото: receptisalatov.com

Клецки получаются неимоверно вкусные / Фото: ru24.net