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Самый простой и эффективный способ выращивание грибов

Выращивание грибов дома — намного более простой процесс, чем кажется. Вырастить таким образом можно любые грибы!

Самый простой и эффективный способ выращивание грибов
Для создания мицелия нужно взять один крупный, полностью созревший гриб. Порезать его на крупные кусочки и отправить в блендер с небольшим количеством воды, чтобы блендеру было легче работать. Перебить в однородную кашицу.
Самый простой и эффективный способ выращивание грибов
Расти гриб будет на сене или соломе. Возьмите достаточное количество соломы, залейте водой в кастрюле, доведите до кипения, выключите, оставьте в горячей воде на полчаса, пока она не остынет. Это обеззаразит её. Затем достаньте солому, переложите на дуршлаг и дождитесь, пока вся лишняя жидкость не стечёт. Солома должна быть влажной, но без излишков воды при нажатии на неё.
Самый простой и эффективный способ выращивание грибов
Наконец, смешайте остывшую влажную солому с кашицей из гриба.
Самый простой и эффективный способ выращивание грибов
Возьмите минимум 1,5 л пластиковую бутылку. Чем больше размер бутылки, тем больше будет урожай. Заполните её примерно на 2/3. У бутылки отрежьте верх с горлышком.
Самый простой и эффективный способ выращивание грибов
Сверху вставьте перевёрнутое горлышко, закрытое ватой. Плотно и герметично зафиксируйте скотчем. Оставьте бутылку в месте без прямых солнечных лучей примерно на 2 недели, чтобы развился мицелий.

Самый простой и эффективный способ выращивание грибов
Мицелий напоминает плесень. Как только вы увидите, что он развился равномерно по всей соломе, откройте бутылку, уберите горлышко, сверху насыпьте 2-3 см обычной универсальной земли.

По бокам бутылки сделайте 3-4 отверстия примерно 2*1 см канцелярским ножом. Тщательно пролейте солому по земле. Оставьте до созревания грибов.
Самый простой и эффективный способ выращивание грибов
Ещё через 1-2 недели мицелий полностью заполнит собой солому и начнёт формировать грибы.
Самый простой и эффективный способ выращивание грибов
Сбоку грибы также активно растут, как и сверху через землю.
Самый простой и эффективный способ выращивание грибов
Соответственно, если вы возьмёте ёмкость побольше, например, 10-15-25 л пластиковую бутылку, то урожай будет больше. Принцип точно такой же: дождаться распространения мицелия по соломе, присыпать землёй, увлажнить, дождаться созревания грибов.
Самый простой и эффективный способ выращивание грибов
В большой ёмкости грибы растут гораздо больших размеров!

Самый простой и эффективный способ выращивание грибов
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выращиваниеГрибы
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