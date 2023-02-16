Неординарный способ отделки стен

Использование ламината для отделки стен — довольно новый тренд в оформлении помещений, который подходит для интерьеров в разных стилях: лофт, эко-стиль, минимализм и хай-тек.



Ламинат на стене в интерьере смотрится очень стильно. Это долговечный материал, за которым очень легко ухаживать — достаточно просто протереть ламинат тряпкой, чтобы избавиться от разного рода загрязнений. Отличной идеей станет использование ламината в прихожей, где его можно использовать не только на стенах, но и на полу. Такой подход к оформлению поможет визуально расширить пространство, что особенно актуально для небольших коридоров.

До сих пор сомневаетесь в том, какой материал для отделки стен в прихожей выбрать? Тогда посмотрите эту подборку, которая склонит вас к выбору именно ламината.

























































































































































































































































































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