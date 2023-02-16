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Неординарный способ отделки стен

Использование ламината для отделки стен —  довольно новый тренд в оформлении помещений, который подходит для интерьеров в разных стилях: лофт, эко-стиль, минимализм и хай-тек.

Ламинат на стене в интерьере смотрится очень стильно. Это долговечный материал, за которым очень легко ухаживать — достаточно просто протереть ламинат тряпкой, чтобы избавиться от разного рода загрязнений. Отличной идеей станет использование ламината в прихожей, где его можно использовать не только на стенах, но и на полу. Такой подход к оформлению поможет визуально расширить пространство, что особенно актуально для небольших коридоров.
До сих пор сомневаетесь в том, какой материал для отделки стен в прихожей выбрать? Тогда посмотрите эту подборку, которая склонит вас к выбору именно ламината.

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен



Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен



Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен



Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен



Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен

Неординарный способ отделки стен
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