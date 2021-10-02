С нами не соскучишься!

7 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Ротарь
    Когда-то в Италии тоже был известен Джани Моранди,но что-то давно про него ничего не слышно.Легенды 1980-х: К...
  • Анна Эржибова
    Меня раздражает когда за обедом начинает полоскать рот чаем кофе и с грохотом проглатывает кхм и самое противное это ...Будьте вежливы, и...
  • Елена Дворянцева
    распад созданной ним же группы Учите русский язык! Прочитала с интересом. Но безграмотность убивает.Легенды 1980-х: К...

Безвкусица или попытки выделиться: модный стиль 90-х, который мы не забудем никогда


Безвкусица или попытки выделиться: модный стиль 90-х, который мы не забудем никогда

 

Мода 90-х годов была неповторимой, смелой и немного чудаковатой. На улицах можно было встретить всевозможные сочетания цветов и материалов: начиная от синей челки и заканчивая малиновыми мужскими пиджаками. Все модники отчаянно старались быть заметными и оригинальными, и это им точно удавалось. А вот получалось ли при этом сохранить собственное чувство стиля — вопрос не менее интересный.

1. Спортивные костюмы


Удобно, незамысловато, а главное — стильно. /Фото: edinstvennaya.ua

Удобно, незамысловато, а главное — стильно. /Фото: edinstvennaya.ua

 

Спортивные костюмы были в тренде, причем настолько, что их часто надевали и мужчины, и женщины. Конечно, сильная половина человечества отдавала им большее предпочтение. Мужчины могли носить любимый спортивный костюм по любому поводу: на свидание, на работу или дискотеку. И никто не удивлялся. Особенно круто было носить спортивный костюм популярной марки Adidas.

2. Широкие плечи


Эффектный образ благодаря всего одной детали кроя. /Фото: iv1.lisimg.com

Эффектный образ благодаря всего одной детали кроя. /Фото: iv1.lisimg.com

 

Иногда мода переменчива, а иногда настолько покоряет сердца модниц и модников, что охватывает не одно, а даже несколько сезонов. Вот, например, вещи с широкими плечами в 90-х годах не пожелали сдавать свои модные позиции еще с 80-х. Кофты, плащи и пиджаки в необычном стиле носили все.
Одежда с широкими плечами создавала для женщин образ уверенных и независимых красавиц, который многим был по душе.

3. Джинсы, джинсы, джинсы…


Джинсовая эпоха длиною в вечность. /Фото: szopus.pl

Джинсовая эпоха длиною в вечность. /Фото: szopus.pl

 

Джинсовая одежда в 90-е годы была на пике своей популярности. Деним был актуальным материалом для пошива любых моделей и вещей: комбинезонов, курточек, брюк, юбок, шорт, рубашек и т.д. Особенно круто считалось создать свою неповторимую модель одежды, для чего делали «варенки». Вещи сначала скручивали, завязывали, а потом долго вываривали в уксусе или отбеливателе. Особо изощренные модники пришивали на свою одежду популярные лейблы. Много стараний, зато результат стоящий — после таких изменений можно было уверенно утверждать, что таких джинсов или куртки больше нигде не найдешь.

4. Малиновые пиджаки


Неожиданный выбор солидных людей. /Фото: a.d-cd.net

Неожиданный выбор солидных людей. /Фото: a.d-cd.net

 

Мужская мода в те года любила удивлять. Причем не слабо так удивлять. Мало того, что большинство мужчин разгуливали в спортивных костюмах, так некоторые перешли на классику — черные брюки, ботинки с острыми носами и пиджак… малинового цвета. Сейчас такую моду вспоминают с улыбкой, а в 90-е это было признаком достатка и отменного стиля. Мужчины в малиновых пиджаках были «новыми русскими», и цепи у них были золотые не от плохой жизни.

5. Кожаные куртки и юбки


Дерзкий наряд был отличным способом самовыражения. /Фото: i.imgur.com

Дерзкий наряд был отличным способом самовыражения. /Фото: i.imgur.com

 

Кожаные вещи, как и джинсовые, в 90-е были на пике популярности. Спросом пользовались любая одежда из кожи: юбки, брюки, кожаные жилетки и особенно куртки-косухи. Особенно стильными считались модели с большим количеством металлических пряжек, клепок, замочков и другой фурнитуры.

6. Брюки-клеш


На смену брюкам-бананам в 90-х годах пришел клеш. /Фото: i2.wp.com

На смену брюкам-бананам в 90-х годах пришел клеш. /Фото: i2.wp.com

 

В моде были стильные брюки свободного кроя с клешем, который начинался от колена. Причем клеш был добротный, позавидовал бы любой американский матрос, от формы которых и пошла мода на такой фасон брюк. Стильные брюки-клеш носили все: дети и взрослые, мужчины и женщины.

7. Микки Маус


Популярные тренды в одежде часто зависят от любимых фильмов или даже мультиков. /Фото: instyle.com

Популярные тренды в одежде часто зависят от любимых фильмов или даже мультиков. /Фото: instyle.com

 

Популярный мультяшный герой был самым желанным принтом начала 90-х годов. Его любили не только дети, но и взрослые женщины. А после выхода фильма «Титаник» самым модным трендом стали короткие топики с таким рисунком. Несмотря на оставляющее желать лучшего качество этих топиков, их носили все.

8. Дополнение образа


Яркий макияж и стильная высокая прическа делали своих обладательниц действительно незабываемыми. /Фото: theplace2.com

Яркий макияж и стильная высокая прическа делали своих обладательниц действительно незабываемыми. /Фото: theplace2.com

 

Популярная химическая завивка и удивительные начесы из волос были способны вскружить голову кому угодно. Особенному вниманию подвергалась челка, которая демонстрировала чудеса пышности. Волосы часто красили в удивительные яркие цвета, особенно часто таким увлекались девушки-подростки. Кто хотел быть модным, но не желал портить волосы, использовал специальную цветную тушь для волос, которая была зеленого, синего, красного, рыжего и других цветов. Дополнял броский образ яркий макияж, в котором не стеснялись одновременно подчеркивать губы и глаза. Разноцветные тени, красная помада — писк популярности.

9. Разноцветные лосиныНа такой наряд невозможно не обратить внимания. /Фото: scontent-atl3-1.cdninstagram.com


На такой наряд невозможно не обратить внимания. /Фото: scontent-atl3-1.cdninstagram.com

 

Черные леггинсы считались обязательным атрибутом для любого гардероба. А вот модели ярких кислотных расцветок были настоящим экстазом для любой уважающей себя модницы. В моде были розовые, ярко-желтые, фиолетовые, зеленые и бирюзовые цвета. В дополнение к этому наряду в 90-х годах популярность обрели «дольчики» — теплые колготки таких же ярких расцветок. Особенно крутыми считались колготки в крупную полоску.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Безвкусица или попытки выделиться: модный стиль 90-х, который мы не забудем никогда

И не забудьте:
Безвкусица или попытки выделиться: модный стиль 90-х, который мы не забудем никогдаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх