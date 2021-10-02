Безвкусица или попытки выделиться: модный стиль 90-х, который мы не забудем никогда

Мода 90-х годов была неповторимой, смелой и немного чудаковатой. На улицах можно было встретить всевозможные сочетания цветов и материалов: начиная от синей челки и заканчивая малиновыми мужскими пиджаками. Все модники отчаянно старались быть заметными и оригинальными, и это им точно удавалось. А вот получалось ли при этом сохранить собственное чувство стиля — вопрос не менее интересный.
1. Спортивные костюмы
Удобно, незамысловато, а главное — стильно. /Фото: edinstvennaya.ua
Спортивные костюмы были в тренде, причем настолько, что их часто надевали и мужчины, и женщины. Конечно, сильная половина человечества отдавала им большее предпочтение. Мужчины могли носить любимый спортивный костюм по любому поводу: на свидание, на работу или дискотеку. И никто не удивлялся. Особенно круто было носить спортивный костюм популярной марки Adidas.
2. Широкие плечи
Эффектный образ благодаря всего одной детали кроя. /Фото: iv1.lisimg.com
Иногда мода переменчива, а иногда настолько покоряет сердца модниц и модников, что охватывает не одно, а даже несколько сезонов. Вот, например, вещи с широкими плечами в 90-х годах не пожелали сдавать свои модные позиции еще с 80-х. Кофты, плащи и пиджаки в необычном стиле носили все. Одежда с широкими плечами создавала для женщин образ уверенных и независимых красавиц, который многим был по душе.
3. Джинсы, джинсы, джинсы…
Джинсовая эпоха длиною в вечность. /Фото: szopus.pl
Джинсовая одежда в 90-е годы была на пике своей популярности. Деним был актуальным материалом для пошива любых моделей и вещей: комбинезонов, курточек, брюк, юбок, шорт, рубашек и т.д. Особенно круто считалось создать свою неповторимую модель одежды, для чего делали «варенки». Вещи сначала скручивали, завязывали, а потом долго вываривали в уксусе или отбеливателе. Особо изощренные модники пришивали на свою одежду популярные лейблы. Много стараний, зато результат стоящий — после таких изменений можно было уверенно утверждать, что таких джинсов или куртки больше нигде не найдешь.
4. Малиновые пиджаки
Неожиданный выбор солидных людей. /Фото: a.d-cd.net
Мужская мода в те года любила удивлять. Причем не слабо так удивлять. Мало того, что большинство мужчин разгуливали в спортивных костюмах, так некоторые перешли на классику — черные брюки, ботинки с острыми носами и пиджак… малинового цвета. Сейчас такую моду вспоминают с улыбкой, а в 90-е это было признаком достатка и отменного стиля. Мужчины в малиновых пиджаках были «новыми русскими», и цепи у них были золотые не от плохой жизни.
5. Кожаные куртки и юбки
Дерзкий наряд был отличным способом самовыражения. /Фото: i.imgur.com
Кожаные вещи, как и джинсовые, в 90-е были на пике популярности. Спросом пользовались любая одежда из кожи: юбки, брюки, кожаные жилетки и особенно куртки-косухи. Особенно стильными считались модели с большим количеством металлических пряжек, клепок, замочков и другой фурнитуры.
6. Брюки-клеш
На смену брюкам-бананам в 90-х годах пришел клеш. /Фото: i2.wp.com
В моде были стильные брюки свободного кроя с клешем, который начинался от колена. Причем клеш был добротный, позавидовал бы любой американский матрос, от формы которых и пошла мода на такой фасон брюк. Стильные брюки-клеш носили все: дети и взрослые, мужчины и женщины.
7. Микки Маус
Популярные тренды в одежде часто зависят от любимых фильмов или даже мультиков. /Фото: instyle.com
Популярный мультяшный герой был самым желанным принтом начала 90-х годов. Его любили не только дети, но и взрослые женщины. А после выхода фильма «Титаник» самым модным трендом стали короткие топики с таким рисунком. Несмотря на оставляющее желать лучшего качество этих топиков, их носили все.
8. Дополнение образа
Яркий макияж и стильная высокая прическа делали своих обладательниц действительно незабываемыми. /Фото: theplace2.com
Популярная химическая завивка и удивительные начесы из волос были способны вскружить голову кому угодно. Особенному вниманию подвергалась челка, которая демонстрировала чудеса пышности. Волосы часто красили в удивительные яркие цвета, особенно часто таким увлекались девушки-подростки. Кто хотел быть модным, но не желал портить волосы, использовал специальную цветную тушь для волос, которая была зеленого, синего, красного, рыжего и других цветов. Дополнял броский образ яркий макияж, в котором не стеснялись одновременно подчеркивать губы и глаза. Разноцветные тени, красная помада — писк популярности.
9. Разноцветные лосины
На такой наряд невозможно не обратить внимания. /Фото: scontent-atl3-1.cdninstagram.com
Черные леггинсы считались обязательным атрибутом для любого гардероба. А вот модели ярких кислотных расцветок были настоящим экстазом для любой уважающей себя модницы. В моде были розовые, ярко-желтые, фиолетовые, зеленые и бирюзовые цвета. В дополнение к этому наряду в 90-х годах популярность обрели «дольчики» — теплые колготки таких же ярких расцветок. Особенно крутыми считались колготки в крупную полоску.
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