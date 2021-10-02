Безвкусица или попытки выделиться: модный стиль 90-х, который мы не забудем никогда

1. Спортивные костюмы

Удобно, незамысловато, а главное — стильно. /Фото: edinstvennaya.ua

2. Широкие плечи

Эффектный образ благодаря всего одной детали кроя. /Фото: iv1.lisimg.com

3. Джинсы, джинсы, джинсы…

Джинсовая эпоха длиною в вечность. /Фото: szopus.pl

4. Малиновые пиджаки

Неожиданный выбор солидных людей. /Фото: a.d-cd.net

5. Кожаные куртки и юбки

Дерзкий наряд был отличным способом самовыражения. /Фото: i.imgur.com

6. Брюки-клеш

На смену брюкам-бананам в 90-х годах пришел клеш. /Фото: i2.wp.com

7. Микки Маус

Популярные тренды в одежде часто зависят от любимых фильмов или даже мультиков. /Фото: instyle.com

8. Дополнение образа

Яркий макияж и стильная высокая прическа делали своих обладательниц действительно незабываемыми. /Фото: theplace2.com

9. Разноцветные лосины

На такой наряд невозможно не обратить внимания. /Фото: scontent-atl3-1.cdninstagram.com