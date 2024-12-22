Час пик в разных странах

В Москве живет 12 млн человек, а в Санкт-Петербурге — 5 млн, и это ничто по сравнению с 19-миллионным Дели. Впрочем, в относительно тихом Амстердаме тоже наступает час пик — тогда служащие садятся в трамваи, автобусы и поезда и отправляются домой (или из дома). Транспорта на дорогах становится гораздо больше.







А в тихом баварском Мюнхене час пик наступает даже для поездов метро — они стоят в туннелях, ожидая своей очереди проехать на станцию. Потому что, в отличие от, скажем, московского метро, где каждой станции положен свой перрон, в Мюнхене на некоторые станции приходят поезда с семи веток — электрички и метро.



На фото: Одна из главных улиц Стамбула, Турция ©muharremz / Shutterstock.com







На крышах вагонов в Индонезии передвигаются тысячи людей: кому-то не хватило места внутри, иные же попросту не желают платить. Ява, Индонезия







Переполненный гондолами канал Венеции, Италия ©RossHelen / Shutterstock.com







Пассажирский поезд пересекает реку Ганг, Индия







Обычное утро в Мехико, Мексика ©Aleksandar Todorovic / Shutterstock.com







Передвигаться на крыше с риском для жизни — норма для Бангладеш







Посетители плавающего рынка в Бангкоке, Таиланд ©Aleksandar Todorovic / Shutterstock.com







Пробка на одной из центральных улиц Москвы







Небольшой затор на мосту «Золотые ворота», который соединяет Сан-Франциско и южную часть округа Марин, США







Пассажиры поезда в Буэнос-Айресе, Аргентина ©SC Image / Shutterstock.com







Для того чтобы добраться до Триумфальной арки, нужно будет запастись терпением. Париж, Франция ©Oscity / Shutterstock.com







Пробка из рикш в столице Бангладеш Дакке ©MissRuby / Shutterstock.com







Час пик в московском метро ©Vereshchagin Dmitry / Shutterstock.com







Утро в городе Тайбэй, Тайвань ©Rayman Cheuk Wai-man / Shutterstock.com







Историческая часть Амстердама, Нидерланды S-F / Shutterstock.com







Час пик в Пакистане







Переполненная ж/д станция в Лондоне ©William Perugini / Shutterstock.com







Толпа пассажиров ожидает поезд на станции метро, Гонконг, Китай ©Lewis Tse Pui Lung / Shutterstock.com







На дорогах Лос-Анджелеса, США



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