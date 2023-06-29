Редкие цветные фотографии раскрывают, как выглядела Германия в 1900-х, до Первой мировой войны
Шверинский замок, Мекленбург
Побережье Вестерланда
Ратуша Вернигероде
Мост Бастай
Мост Фредерик и Берлинский кафедральный собор
Традиционная немецкая кухня
Спальня, замок Нойшванштайн, к югу от Мюнхена
Замок рядом с Трехтингсхаузеном / Здание гильдии мясников, Хильдесхайм
Замок Зигмаринген
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии