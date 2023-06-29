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Редкие цветные фотографии раскрывают, как выглядела Германия в 1900-х, до Первой мировой войны

Редкие цветные фотографии раскрывают, как выглядела Германия в 1900-х, до Первой мировой войны

Шверинский замок, Мекленбург

Редкие цветные фотографии раскрывают, как выглядела Германия в 1900-х, до Первой мировой войны

Побережье Вестерланда

Редкие цветные фотографии раскрывают, как выглядела Германия в 1900-х, до Первой мировой войны

Ратуша Вернигероде

Редкие цветные фотографии раскрывают, как выглядела Германия в 1900-х, до Первой мировой войны

Мост Бастай

Редкие цветные фотографии раскрывают, как выглядела Германия в 1900-х, до Первой мировой войны

Мост Фредерик и Берлинский кафедральный собор

Редкие цветные фотографии раскрывают, как выглядела Германия в 1900-х, до Первой мировой войны

Традиционная немецкая кухня

Редкие цветные фотографии раскрывают, как выглядела Германия в 1900-х, до Первой мировой войны

Спальня, замок Нойшванштайн, к югу от Мюнхена

Редкие цветные фотографии раскрывают, как выглядела Германия в 1900-х, до Первой мировой войны

Замок рядом с Трехтингсхаузеном / Здание гильдии мясников, Хильдесхайм

Редкие цветные фотографии раскрывают, как выглядела Германия в 1900-х, до Первой мировой войны

Замок Зигмаринген

Редкие цветные фотографии раскрывают, как выглядела Германия в 1900-х, до Первой мировой войны

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