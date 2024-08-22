С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 463 подписчика

30 кадров исторических событий, а также архивные снимки великих и знаменитых людей


Редкие исторические снимки из прошлого.

Редкие исторические снимки из прошлого.

 

Порой фотографии могут рассказать гораздо больше, чем учебники истории. Именно такие фотографии из разных стран и разных временных периодов собраны в этом обзоре. На снимках запечатлены и всемирно известные личности и простые люди, а в каждом кадре - замершая история.

1. Фотография Владимира Ильича Ленина


Цветная фотография вождя пролетариата, сделанная в 1922 году.

Цветная фотография вождя пролетариата, сделанная в 1922 году.

 

2. У питьевого фонтанчика


Маленькая девочка пьет из фонтана воду.

Маленькая девочка пьет из фонтана воду.

 

3. Юная Мадонна


Кто бы мог подумать, что девушка станет самой знаменитой певицей и будет занесена в Книгу рекордов Гинеса.

Кто бы мог подумать, что девушка станет самой знаменитой певицей и будет занесена в Книгу рекордов Гинеса.

 

4. Луиза Чикконе


Фотография Мадонны сделана в 1982 году, а буквально за месяц после этого ее имя прогремит на всю Америку.

Фотография Мадонны сделана в 1982 году, а буквально за месяц после этого ее имя прогремит на всю Америку.

 

5. Королева поп-музыки


Кропотливый труд и талант привел Мадонну на вершину славы.

Кропотливый труд и талант привел Мадонну на вершину славы.

 

6. Шварцнегер


Мистер Олимпия на тренировке.

Мистер Олимпия на тренировке.

 

7. Обработка лука


Американский солдат чистит лук. Фото 1918 года.

Американский солдат чистит лук. Фото 1918 года.

 

8. Дружеское рукопожатие


На снимке 1975 года запечатлен Джордж Харрисон, более известен как соло-гитарист и исполнитель в стиле регги - Боб Марли.

На снимке 1975 года запечатлен Джордж Харрисон, более известен как соло-гитарист и исполнитель в стиле регги - Боб Марли.

 

9. Платье из купюр


Немка в новогоднем костюме из обесцененной валюты. 1923 год.

Немка в новогоднем костюме из обесцененной валюты. 1923 год.

 

10. Роскошная итальянка


Фото известной актрисы и фотомодели Моники Беллуччи.

Фото известной актрисы и фотомодели Моники Беллуччи.

 

11. Фото 1908 года


Старая фотография самого большого бейсболиста, который весил 450 фунтов-это 204 килограмма.

Старая фотография самого большого бейсболиста, который весил 450 фунтов-это 204 килограмма.

 

12. Снимок рабочего


Уставшее лицо человека, в конце рабочего дня. 1980 год.

Уставшее лицо человека, в конце рабочего дня. 1980 год.

 

13. Валерий Кипелов и Николай Расторгуев


Состав ансамбля Виа Лейся Песня 1980 год.

Состав ансамбля Виа Лейся Песня 1980 год.

 

14. Белуга весом 1152 килограмма


Фотография магазина в Балчуге, где выставили на продажу рыбину, выловленную в Каспийском море.

Фотография магазина в Балчуге, где выставили на продажу рыбину, выловленную в Каспийском море.

 

15. Милое фото


Вскармливание бобров через бутылочку с соской.

Вскармливание бобров через бутылочку с соской.

 

16. Чечня. Фото 2002 года.


Девочка с цветными воздушными шарами посреди превратившегося в развалины Грозного.

Девочка с цветными воздушными шарами посреди превратившегося в развалины Грозного.

 

17. Грозный в 2002 году


Трехлитровые банки с бензином готовы на продажу.

Трехлитровые банки с бензином готовы на продажу.

 

18. Книжный магазин


Столпотворение возле магазина книг. 1980 год Болгария.

Столпотворение возле магазина книг. 1980 год Болгария.

 

19. Броненосный велосипед


Огромное количество оружия фиксировалось к мотоциклу в Чикаго 1948 году, для борьбы с организованной преступностью.

Огромное количество оружия фиксировалось к мотоциклу в Чикаго 1948 году, для борьбы с организованной преступностью.

 

20. Танец перед статуей


Интернированные заключенные танцуют танец кадриль.

Интернированные заключенные танцуют танец кадриль.

 

21. Последний звонок


Литовские школьницы в ожидании, когда прозвенит последний звонок в 1970 ученом году.

Литовские школьницы в ожидании, когда прозвенит последний звонок в 1970 ученом году.

 

22. Румынская свадьба


Без комментариев. 1930 год.

Без комментариев. 1930 год.

 

23. Баюшки-баю.


Фото вырезки из газеты с милыми колыбельными.

Фото вырезки из газеты с милыми колыбельными.

 

24. Семья еврейских музыкантов


Фотография семьи лилипутов из Румынии.

Фотография семьи лилипутов из Румынии.

 

25. Девочка и пес


Хельга Геббельс c собакой Адольфа Гитлера

Хельга Геббельс c собакой Адольфа Гитлера

 

26. Спартакиада. Фото 56 года


Мария Гавриш поздравляет Елену Коваленко с победой на соревнованиях.

Мария Гавриш поздравляет Елену Коваленко с победой на соревнованиях.

 

27. Годен


Фото призывника в армию, который проходит комиссию.

Фото призывника в армию, который проходит комиссию.

 

28. София Виллани Шиколоне


Сногсшибательная Софи Лорен.

Сногсшибательная Софи Лорен.

 

29. Восточные танцы в метро


Пластика танцовщицы завораживает мужчин.

Пластика танцовщицы завораживает мужчин.

 

30. Война. 1942 год


Фото матери, провожающей сына на войну.

Фото матери, провожающей сына на войну.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
респ. Чеченская

Картина дня

наверх