30 кадров исторических событий, а также архивные снимки великих и знаменитых людей

Редкие исторические снимки из прошлого.

1. Фотография Владимира Ильича Ленина

Цветная фотография вождя пролетариата , сделанная в 1922 году.

2. У питьевого фонтанчика

Маленькая девочка пьет из фонтана воду.

3. Юная Мадонна

Кто бы мог подумать, что девушка станет самой знаменитой певицей и будет занесена в Книгу рекордов Гинеса .

4. Луиза Чикконе

Фотография Мадонны сделана в 1982 году, а буквально за месяц после этого ее имя прогремит на всю Америку.

5. Королева поп-музыки

Кропотливый труд и талант привел Мадонну на вершину славы

6. Шварцнегер

7. Обработка лука

Американский солдат чистит лук . Фото 1918 года.

8. Дружеское рукопожатие

На снимке 1975 года запечатлен Джордж Харрисон, более известен как соло-гитарист и исполнитель в стиле регги - Боб Марли.

9. Платье из купюр

Немка в новогоднем костюме из обесцененной валюты. 1923 год

10. Роскошная итальянка

Фото известной актрисы и фотомодели Моники Беллуччи

11. Фото 1908 года

Старая фотография самого большого бейсболиста, который весил 450 фунтов-это 204 килограмма .

12. Снимок рабочего

Уставшее лицо человека, в конце рабочего дня. 1980 год.

13. Валерий Кипелов и Николай Расторгуев

Состав ансамбля Виа Лейся Песня 1980 год.

14. Белуга весом 1152 килограмма

Фотография магазина в Балчуге, где выставили на продажу рыбину, выловленную в Каспийском море.

15. Милое фото

Вскармливание бобров через бутылочку с соской.

16. Чечня. Фото 2002 года.

Девочка с цветными воздушными шарами посреди превратившегося в развалины Грозного .

17. Грозный в 2002 году

Трехлитровые банки с бензином готовы на продажу.

18. Книжный магазин

Столпотворение возле магазина книг . 1980 год Болгария.

19. Броненосный велосипед

Огромное количество оружия фиксировалось к мотоциклу в Чикаго 1948 году, для борьбы с организованной преступностью.

20. Танец перед статуей

Интернированные заключенные танцуют танец кадриль.

21. Последний звонок

Литовские школьницы в ожидании, когда прозвенит последний звонок в 1970 ученом году.

22. Румынская свадьба

Без комментариев. 1930 год.

23. Баюшки-баю.

Фото вырезки из газеты с милыми колыбельными.

24. Семья еврейских музыкантов

Фотография семьи лилипутов из Румынии.

25. Девочка и пес

Хельга Геббельс c собакой Адольфа Гитлера

26. Спартакиада. Фото 56 года

Мария Гавриш поздравляет Елену Коваленко с победой на соревнованиях.

27. Годен

Фото призывника в армию, который проходит комиссию.

28. София Виллани Шиколоне

Сногсшибательная Софи Лорен.

29. Восточные танцы в метро

Пластика танцовщицы завораживает мужчин.

30. Война. 1942 год

Фото матери, провожающей сына на войну .