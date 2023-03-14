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19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Ергаки считается одним из самых красивых природных парков России. Расположенный в Красноярском крае, этот парк ежегодно открывает свои двери для фотографов и обычных посетителей, приехавших насладиться удивительной природой и подышать по-настоящему чистым воздухом. 19 лучших пейзажных фотографий природного парка – в нашей подборке.

Фото: Грачев Андрей «Сибирское зеркало»

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Фото: Александр Лещёнок

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Фото: Александр Лещёнок

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Фото: Alexander Nerozya

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Фото: Владислав Карпюк

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Фото: Андрей Грачев

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Фото: Дмитрий Дубиковский

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Фото: Дмитрий Дубиковский

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Фото: Даниил Коржонов

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Фото: Рафаэль Гатиятуллин

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Фото: Илья Михайлов

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Фото: Михаил Мигушин

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Фото: Александр Ермолицкий

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Фото: Михаил Вершинин

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Фото: Михаил Вершинин

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Фото: Александр Нерозя

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Фото: Александр Лещёнок

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Фото: Vilenia Selivanova

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Фото: Рафаэль Гатиятуллин

19 лучших фотографий природного парка Ергаки

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