«Фу, Питт, ты опять в душ не сходил?» или знаменитости, которые временами брезгуют почистить зубы и

В прошлой части статьи мы рассказали вам о том, что некоторые знаменитости, которые известны во всем мире, невзирая на всю их красоту и талант, временами просто забывают сходить в душ или элементарно почистить зубы перед съемками того или иного фильма.
К примеру, знаменитая актриса Дженнифер Лоуренс похоже напрочь забыла о том, что перед съемкой сцены, которая предполагает собой романтический поцелуй, ну никак нельзя есть чеснок и сэндвич с тунцом; Брэд Питт, который вместо того, чтобы сходить в душ, вытирал пот обычными детскими влажными салфетками; Мэрилин Монро, которая вообще не любила ходить в душ и частенько испускала газы, чем раздражала своего партнёра по съемкам; Зак Эфрон, который также, как и Дженнифер Лоуренс, перед съемкой сцены с поцелуем съел сэндвич с тунцом и забыл прополоснуть рот после сытного обеда. Сегодня мы расскажем вам еще о нескольких мировых звездах, которые явно не слишком отличаются чистоплотностью.
Мэтью Макконахи настолько «завонялся» на съемках фильма, что его партнёрша Кейт Хадсон решила прямо там подарить ему дезодорант
Некоторые люди просто ненавидят пользоваться дезодорантами, и это становится проблемой для окружающих, потому что запах пота никуда не девается. К примеру, известный актер Мэтью Макконахи именно из того разряда людей, которые не переносят антиперсперанты и категорически не желают ими пользоваться. Кроме этого, Мэтью не особо любит различные парфюмы, и, по его словам, он не пользует ни тем, ни другим уже более 20 лет. Некоторые могут молчать и смерено нюхать столь ужасный аромат своего коллеги по цеху, другие, наоборот считают, что необходимо сказать об этом человеку в лицо. Актриса и коллега по фильму «Золото дураков» Кейт Хадсон относится именно к категории «других». Во время съемок актриса принесла на съемочную площадку дезодорант и вручила его Мэтью, сказав при этом, что он ужасно пахнет, и что дезодорант должен хоть немного «убить» этот невыносимый запах пота. Мэтью Макконахи, комментируя эту ситуацию, сказал: «Мне нравится запах моего тела. Это запах настоящего мужчины. Я не хочу пахнуть какими-то цветами или термоядерной смесью. Я – это я. Если кому-то не нравится мой запах, то не стесняйтесь и говорите, я просто пойду и приму душ».
Джонни Депп должен был использовать листерин и мятные конфеты перед романтическими сценами с Анджелиной Джоли
Чрезвычайно талантливый актер Джонни Депп стал давно известен тем, что не особо следит за своей личной гигиеной. По-видимому, он считает, что купаться не особо нужно, и как следствие, запах от него исходит не особо хороший. Но даже несмотря на то, что Депп не особо любит принимать банные процедуры, запах изо рта у него намного хуже, чем запах его немытого тела. Депп раньше был заядлым курильщиком, и, хотя он больше не курит, его дыхание все же оставляет желать лучшего. Видимо поэтому, когда Депп и актриса Анджелина Джоли снимали романтическую сцену с поцелуем, Джоли сказала Деппу, чтобы он использовать листерин и мятные конфеты.
Запах изо рта у Шейлин Вудли просто ужасен
Красивая актриса Шейлен Вудли – еще одна знаменитость Голливуда, которая известна своим неприятным запахом изо рта. Во время съемок фильма «Захватывающее время», который вышел на экраны в 2013 году, Шейлен снималась вместе с актером Майлзом Теллером, и по словам мужчины, ему было весьма трудно поцеловать Вудли, потому что запах из ее рта был просто ужасен. Теллер рассказал: «Перед нашей первой сценой поцелуя Шейлин съела что-то из китайской кухни. Возможно, блюдо было просто замечательным, но вот запах – ужаснее некуда».
Рассел Кроу предпочитает не ходить в душ во время съемок
Актер Рассел Кроу известен тем, что играет весьма тяжелые роли, которые требуют немалой физической подготовки, поэтому неудивительно то, что от него частенько отходят в сторону из-за ужасного запаха пота. По-видимому, актер, получивший Оскар, не любит использовать такие гигиенические средства, как шампуни, гели для душа, а также дезодоранты. Кроме того, иногда во время съемок Кроу просто не моется для большей достоверности. Поэтому, когда он играл главную роль в «Ное», он не очень часто принимал душ. Однако от Рассела Кроу воняет не только на съемочной площадке. Он также не является особым любителем купаться и в повседневной жизни.
Дыхание Анджелины Джоли настолько ужасное, что Брэд Питт предложил ей мятные конфеты на День Святого Валентина
Актриса Анджелина Джоли – невероятно красивая женщина. Миллионы мужчин просто жаждут поцеловать ее хотя бы раз. Однако, как оказалось, Джоли – это еще одна знаменитость, чье дыхание оставляет желать лучшего. Видимо, когда Джоли и актер Брэд Питт все еще были вместе, он часто высмеивал ее неприятный запах изо рта (что смешно, потому что он тоже не фиалками пахнет). Также стало известно, что на День всех влюбленных Питт дал Джоли несколько ментоловых конфет. Стоит отметить, что пара снималась вместе в двух фильмах, в которых были многочисленные сцены поцелуев. Вот интересно, он тоже жаловался на ее неприятный запах изо рта или был слишком поражен Джоли, чтобы сказать хоть слово?
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