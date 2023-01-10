«Фу, Питт, ты опять в душ не сходил?» или знаменитости, которые временами брезгуют почистить зубы и

В прошлой части статьи мы рассказали вам о том, что некоторые знаменитости, которые известны во всем мире, невзирая на всю их красоту и талант, временами просто забывают сходить в душ или элементарно почистить зубы перед съемками того или иного фильма.







К примеру, знаменитая актриса Дженнифер Лоуренс похоже напрочь забыла о том, что перед съемкой сцены, которая предполагает собой романтический поцелуй, ну никак нельзя есть чеснок и сэндвич с тунцом; Брэд Питт, который вместо того, чтобы сходить в душ, вытирал пот обычными детскими влажными салфетками; Мэрилин Монро, которая вообще не любила ходить в душ и частенько испускала газы, чем раздражала своего партнёра по съемкам; Зак Эфрон, который также, как и Дженнифер Лоуренс, перед съемкой сцены с поцелуем съел сэндвич с тунцом и забыл прополоснуть рот после сытного обеда. Сегодня мы расскажем вам еще о нескольких мировых звездах, которые явно не слишком отличаются чистоплотностью.



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