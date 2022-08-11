Электротранспорт завоевывает мир

Исследователи развлекательной социальной сети Fotostrana.ru опросили 9000 россиян и выяснили, в чем популярность электротранспорта.

Последние годы перед человечеством особенно остро стоит вопрос экологии. Выхлопы газа от сжигаемого нефтяного топлива, которые ежедневно тоннами производит транспорт, пагубно влияют на атмосферу и окружающую среду. Поэтому все большую популярность приобретают альтернативные варианты. В том числе и электротранспорт. В качестве источника энергии в нем используется электричество. Исследователи провели опрос среди россиян и выяснили, как они относятся к к такой альтернативе.

37% участников опроса считают, что электротранспорт доступен многим и прост в обслуживании. «Стоимость таких машин может быть вполне приемлемой. И иногда даже дешевле иномарок с бензиновым двигателем. Доступно по цене и техобслуживание. Единственная проблема – еще далеко не везде на заправках есть станции по зарядке электрокаров» – рассуждает Валентин. – «Но я верю, что эта отрасль еще не достигла своего пика и только развивается». Специалисты согласны с мужчиной и добавляют, что зарядные устройства для электрокаров можно приобрести в том числе и для дома, а станций на заправках появляется все больше с каждым годом.

34% опрошенных особо выделяют экологичность такого транспорта. «Любой велосипед или самокат не наносит никакого вреда окружающей среде. А электрические их виды добавляют большей мобильности человеку. И даже электрокары отличаются в некоторой степени экологичностью, поскольку в них не используются нефтепродукты, масла и антифризы, они не выбрасывают в атмосферу угарные газы» – комментирует Полина. – «Кроме того, такой транспорт имеет низкий уровень шума, что благоприятно влияет на окружающую обстановку».

29% респондентов отмечают, что электротранспорт применим в любых климатических условиях. «В России не самая прекрасная погода, особенно зимой. Когда все заваливает снегом, тяжело бывает пробираться на чем угодно. Но все же и на электромобилях, и на электросамокатах можно ездить в любую погоду. Они достаточно маневренны, ими легко управлять. Да и места много не занимают, всегда можно найти место для парковки, особенно для самоката» – делится Филипп.

В результате опроса исследователи выяснили, что электротранспорт набирает среди россиян все большую популярность из-за своей доступности, легкости в управлении и экологичности.

Источник: www.fotostrana.ru