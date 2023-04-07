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7 самых диких мест на Земле

Мы часто видим в новостях очередное сообщение о перенаселенности Земли. У нас, якобы, просто не осталось больше места для большего количество людей. Так ли это на самом деле? Нет. Планета настолько велика, что человек до сих пор не сумел освоить и половины ее масштаба. Величайшие территории сложны для нас и потому остаются дикими. Вот, куда стоит отправиться, если вы устали от людей в конец.

7 самых диких мест на Земле

Гангкхар-Пуенсум


Маленькая страна Бутан расположена на между Китаем и Индией, совсем недалеко от Непала. Местные гималайские горы считаются священными, восхождение на них строго запрещено. Вершина Гангкхар-Пуенсум всего на тысячу метров короче самого Эвереста, но что происходит на склонах этой горы знают разве что брахманы.

7 самых диких мест на Земле

Гренландия


В Гренландии живут люди. На самых окраинах. Большую часть этого огромного острова занимает ледяной покров: если величественная морозная пустыня когда-либо растает, то уровень мирового океана поднимется на целых десять метров.

7 самых диких мест на Земле

Патагония


Расположенная на южной оконечности Южной Америки, Патагония имеет все, чтобы претендовать на статус отдельной планеты. Горы, равнины, ледники, дикие озера — эксперты называют Патагонию самым диким местечком нашей Земли.

7 самых диких мест на Земле

Чыонгшон


Каждые несколько лет во Вьетнаме обнаруживается новый вид животных. Все это благодаря густому горному лесу, расположенному на границе Лаоса. В Чыонгшон до сих пор сохранились коренные жители местности. Тигры, слоны, огромные вараны — человеку тут явно не очень рады.

7 самых диких мест на Земле

Аляска


Самый большой и самый пустой штат Америки. Островок Сент-Мэтью, входящий в состав Аляски, находится невероятно далеко от любого человеческого поселения. Песцы, полевки, пара видов змей и больше ничего.

7 самых диких мест на Земле

Антарктида


Любой список самых пустынных мест планеты должен включать Антарктиду. Огромный континент, где люди пытаются, но никак не могут закрепиться. Некоторые районы материка настолько мертвы, что лишены даже бактерий. Другие же вполне обитаемы — пингвины, к примеру, с удовольствием проводят время, развлекаясь на бескрайних просторах Антарктиды.

7 самых диких мест на Земле

Лес Гила


Национальный парк, где существует странное и максимально безлюдное местечко Gila Wilderness. Сюда пускают на дневной кемпинг и рыбалку: почти тысяча квадратных километров является домом для медведей, лосей, бобров и гремучих змей.

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