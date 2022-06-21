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Советские пироженки, которые мы до сих пор не можем забыть

Советские пироженки, которые мы до сих пор не можем забыть

Когда мы были маленькими и ходили в садик не было ничего вкуснее этих пироженок! Правда, доставались они нам не каждый день (много сладкого нельзя!), а время от времени — и вот тогда наступал настоящий праздник. А вы помните их незабываемый вкус?


Мы погрузились в приятную ностальгию, вспоминая самые вкусные пироженки советских времён.

Эклер


Советские пироженки, которые мы до сих пор не можем забыть

Это пирожное готовилось из заварного теста, а в качестве начинки использовался сливочный или заварной крем.

Стоил эклер 22 копейки.

Корзиночка


Советские пироженки, которые мы до сих пор не можем забыть

Песочная корзиночка, продававшаяся повсеместно и была не менее любима советскими мальчишками и девчонками, чем эклер. Чаще всего корзиночки украшали грибочками из крема. Шляпки у грибков были из теста. Эти шляпки съедались в первую очередь.

Цена — 22 копейки.

Трубочки со сливочным кремом


Советские пироженки, которые мы до сих пор не можем забыть

Вкусное и очень простое пирожное. Для поколения рожденных в СССР в 1960-х — 1980-х гг. — слоеные трубочки с тающим во рту белковым кремом были самым настоящим деликатесом.

Цена — 22 копейки.

Картошка


Советские пироженки, которые мы до сих пор не можем забыть

Пирожное «Картошка» — одно из знаковых блюд советской кухни. Легендарная картошка — излюбленное лакомство советских детей.

Пропитанное коньяком, популярное дальше некуда, производящееся почти в каждом советском городе, оно было самым вкусным и самым любимым.

Цена от 16 до 18 копеек.

Песочное кольцо с орехами


Советские пироженки, которые мы до сих пор не можем забыть

Отличный полдник советского школьника или студента — это песочное кольцо с орехами. Чтобы получить тот самый вкус советские кулинары использовали только арахис!
Волнообразный коржик усыпанный сверху орехами можно было есть, как с чаем, так и с молоком.
Коржик-колечко — 8 копеек.

Лимонные пирожные


Советские пироженки, которые мы до сих пор не можем забыть

Одним из любимейших сладких угощений были лимонные пирожные с нежной кислинкой. Неоспоримым преимуществом этого сладкого угощения было использование самых простых и доступных продуктов, которые можно было найти в любом советском гастрономе.

Цена — 22 копейки.

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