Биофильный дизайн: 10 проектов сооружений, органично вписанных в природу

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В последние годы на фоне ухудшения экологической обстановке биофильный дизайн в архитектуре становится все более востребованным. Это направление подразумевает особенный подход к проектированию, который пытается органично связать нашу человеческую склонность к взаимодействию с природой со зданиями Новости СМИ2



В последние годы на фоне ухудшения экологической обстановке биофильный дизайн в архитектуре становится все более востребованным. Это направление подразумевает особенный подход к проектированию, который пытается органично связать нашу человеческую склонность к взаимодействию с природой со зданиями , где мы живем, работаем и учимся.Чаще всего биофильные структуры создают умиротворяющую, спокойную и устойчивую среду, которая благоприятно влияет как на психическое самочувствие, так и на природное окружение.

1. Гостевой дом Ex of In House в Гудзон-Вэлли (США)

Гостевой эко-дом Ex of In House – идеальное место отдыха на лоне природы (Гудзон-Вэлли, США).







2. Крошечный дом Slope house-2 в Фундо-Сан-Рокко (Перу)

Очаровательный домик Slope house-2 органической формы с непрерывной обтекаемой поверхностью можно устанавливать в самых труднодоступных местах без вреда для окружающей среды (Фундо-Сан-Рокко, Перу).

Масштабное остекление, включая пол лесной избушки, позволит владельцам наслаждаться красотой окружающей природы без ограничений (Slope house-2, Перу).

3. «Дом на склоне» в тропическом лесу Амазонки (Бразилия)

Причудливая форма деревянной хижины будет прекрасно смотреться как на идиллическом склоне холма в тропических лесах Бразилии, так и в горной местности (Slope House).

Колоритный интерьер из натуральных отделочных материалов поможет создать спокойную умиротворяющую обстановку (Slope House, Бразилия).

4. Дом Rain Harvest Home в природном заповеднике Валье-Браво (Мексика)

В засушливом регионе Мексике появилась удивительная резиденция , выполняющая роль фабрики по сбору и сохранности воды (Rain Harvest Home).

Изюминкой проекта стала баня, с круглым бассейном под открытым небом (Rain Harvest Home, Мексика).

Открытость жилого пространства позволяет наслаждаться красотой окружающей природы без ущерба для комфорта (Rain Harvest Home, Мексика).

5. Эко-курорт Playa Viva в Джулучуке (Мексика)

Эко-курорт Playa Viva состоит из домиков на дереве, форма крыш которых явно напоминают крылья скатов мобулы (Джулучук, Мексика).

Гости эко-курорта могут наслаждаться красотой окружающей природы и близостью Тихого океана (Playa Viva, Джулучук).

6. Пятиугольная избушка Holiday Home в пригороде Брасхата (Бельгия)

Эко-домик Holiday Home для загородного отдыха гармонично вписался в окружение живописной природы (Брасхат, Бельгия).

Натуральные материалы, открытая планировка и большие окна помогут организовать расслабляющую обстановку (Holiday Home, Бельгия).

7. Дом-теплица Atri на берегу озера Венерн (Швеция)

Дом-теплица Atri гармонично вписался в лесистый ландшафт острова Венерн (Швеция).

Масштабное остекление, натуральные отделочные материалы, автономные системы жизнеобеспечения – все это делает загородный дом устойчивой структурой (о. Венерн, Швеция).

8. Жилой комплекс Timber House на набережной Торонто (Канада)

Реновация набережной Торонто нацелена на создание экологически чистого района с доступным жильем и вертикальным озеленением всех архитектурных объектов (концепт Quayside).

Новый проект успешно включает инновационные внедрения, позволяющие минимизировать вред окружающей среде, при строительстве крупномасштабных архитектурных объектов (концепт Timber House).

9. Эко-школа School of the Arts WOHA в Сингапуре

School of the Arts – эко-школа с масштабным озеленением территории, фасада, интерьеров и крыш (Сингапур).

10. Зеркальный домик The WonderInn в природном заповеднике Нордре Ойерен (Норвегия)

Зеркальный фасад, как нельзя лучше позволяет замаскировать архитектурный объект под живописный пейзаж (The WonderInn, Норвегия).

Незабываемый отдых на открытом воздухе и в окружении первозданной природы поспособствует полной «перезагрузке» (The WonderInn, Норвегия).