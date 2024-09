Биофильный дизайн: 10 проектов сооружений, органично вписанных в природу

В последние годы на фоне ухудшения экологической обстановке биофильный дизайн в архитектуре становится все более востребованным. Это направление подразумевает особенный подход к проектированию, который пытается органично связать нашу человеческую склонность к взаимодействию с природой со зданиями Новости СМИ2



В последние годы на фоне ухудшения экологической обстановке биофильный дизайн в архитектуре становится все более востребованным. Это направление подразумевает особенный подход к проектированию, который пытается органично связать нашу человеческую склонность к взаимодействию с природой со зданиями , где мы живем, работаем и учимся.Чаще всего биофильные структуры создают умиротворяющую, спокойную и устойчивую среду, которая благоприятно влияет как на психическое самочувствие, так и на природное окружение.

1. Гостевой дом Ex of In House в Гудзон-Вэлли (США)

Гостевой эко-дом Ex of In House – идеальное место отдыха на лоне природы (Гудзон-Вэлли, США).







2. Крошечный дом Slope house-2 в Фундо-Сан-Рокко (Перу)

Очаровательный домик Slope house-2 органической формы с непрерывной обтекаемой поверхностью можно устанавливать в самых труднодоступных местах без вреда для окружающей среды (Фундо-Сан-Рокко, Перу).

Масштабное остекление, включая пол лесной избушки, позволит владельцам наслаждаться красотой окружающей природы без ограничений (Slope house-2, Перу).

3. «Дом на склоне» в тропическом лесу Амазонки (Бразилия)

Причудливая форма деревянной хижины будет прекрасно смотреться как на идиллическом склоне холма в тропических лесах Бразилии, так и в горной местности (Slope House).

Колоритный интерьер из натуральных отделочных материалов поможет создать спокойную умиротворяющую обстановку (Slope House, Бразилия).

4. Дом Rain Harvest Home в природном заповеднике Валье-Браво (Мексика)

В засушливом регионе Мексике появилась удивительная резиденция , выполняющая роль фабрики по сбору и сохранности воды (Rain Harvest Home).

Изюминкой проекта стала баня, с круглым бассейном под открытым небом (Rain Harvest Home, Мексика).

Открытость жилого пространства позволяет наслаждаться красотой окружающей природы без ущерба для комфорта (Rain Harvest Home, Мексика).

5. Эко-курорт Playa Viva в Джулучуке (Мексика)

Эко-курорт Playa Viva состоит из домиков на дереве, форма крыш которых явно напоминают крылья скатов мобулы (Джулучук, Мексика).

Гости эко-курорта могут наслаждаться красотой окружающей природы и близостью Тихого океана (Playa Viva, Джулучук).

6. Пятиугольная избушка Holiday Home в пригороде Брасхата (Бельгия)

Эко-домик Holiday Home для загородного отдыха гармонично вписался в окружение живописной природы (Брасхат, Бельгия).

Натуральные материалы, открытая планировка и большие окна помогут организовать расслабляющую обстановку (Holiday Home, Бельгия).

7. Дом-теплица Atri на берегу озера Венерн (Швеция)

Дом-теплица Atri гармонично вписался в лесистый ландшафт острова Венерн (Швеция).

Масштабное остекление, натуральные отделочные материалы, автономные системы жизнеобеспечения – все это делает загородный дом устойчивой структурой (о. Венерн, Швеция).

8. Жилой комплекс Timber House на набережной Торонто (Канада)

Реновация набережной Торонто нацелена на создание экологически чистого района с доступным жильем и вертикальным озеленением всех архитектурных объектов (концепт Quayside).

Новый проект успешно включает инновационные внедрения, позволяющие минимизировать вред окружающей среде, при строительстве крупномасштабных архитектурных объектов (концепт Timber House).

9. Эко-школа School of the Arts WOHA в Сингапуре

School of the Arts – эко-школа с масштабным озеленением территории, фасада, интерьеров и крыш (Сингапур).

10. Зеркальный домик The WonderInn в природном заповеднике Нордре Ойерен (Норвегия)

Зеркальный фасад, как нельзя лучше позволяет замаскировать архитектурный объект под живописный пейзаж (The WonderInn, Норвегия).

Незабываемый отдых на открытом воздухе и в окружении первозданной природы поспособствует полной «перезагрузке» (The WonderInn, Норвегия).

Гостевой дом необычной геометрической формы, расположенный в лесах Райнбека долины Гудзон-Вэлли, был спроектирован студией Steven Holl Architects для сдачи в аренду любителям эко-туризма. Угловатые формы лесной избушки с огромными круглыми и полукруглыми окнами, вход в виде шара, открытая планировка общих жилых зон, использование натуральных материалов в качестве основных строительных и отделочных материалов, геотермальные отопление – все это делает домик привлекательным местом отдыха для тех, кто мечтает почувствовать вкус автономной жизни в непосредственной близости к природному окружению.Один из проектов иранского архитектора Милада Эштияги предназначен для реализации в природной зоне Фундо-Сан-Рокко, в Перу. Этот очаровательный домик Slope house-2 органической формы представляет собой непрерывную поверхность, которая начинается от земли и с закруглением поднимается вверх, образуя обтекаемое внутреннее пространство. Лесная избушка, предназначенная для загородного отдыха на лоне природы, полностью адаптирована к холмистому ландшафту, при этом установлена так, чтобы минимизировать давление на почву. Основную часть дома поддерживает V-образная опора и частично, он ложиться на зеленый склон, образуя вход.Авторы Novate.ru, хотели обратить внимание на особенный дизайн домика Slope house-2. Непрерывная стеклянная полоса, начинающаяся с пола у входа в избушку (по центру) опоясывает структуру При этом округлые боковые окна помогают создать мощную визуальную связь между интерьером и роскошным природным окружением.Еще один биофильный дизайн лесной избушки разработала студия Milad Eshtiyaghi Studio под руководством талантливого архитектора из Ирана Милада Эштияги. Приоритетным направлением в разработки проекта Slope House («Дом на склоне») являлась сохранность земляного покрова и зеленых насаждений, ведь строительство планируется в тропическом лесу Амазонки. Этому поспособствует приподнятая ферменная конструкция, на которую устанавливается жилой модуль. Такая структура дома позволяет устанавливать его даже на крутом склоне горы или в непроходимых джунглях.Лесная избушка Slope House состоит из двух модулей разной конфигурации и объема. В одной части структуры предусмотрены общие жилые пространства: мини-гостиная, кухня, столовая и кабинет. А в другом – спальные комнаты и ванна с санузлом. Учитывая местоположение, натуральность материалов, частично стеклянные стены и потолок, можно с уверенностью сказать, что отдых на лоне природы пройдет не высоте.Дом Rain Harvest Home, расположенный в природном заповеднике Валье-Браво у подножия величественного вулкана Невадо-де-Толука (Мексика), был построен по всем правилам устойчивой архитектуры, чтобы обеспечить его жильцов приятным местом отдыха в привычных для городских жителей бытовых условиях. Загородная резиденция состоит из трех объектов: жилой дом, студия и баня. Благодаря «зеленой» крыше все три структуры идеально вписались в захватывающий дух пейзаж предгорья, при этом подобное кровельное покрытие выполняет сразу несколько полезных функций, главными из которых является энергоэффективность и место сбора дождевой воды.По сути, весь участок земли вместе со строениями являются фабрикой по сбору, хранению и переработке воды, которая в этих местах на вес золота, особенно в пору засухи. Внедренная «умная» система инфильтрационных канав, которая собирает воду по всему участку, перенаправляет ее в искусственное озеро, фильтрует и отправляет на повторное использование, что позволяет содержать еще и фруктовый сад с огородом. Не забыл коллектив разработчиков из компаний Robert Hutchison Architecture и JSa Arquitectura и о внедрении солнечных панелей, которые в полной мере обеспечивают потребность в электроэнергии.Эко-туризм становится довольно популярным туристическим направлением, которое способно удивить не только расположением в лучших природных зонах, но и формами архитектурных объектов. Ярким примером нестандартного подхода к организации альтернативных зон отдыха являются автономные виллы эко-курорта Playa Viva в Джулучуке (Мексика). В этом проекте наиболее ярко просматривается биофильный дизайн в стиле домиков на деревьях с крышами в форме крыльев скатов мобулы.Это тот случай, когда архитектура в полной мере погружает гостей в природу и искусно растворяет барьер между внешним и внутренним пространством. Специалисты архитектурной фирмы из Роттердама Atelier Nomadic изрядно постарались, чтобы гости Playa Viva наслаждались близостью Тихого океана под параболоидным навесом, который защитит и от палящего солнца, и от сильного дождя.Пятиугольная избушка Holiday Home — это экологичный модуль, построенный из переработанной древесины и биоразлагаемых материалов. Цель строительства небольшого домика состояла в том, чтобы создать уютное место для отдыха, максимально гармонирующее с лесным окружением пригорода Брасхата. Помимо использования натуральных материалов, прошедших вторичную переработку, специалисты студии Polygoon Architectuur постарались максимально ограничить воздействие на почву, установив конструкцию на 11 узких опорах, тем самым приподняв ее над землей. Рациональность такого решения благоприятно сказалась и на сохранности древесины, что значительно продлит ее срок эксплуатации.Большим плюсом проекта стала пятиугольная планировка домика, обеспечившая иллюзию объемности внутреннего пространства и сборно-разборная конструкция. Это позволяет изготавливать детали на заводе, а затем устанавливать модуль с минимальным воздействием на окружающую среду и в кратчайшие сроки. Одному мастеру понадобилось всего 5 дней, чтобы владельцы смогли наслаждаться загородным отдыхом в полном объеме.Atri – загородный дом, спроектированный шведской архитектурно-дизайнерской компанией Naturvillan , представляет собой самодостаточную и экологически чистую резиденцию, расположенную на берегу озера Венерн. А-образная форма с устойчивым основанием на каменном плато и стеклянная оболочка, напоминающая огромную теплицу, делает строение практически незаметным в окружении многовековых деревьев. Благодаря стеклянному фасаду, пропускающему много света, внутреннее пространство практически растворяется среди лесного ландшафта, что благоприятно влияет и на владельцев, и на природного окружение, которое ничего не портит и не загромождает.Помимо того, что загородный дом Atri органично интегрирован в лесной массив и полностью стирает границы между человеком и природой, он является образцом устойчивости, что совсем немаловажно для окружающей среды. Благодаря специальному низкоэмиссионному стеклу оболочка позволяет прекрасно адаптироваться к климатическим условиям. Кроме того, масштабное остекление не препятствует проникновению естественного освещения даже в самые пасмурные и дождливые дни, что благоприятно влияет на самочувствие человека. Главным плюсом Atri является его автономность. Для создания современных благ установлены солнечные панели, обеспечивающие бесперебойную подачу электроэнергии, система сбора дождевой воды, а также очистные модули, помогающие обезвреживать стоки и продукты жизнедеятельности человека. Для отопления помещений предусмотрены дровяные камины и печи, на которых можно даже приготовить полезную и вкусную еду.Не только частные загородные резиденции или виллы для эко-курортов могут соответствовать требованиям устойчивой архитектуры и биофильному дизайну. В скором времени в Торонто, например, начнется реализация проекта уникального жилого комплекса под названием Timber House, который станет самым большим зданием, построенным из натурального дерева в Канаде.Timber House, разработанный Adjaye Associates, станет частью многофункционального комплекса Quayside на набережной Торонто, предусматривающего строительство доступного жилья как для молодежи, так и для пожилых людей, а также нескольких общественных объектов и организации зон социального взаимодействия. Отличительной чертой жилого комплекса, впрочем, как и всего проекта, являются «зеленые» фасады и крыши, использование лишь возобновляемых, экологически чистых и натуральных материалов с нулевым выбросом углерода, полная энергетическая независимость и автономность.Учебное заведение также можно превратить в настоящий оазис, вдохновляющий на творческие эксперименты подрастающего поколения. Для талантливой молодежи Сингапура была построена уникальная Школа искусств WOHA (School of the Arts WOHA), в которой уделялось внимание организации безопасного и комфортного пространства в окружении живой природы среди мегаполиса. Все три корпуса, имеющих сложную конструкцию и геометрию, щедро покрыты зелеными насаждениями, при этом задействованы и крыши, на которых организованы парки с аллеями, беговыми дорожками, зонами отдыха и местами для проведения занятий на свежем воздухе.Ничто не помогает так замаскировать строение под окружающий ландшафт, как зеркальные поверхности. По этой причине при проектировании домика для отдыха на лоне природы The WonderInn в природном заповеднике Нордре Ойерен был выбран именно отражающий фасад, который помог не только вписать структуру в прибрежный пейзаж, но и обеспечить превосходными видами желающих хоть на время отрешиться от городской суеты. Модульная структура состоит только из дерева и стекла (частично с зеркальным напылением), что обеспечивает безопасность строения как для постояльцев, так и окружающей среды. При этом разработчики не стали перегружать интерьер мебелью и аксессуарами, создав идеальный фон, позволяющий дикой природе занять центральное место. А для более полного сближения и максимального расслабления предусмотрены открытая терраса на берегу озера и джакузи под открытым небом.