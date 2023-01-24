Чистим мойву от костей быстро и легко

Мойва – вкуснейший дар моря. Однако вот незадача, прежде чем насладиться ее неповторимым вкусом, деликатес следует почистить, лишив его костей и потрохов. На самом деле сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Даже целое ведро вкуснейшей мойвы можно почистить за 5 минут в одну пару рук. Вот, как это делается – пошаговая инструкция.









Подготовка

Шаг первый

Шаг второй

Шаг третий

Шаг четвертый

Шаг пятый

Видео