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Чистим мойву от костей быстро и легко

Мойва – вкуснейший дар моря. Однако вот незадача, прежде чем насладиться ее неповторимым вкусом, деликатес следует почистить, лишив его костей и потрохов. На самом деле сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Даже целое ведро вкуснейшей мойвы можно почистить за 5 минут в одну пару рук. Вот, как это делается – пошаговая инструкция.

Чистим мойву от костей быстро и легко

Подготовка


Чистим мойву от костей быстро и легко

Перед очисткой мойвы рыбу следует подготовить. Для этого нужно замороженный продукт оставить в холодильнике на ночь, дабы процесс оттаивания проходил постепенно. Также для очистки нам понадобится деревянная доска, острый нож, пакет для отходов, салфетки, два тарелки подходящего размера.

Шаг первый


Чистим мойву от костей быстро и легко

Сначала удаляем у рыбы голову и вытягиваем с ней все внутренности. Делать это можно (и нужно) руками, без помощи каких-либо инструментов. Для этого давим пальцами в основание головы и тянем ее прочь от тела.

Шаг второй


Чистим мойву от костей быстро и легко

Берем острый нож и разрезаем брюшную полость до самого хвоста. Делаем это одним единственным движением, после того, как нож был введен достаточно глубоко в брюхо. Быстро и четко разделываем таким образом все тушки.

Шаг третий


Чистим мойву от костей быстро и легко

Берем салфетку и убираем с ее помощью черную пленку. Это очень важно сделать, в противном случае у мяса будет неприятный вкус.

Шаг четвертый


Чистим мойву от костей быстро и легко

Теперь кладем тушу рыбы брюхом вниз и проводим пальцем по хребту мойвы, прикладывая усилие к спине рыбки.

Шаг пятый


Чистим мойву от костей быстро и легко

Поддергиваем пальцем хребет в районе хвоста. Тянем за него. После проделанной работы, которая была описана выше, он должен легко выниматься.

Вот и все!

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