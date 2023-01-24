Чистим мойву от костей быстро и легко

Мойва – вкуснейший дар моря. Однако вот незадача, прежде чем насладиться ее неповторимым вкусом, деликатес следует почистить, лишив его костей и потрохов. На самом деле сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Даже целое ведро вкуснейшей мойвы можно почистить за 5 минут в одну пару рук. Вот, как это делается – пошаговая инструкция.
Подготовка
Перед очисткой мойвы рыбу следует подготовить. Для этого нужно замороженный продукт оставить в холодильнике на ночь, дабы процесс оттаивания проходил постепенно. Также для очистки нам понадобится деревянная доска, острый нож, пакет для отходов, салфетки, два тарелки подходящего размера.
Шаг первый
Сначала удаляем у рыбы голову и вытягиваем с ней все внутренности. Делать это можно (и нужно) руками, без помощи каких-либо инструментов. Для этого давим пальцами в основание головы и тянем ее прочь от тела.
Шаг второй
Берем острый нож и разрезаем брюшную полость до самого хвоста. Делаем это одним единственным движением, после того, как нож был введен достаточно глубоко в брюхо. Быстро и четко разделываем таким образом все тушки.
Шаг третий
Берем салфетку и убираем с ее помощью черную пленку. Это очень важно сделать, в противном случае у мяса будет неприятный вкус.
Шаг четвертый
Теперь кладем тушу рыбы брюхом вниз и проводим пальцем по хребту мойвы, прикладывая усилие к спине рыбки.
Шаг пятый
Поддергиваем пальцем хребет в районе хвоста. Тянем за него. После проделанной работы, которая была описана выше, он должен легко выниматься.
Вот и все!
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