6 бытовых «привычек» из Советского Союза, которые высмеиваются сегодня

1. Ранний брак

Новости СМИ2 В Советском Союзе было модно заключать браки в раннем возрасте.\ Фото: krasavica.info.

У современной молодёжи иные приоритеты и ценности. \ Фото: miro.medium.com.

2. Жить с родителями

В советских семьях было принято жить с родителями. \ Фото: live.staticflickr.com.

Современное общество стремится жить отдельно. \ Фото: blog.apartmentsearch.com.

3. Суровые методы воспитания

В советском союзе были достаточно суровые методы воспитания. \ Фото: bing.com.

4. Никаких возражений старшим

В СССР не принято было перечить, особенно старшим. \ Фото: bingeddata.s3.amazonaws.com.

У современного общества абсолютно иная реакция и позиция. \ Фото: google.com.

5. Досматривать пожилых родителей

В Советском Союзе было принято самостоятельно досматривать пожилых родителей. \ Фото: bing.com.

6. Семейные застолья

В советские времена было модно устраивать застолья. \ Фото: 177milkstreet.com.

В XXI веке всё больше и больше людей общается с родственниками по телефону. \ Фото: i.ytimg.com.