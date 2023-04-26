Почему смывать и запивать водой острый перец бесполезно: чем себе помочь

Наверное, каждый хотя бы раз еще в детстве кусал перец, после чего в его ротовой полости вспыхивал настоящий пожар! Ощущения те еще. Абсолютное большинство людей, оказавшись в такой ситуации, начинает лихорадочно пить воду. Однако, мало кто до конца осознает, что в действительности делать подобное абсолютно бесполезно. И вот почему.
Мыть рот - бесполезно. /Фото: 1travmpunkt.com.
При употреблении перца, жжение на слизистой оболочке рта вызывает содержащийся в нем алкалоид капсаицин. Избавиться от этого кристаллического вещества при помощи жидкости практически невозможно. Вода не способна его смыть полностью, а лишь разносит его сильнее по еще незатронутым участкам ротовой полости и горла. Самое простое и в тоже время правильное, что можно сделать в такой ситуации – это просто перетерпеть, пока капсаицин не распадется. Произойдет это за пару минут.
Лучше пить молоко. /Фото: s-voi.ru.
Само собой, нейтрализовать капсаицин можно, для этого стоит употребить молоко или сметану. Причем рекомендуется подержать их во рту некоторое время. Справиться с раздражителем может также творог, кусочек лимона и спиртосодержащие напитки. Любой спирт растворяет капсаицин. Кроме того, жжение можно облегчить, пожевав картофель или банан.
Все дело в химическом составе. /Фото: yandex.ru.
Самое главное - не допускать попадания перца в глаза. Если это все-таки произойдет, то последние нужно промыть раствором фурацилина. Также нужно оперативно накладывать ромашковые компрессы. С высокой долей вероятности обойтись без помощи врача в такой ситуации не получится. И самое главное, ни в коем случае не мешайте перец с чаем или кофе. Оба напитка только усиливают жжение.
Простое правило. /Фото: wallpapername.com.
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