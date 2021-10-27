4 «незаметные» причины, провоцирующие отёки ног и ощущение дискомфорта

Иногда ноги отекают от того, что вовсе не кажется опасным.
Отёки ног - вещь довольно неприятная. Любимая и вполне подходящая по размеру обувь начинает причинять дискомфорт, возникают неприятные ощущения и портится настроение. Что делать, если все органы в порядке, но отёки продолжают беспокоить? В материале речь пойдёт о самых «незаметных» причинах отёчности ног, о которых большинство из нас просто не догадывается.
Причина №1: Носки с давящей резинкой
Носки-вредители.
Если после снятия носков на вашей голени остается след, как на фото выше, то это значит, что ваши носки вам серьезно вредят. Давящая резинка не позволяет тканям голени и стоп полноценно функционировать в течение дня, что приводит к отёчности стоп в большей или меньшей степени. Область резинки носка замедляет нормальный кровоток, что может приводить к отёчности и болям в ногах.
Современные безопасные носки без давящих резинок.
Современный рынок текстильной промышленности уже давно решил проблему носков с давящими резинками. Часть производителей называют такие носки медицинскими. Такие изделия очень комфортны в носке. И не следует беспокоиться, что они будут спадать или съезжать вниз - производители решили этот вопрос, и носки без резинок в эксплуатации - точно такие же, как привычные нам, имеющие широкую резиночную часть.
Причина №2: Злоупотребление кофе без компенсации питьевой водой
Воды в день нужно пить чуть больше, чем кофе.
Для редакции Novate.Ru остаётся полной загадкой, почему некоторые люди в ответ на напоминание о том, что здоровый человек должен обязательно выпивать в сутки примерно 1,5 литра чистой питьевой воды, начинают скандалить, вести себя так, словно отражают атаку ответным нападением, или заявлять, что это невозможно. Никакие скандальные не речи не отменят того факта, что человек должен получать достаточное количество жидкости (чистой негазированной воды) в сутки. А черный кофе сильно обезвоживает организм.
Правильное употребление черного кофе.
В статусных кофейнях вместе с эспрессо всегда подается бесплатная порция чистой питьевой воды. Следует помнить, что помимо всем известных всем бодрящих и тонизирующий качеств, чистый черный кофе за счет своих мочегонных свойств обезвоживает организм. И запас влаги нужно обязательно восполнять чистой питьевой водой. Напоминаем: газированная вода или соки не равны чистой воде. Питьевая газированная воды быстро утолит влагу, но подарит кишечнику много вредных пузырьков. А пакетированные соки - это все равно что кушать сахар-песок ложками.
Причина №3:Длительное сидение со скрещенными ногами
Вредная поза.
Сидеть в такой позе любят многие. Но что кроется за этой позой? Дипломированные психологи и психотерапевты настаивают на том, что человек принимает эту позу, когда ему дискомфортно то, что он делает, или то, что с ним происходит. Доказано, что эта поза никак не делает сидение более удобным или здоровым. Напротив, она ухудшает кровообращение конечностей. Длительное сидение со скрещенными ногами может вызвать отеки стоп и голеней.
Поза, которая не несет ни комфорта, ни пользы.
Помимо отечности, привычка сидеть со скрещенными выше колена ногами может привести к таким проблемам, как варикоз, ранний тромбоз вен и повышенное артериальное давление. Сидя в такое позе, мы заставляем нашу кровь циркулировать активно только в области выше талии, а это неправильно и губительно для всех систем организма. Так что отёк - это еще наименьшее из зол.
Причина №4:Злоупотребление солёной пищей
Короли соли.
И доводы типа «Да что ж я, селёдку, что ли, каждый день ем???» здесь не сработают. Всем известные снеки и перекусы содержат соль в устрашающих количествах. Любите побаловать себя чипсами прямо за рабочим столом? В обеденный перерыв иногда забегаете в близлежащее заведение фаст-фуда за самой маленькой порцией картошки-фри? Что ж, это значит, что вы подвергаете себя настоящей солевой атаке.
Это может быть причиной отеков ног.
Диетологи давным-давно доказали, что у соли нет полезных свойств. Единственное ее свойство - вкусовое. А вот вредит соль организму достаточно сильно. Во-первых, она активно задерживает жидкость в организме, что ведет к отечности. К счастью, наш организм умнее и ответственнее, чем наш характер или наши воззрения, поэтому после употребления солёностей в чистом виде (например, сельди) он подает сигнал: нам хочется пить воду, и мы ее пьем.
Но снеки типа чипсов или супа быстрого приготовления содержат столько вкусовых добавок, что они перебивают действие соли, а наш организм оказывается запутавшимся (мы можем не испытывать сильную жажду). А второе последствие страсти к соленому - гипертония и ломкость сосудов (ведущие к известным серьезным заболеваниям, таким, как инсульт).
Как побороть отёки ног без мочегонных средств и других препаратов?
Экспресс-помощь при отёках ног.
Самое простое средство борьбы с вызванными перечисленными выше причинами отёками стоп - полежать, разместив ноги выше головы. Если организм в целом здоров, то буквально за считанные минуты он перераспределит жидкость по всему телу и отёки уйдут. Кроме того, эта поза помогает нормализировать артериальное давление. Поэтому после рабочего дня нужно позволить себе 10-15 минут отдыха с ногами выше головы. И ваш организм будет очень благодарен вам за это.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии