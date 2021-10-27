4 «незаметные» причины, провоцирующие отёки ног и ощущение дискомфорта

Иногда ноги отекают от того, что вовсе не кажется опасным.

Причина №1: Носки с давящей резинкой

Носки-вредители.

Современные безопасные носки без давящих резинок.

Причина №2: Злоупотребление кофе без компенсации питьевой водой

Воды в день нужно пить чуть больше, чем кофе.

Правильное употребление черного кофе.

Причина №3:Длительное сидение со скрещенными ногами

Вредная поза.

Поза, которая не несет ни комфорта, ни пользы.

Причина №4:Злоупотребление солёной пищей

Короли соли.

Это может быть причиной отеков ног.

Как побороть отёки ног без мочегонных средств и других препаратов?

Экспресс-помощь при отёках ног.