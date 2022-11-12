Как читать упаковки с замороженными овощами, чтобы не напасть на «лук с морковкой»

В 20-х годах ХХ века К. Бердсай разработал способ быстрой заморозки, которым мы пользуемся до сих пор. / Фото: 7ya.ru
О том, что овощи должны составлять половину каждого приема пищи, не слышал только ленивый. Говорят об этом не только вегетарианцы, но и врачи-диетологи. Но где брать эти овощи в несезон? Можно ли доверять магазинным смесям замороженных овощей?
Распространено мнение, что овощи после заморозки теряют большую часть полезных элементов и витаминов. Но с этим утверждением можно и нужно спорить! Овощи, подверженные заморозке, сохраняют в своем составе антиоксиданты: бета-каротин (это наша молодость!), витамин С, ликопин и др. Американские ученые выяснили, что такие овощи могут содержать до 50% больше полезных элементов, чем свежие продукты.
В зимний период замороженная овощная смесь поможет справиться с сезонным авитаминозом и поддержит иммунную систему.
Международная академия холода в 1964 году предложила оптимальную температуру для заморозки овощей: -18°C. / Фото: simpleslim.ru
Также свежесть магазинных овощей и фруктов, которые лежат на полках круглый год, может быть сомнительна. Часто их срезают еще недозревшими, чтобы они точно доехали до пункта назначения и не испортились в пути. С этой же целью продукты могут обрабатываться и покрываться средствами, которые не дают образовываться плесени и другим микроорганизмам.
Микотоксикоз – форма тяжелого отравления, вызванная употреблением подгнивших овощей и фруктов.
1. Как замораживают овощи дома и на производстве
Перед шоковой заморозкой овощи режут на мелкие кусочки, чтобы ускорить процесс. / Фото: holcom.ru
Замороженная овощная смесь – это набор определенных овощей, которые прошли ряд этапов обработки: шоковую или стандартную заморозку. Такой продукт отличается длительным сроком хранения: 6-18 месяцев. Домашние заготовки желательно использовать в течение 1 года, чтобы овощи не потеряли свои вкусовые качества.
Процесс подготовки овощей к заморозке несложный. Вы можете смело привлекать к этому делу детей, и придумывать меню вместе! Составляйте смеси, ориентируясь на вкусы своей семьи. Например, у нас дома все любят борщ. Но лишь недавно я стала делать для него заготовки из замороженных овощей.
Размораживать овощи полностью необходимо при добавлении их в фарш или тесто. / Фото: vogazeta.ru
1. Переберите овощи: уберите испорченные плоды и проследите, чтобы в вашу будущую смесь не попали травинки, жучки и прочий мусор.
2. Помойте овощи и нарежьте их соломкой или кубиками.
3. Опустите овощи в кипящую воду на несколько секунд, а потом откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь. Этот этап (бланширование) нужен, чтобы овощи не утратили свою природную яркость и сохранили структуру.
4. Дождитесь, пока овощи остынут, и распределите их по подготовленным контейнерам или пакетам. Готово! Смесь можно отправлять в морозильную камеру.
Для удобства прикрепите к контейнерам или пакетам со смесью стикеры, на которых будет указана дата заготовки.
На производстве применяют метод быстрой (шоковой) заморозки. Главное отличие этого способа от домашнего – время и температура заморозки. Дома процесс занимает 2-3 часа, на производстве 20-30 минут, так как температура воздуха, который обдувает овощи – минус 35-40 градусов.
Плюсов у второго варианта несколько:
• шоковая заморозка не разрушает структуру овощей;
• овощи для этого метода собираются самые спелые и сочные.
2. Гайд по замороженным овощным смесям
Несмотря на общее слово «смесь», овощные наборы делятся на категории в зависимости от количества компонентов:
1. Однородные
Весомое преимущество таких овощей – низкая калорийность.
Внутри такого пакеты вы найдете лишь один вид овощей.
2. Ассорти
Чтобы овощи не обветрились, размораживайте их прямо в упаковке. / Фото: 1000.menu
В составе этих наборов присутствует 2 и более вида овощей.
3.Полуфабрикаты
Удобно использовать такие наборы, чтобы разнообразить постное меню.
Набор продуктов для приготовления определенного блюда (борщ, китайский салат и т.д.).
3. Популярные овощные смеси, которые вы можете найти в любом продуктовом магазине
Морковь входит в состав почти всех замороженных смесей по причине своей дешевизны. / Фото: mke.ee
Гавайская смесь: рис, кукуруза, горошек, паприка.
Более полезным считается употребление темных овощей ( шпинат, баклажаны, брокколи, стручковая фасоль) с тушеным мясом.
ВАЖНО! Смеси а-ля «Гавайская» или «Мексиканская» часто имеют сладкий вкус. Под маской «полезного питания» производители предлагают углеводную бомбу с рисом: обжарить содержимое в сковороде на растительном масле.
Лучше разнообразить такой состав мясом или креветками.
Лечо: болгарский перец, томаты. Возможно добавление лука, моркови и цукини.
Болгарское (в некоторых источниках указывают, что венгерское) блюдо будет готово, если овощи потушить в течение 20 минут в воке/казане, периодически помешивая.
Овощи «По-деревенски»: эта смесь не имеет какой-то базы ингредиентов, поэтому содержимое упаковок может отличаться. Единственный общий компонент – картофель. Видимо, у маркетологов это первая ассоциация со словом «деревня».
Обратите внимание, что некоторые производители добавляют в смесь неочищенный картофель!
Часто компанию картошке составляют перец, баклажан морковь. Все эти овощи отлично сочетаются со свежей зеленью.
Помните, что не замораживают репу, редьку и редис!
Мексиканская смесь: красная фасоль, кукуруза, стручковая фасоль, возможно, сельдерей.
На самом деле в этом перечне продуктов нет ничего, что намекает на Мексику. Но данную смесь вы можете использовать при приготовлении буррито.
Весенние овощи: и снова уловки маркетинга! В составе этой смеси можно найти все яркое и свежее, что ассоциируется с весной. Чаще всего в упаковке с таким названием встречается брюссельская и цветная капуста, морковь, спаржевую фасоль.
Как самостоятельное блюдо этот набор будет скромным. Лучше использовать его при приготовлении рагу и овощных пирогов. / Фото: vilkin.pro
Гювеч: бамия, баклажаны, перец, томаты, репчатый лук.
Это название смесь взяла от блюда и глиняного горшочка с крышкой, в котором это блюдо готовится.
Распределите смесь по горшочкам, залейте ½ посуды любым бульоном. Накройте крышкой и запекайте в духовке полчаса.
Взбейте отдельно несколько куриных яиц с таким же объемом молока.
Выньте горшочки из духовки, залейте их содержимое яично-молочной смесью и отправьте снова в духовку на 5-10 минут.
Гювеч с картофелем и мясом. / Фото: povar.ru
Конечно, это не полный список замороженных овощных смесей, которые вы можете встретить на прилавках магазинов. Сюда можно добавить китайские смеси, рагу, овощи с грибами, заготовки для борща и щавелевых щей.
Хозяйки используют замороженные овощи для приготовления первых и вторых блюд, салатов и пирогов. ВАЖНО помнить, что для сохранения большего количества полезных элементов лучше готовить замороженные овощи на пару (5-7 минут) или поварить в кипящей воде несколько минут. Второй способ больше подходит для овощей с кожурой, т.к. она помогает задержать витамины.
4. Обращайте внимание на цвет покупных замороженных овощей
Если овощи из упаковки имеют дефекты, то не стоит употреблять их в пищу.
Овощи должны быть яркими! Ранее я писала о бланшировании, которое помогает сохранить цвет овощам.
Если овощи бледные и помятые, имеют следы каких-то повреждений – не стоит их покупать. Возможно, производители использовали некачественное сырье или нарушили технологию процесса заморозки. Не рискуйте!
5. Состав имеет значение
Например, в составе этого набора заявлена мини-кукуруза, но не указано ее количество. Кукуруза была - 2 ломтика на весь пакет. / Фото: irecommend.ru
Не ленитесь читать информацию на обратной стороне упаковки. Часто производители завлекают покупателей красивой картинкой, но содержимое упаковки не соответствует действительности: так в грибной смеси вы можете найти лишь 3% грибов, а все остальное место займет лук или как-то другой дешевый продукт.
В качественном ассорти количество лука и моркови не должно превышать 10%, а картофеля – 20%.
6. Герметичная упаковка или на развес
Не все бактерии и грибки погибают в открытых морозильных камерах.
Второй вариант, как правило, в магазинах стоит дешевле. Но стоит ли экономить на себе и здоровье близких? К сожалению, наличие бумажки с датой расфасовки не дает никаких гарантий в качестве продукта, т.к. эту информацию легко заменить. В целях экономии некоторые магазины смешивают старую и новую партию овощей.
Ну и соблюдение элементарных гигиенических норм вы тоже можете проверить с трудом.
Поэтому отдавайте предпочтение герметичной упаковке, проверенным производителям. Но проверенным, не всегда значит популярным! Обращайте внимание на срок сбора урожая.
Смесь должна легко перемещаться по упаковке. Если внутри одна овощная ледышка – это говорит о неправильном хранении продукта.
Ежедневная норма овощей для человека любого возраста - 5 порций. / Фото: bonduelle.ru
Упаковка должна быть целой и чистой, без потеков и инея. В противном случае велика вероятность, что продукт повторно замораживали.
Помните, что мы состоим из того, что едим. Так давайте же будем яркими, вкусными и полезными. Составляйте свое разнообразное меню.
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