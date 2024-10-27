Призрачный террорист в доме

На протяжении многих веков, человечество сталкивалось с разными потусторонними существами. Но, к сожалению, объяснять, откуда это нечто непонятное к нам пришло и что оно означает, могли лишь смельчаки.
Несомненно, в далёком прошлом, сильные дожди, ураганы или засуха считались проявлением воли богов, поэтому судить о нынешних, так сказать современных потусторонних силах однозначно нельзя.лицом к лицу с необъяснимым? Давайте разберёмся, что представляет собой полтергейст, и какие он опасности может нести?
Народное определение
Независимо от страны, объяснение этому феномену одно: полтергейст это душа умершего человека. Она не смога найти покоя и осталась в мире живых. Но чтобы она не принесла вреда живим, и ушла на небеса, проводится специальный обряд экзорцизма и приглашался священнослужитель. Но, несмотря на все попытки изгнания этой сущности, многие сталкивались с тем, что проявления полтергейста наоборот принимали новые, более сильные обороты после так называемых изгнаний.
Парапсихологи пришли к выводу, что за основу полтергейста берется не дух, а наоборот человеческий разум. И дальше мы этот момент обсудим детальнее. С немецкого Poltern означает «шуметь» или же «грохотать», а Geist переводится как дух. Исходя из этого, можно сделать вывод, что полтергейст – это так называемый «шумный дух».
Проявление полтергейста
Исходя из описаний пострадавших от этого шумного духа, все его действия нацелены на то, чтобы испугать и навредить тем, у кого она поселилась. Но как показывает практический опыт в этой сфере, то на «руках» у полтергейста всего одна смерть. Но и тут есть парочка нюансов.
Итак, как можно понять, что кроме вас в вашем доме есть кто-то ещё?
• Постоянно слышны различные шумы и грохот в разных частях дома;
• Можно услышать шаги или топот;
• Предметы меняют свое местоположение сами по себе;
• Различные вещи воспламеняются сами по себе;
• Появляются странные пятна на стенах и потолке;
• Ощущение прикосновение.
Полтергейст не всегда может нанести значительный ущерб людям. В основном он любит прятать какую-то весьма важную для человека вещь.
Исследования
Ученые, которые изучают полтергейста, пришли к выводу, что во многих случаях, он не привязан к определенному месту, но тем ни менее, он любит присасываться к людям.
Как показывают исследования, от нападок этого духа страдают в основном девочки в переходном возрасте. Среди ученых есть одна теория, которая дает нам понять, что полтергейст это некая психокинетическая энергия, которая может воздействовать на людей с расшатанными нервами и психикой. По факту, человек не понимает, что сам является причиной всех своих проблем.
Что мы имеем в итоге? Человек перепугал сам себя и при этом ещё и накрутил своё сознание на то, что в доме появилось нечто, что хочет его убить или же довести до сумасшествия. Исход таких вот ситуаций ясен. Чтобы обезопасить своё жилище и самого себя, приглашает к себе священника, чтобы он освятил стены его дома и провел обряд экзорцизма. А теперь просто представьте, что может произойти с, итак, расшатанной психикой подростка, если к нему придёт священник и будет проводить определённые манипуляции в его доме и с ним, в том числе?
Выводы
На самом деле говорить, что такое явление как полтергейст однозначно является проявлением потусторонних сил нельзя. И тому есть подтверждение. Различные мокрые следы в доме, предметы, которые пропадают, шум и так далее вполне можно объяснить логически. Но, тем ни менее, это всего лишь одна точка зрения. Поэтому берегите себя, свои дома, своё психоэмоциональное состояние и, конечно же, свою жизнь. Если со всем этом у вас будет полный порядок, то никакие потусторонние силы вам не страшны.
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