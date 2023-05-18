7 десертов, которые запросто можно приготовить за четверть часа

Без сладких блюд сложно представить себе ежедневный рацион. Однако цены на них в магазинах зачастую кусаются, а вкушать что-то сладенькое к чаю или кофе всё ещё хочется. Для этого можно вооружиться этими быстрыми рецептами, которые помогут за пятнадцать минут создать как вкуснейший чизкейк, так и другие, не менее оригинальные десерты.
1. Жареные бананы
Просто и оригинально. / Фото: delicious.com.au.
Подобный десерт не требует никаких приготовлений, ведь всё, что понадобится – несколько спелых бананов, немного сахара и масла, что всегда присутствуют в холодильнике. В результате получится блюдо, идеально подходящее для жарких деньков.
Ингредиенты:
• Бананы – 2 шт;
• Сахар – 2 ст.л;
• Масло сливочное – 35 г.
Для детей и взрослых. / Фото: grabone.co.nz.
Способ приготовления:
• Разогреть сковородку;
• Выложить туда масло и высыпать сахар;
• Помешивая, готовить пару минут до полного растворения крупиц;
• Довести до густоты и немного убавить огонь, готовя ещё пару минут;
• Снять с бананов шкурку;
• Нарезать слайсами;
• Обжарить с каждой стороны в получившейся сахарной смеси по несколько минут.
2. Шарики из шоколада
Простые домашние конфеты. / Фото: google.com.
А для этого рецепта не обязательно обладать духовкой или особыми навыками кулинарии. Когда хочется сладенького, а конфеты в магазине не устраивают – попробуйте сделать их самостоятельно по этому рецепту!
Ингредиенты:
• Печенье – 240 г;
• Какао – 55 г;
• Сгущенка – 380 г;
• Ром – по вкусу;
• Ваниль – на кончике ножа;
• Стружка кокосовая – опционально.
Обязательно стоит попробовать. / Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Печенье подробить на мелкую крошку любым удобным способом;
• Всыпать в него какао, ваниль, перемешать;
• Залить ромом и сгущенкой;
• Если получается слишком густо – можно разбавить несколькими ложками коровьего молока;
• Сформировать ложкой шарики одной величины;
• Обвалять в стружке из кокоса;
• Отправить остывать на несколько часов в холодное место.
3. Гренки с корицей
Любимые гренки. / Фото: 1000.menu.
Классические гренки – то, чем можно просто, быстро, сытно и вкусно позавтракать, накормить как любимую половинку, так и голодных детишек. А если добавить туда немного корицы с ванилью – то они станут во много раз вкуснее!
Ингредиенты:
• Молоко – 185 мл;
• Яйца – 3 шт;
• Батон – 9 ломтиков;
• Масло сливочное – 1 ст.л;
• Ваниль и корица – по вкусу;
• Сахар – 2 ст.л.
Вкусный и простой перекус. / Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• В ёмкость разбить яйца, засыпать туда корицу с ванилью, а затем и сахар;
• Залить молоком, тщательно взбить с помощью ложки или миксера;
• Масло отправить на сковородку, дать ему подтануть немного;
• Хлеб окунуть в полученную ранее смесь с двух сторон;
• Выложить на сковородку и обжарить с двух сторон до румяной корочки.
4. Фруктовые оладьи
Оладьи с фруктами. / Фото: cloudfront.net.
Не обойтись и без такого блюда, как оладьи. Они готовятся быстро, просто и легко, их может освоить даже ребёнок, а ещё для них нужно минимум ингредиентов, куда можно добавить абсолютно любые фрукты – от яблок до бананов и груш.
Ингредиенты:
• Бананы (или любые другие фрукты) – 4 шт;
• Яйцо – 1 шт;
• Молоко – 130 мл;
• Мука – 140 г;
• Растительное масло – 2 ст.л;
• Соль – по вкусу.
Пальчики оближешь! / Фото: biggerbolderbaking.com.
Способ приготовления:
• Фрукты помыть и снять кожицу, если это необходимо;
• Всыпать в чашу блендера, измельчить до пюре;
• Разделить на две части: одну продолжить взбивать с молоком, другую – с сахаром и солью;
• Затем соединить между собой массы, взбить;
• Вводить постепенно муку, доводя до однородного состояния без комочков;
• Прогреть масло на сковородке;
• Выкладывать оладьи ложкой с небольшой горкой;
• Обжарить с двух сторон до румяной корочки;
• Просушить на полотенце, удаляя остатки масла;
• Подавать со свежими фруктами.
5. Сконы
Быстрые сконы. / Фото: simplepastry.com.
Оригинальные британские булочки могут быть как сладкими, так и слегка солёными. А чтобы приготовить их – не нужно мудрствовать лукаво, достаточно выделить пятнадцать минут своего времени для этого лёгкого десерта к чаю.
Ингредиенты:
• Мука – 130 г;
• Жирные сливки – полстакана;
• Соль – по вкусу;
• Яйцо – 1 шт;
• Разрыхлитель – на кончике ножа.
Вместо булочек к чаю. / Фото: cdn.ru.
Способ приготовления:
• В ёмкость всыпать муку, добавить разрыхлитель и перемешать;
• Всыпать соль и размешать;
• Тонкой струйкой ввести сливки;
• Размесить тесто до однородности;
• Тесто выложить и немного раскатить;
• Выдавить с помощью чашки или блюдца небольшие кружки;
• Противень застелить бумагой;
• Выложить поверх получившиеся кружочки;
• Отделить желток от белка, смазать им булочки;
• Печь 15 минут при 230 градусах в духовке.
6. Чизкейк с ванилью
Классический чизкейк. / Фото: thespruceeats.comю
А для любителей чизкейков тоже найдется рецептик, где не нужно будет использовать духовку. Попробуйте этот воздушный, мягкий, сырно-ягодный вариант, что легко можно приготовить даже в микроволновке.
Ингредиенты:
• Печенье сахарное – 210 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Ягоды – горсть;
• Орехи – опционально;
• Масло сливочное – 2 ст.л;
• Сливочный сыр – 65 г;
• Сметана – 50 г;
• Сок лимона – пол чайной ложки;
• Пудра – 4 ч.л;
• Ваниль – по вкусу.
Простая домашняя вкусность. / Фото: oetker.co.uk.
Способ приготовления:
• Печенье засыпать в чашу блендера, тщательно перебить до крошки;
• Растопить масло сливочное, влить к печенью, перебить;
• Выложить в готовую форму, придавить стаканом, немного утрамбовывая;
• Соединить в ёмкости сметану с сыром;
• Всыпать пудру, ваниль и сок, вбить одно яйцо;
• Миксером взбить до однородной, густой массы;
• Выложить поверх слоя из печенья, ровняя ложкой или лопаткой;
• Отправить в микроволновку на две-пять минут на 700 ватт;
• Вытащить из микроволновки;
• Поставить остывать в холодное место на пару часов;
• Промыть фрукты и очистить орехи (последние можно мелко подробить);
• Украсить перед подачей на стол.
7. Сабайон
Итальянский десерт. / Фото: freggia.com.ua.
Итальянский сабайон – вкусный и быстрый вариант крема, который подойдет как для того, чтобы сдобрить им коржи пирога, так и для того, чтобы кушать его отдельно, макая в сладкую массу любимое печенье.
Ингредиенты:
• Желтки – 4 шт;
• Вино (сладкое) – 4 ст.л;
• Сахар – 5 ст.л.
Крем на скорую руку. / Фото: mykaleidoscope.ru.
Способ приготовления:
• Желтки влить в удобную ёмкость;
• Всыпать следом сахар;
• Миксером взбивать до однородной массы около трёх минут;
• Добавить тонкой струйкой вино;
• Снова взбить;
• Приготовить водяную баню и отправить ёмкость на неё;
• Расположить миску так, чтобы она не касалась воды;
• Взбивать непосредственно на водяной бане с помощью миксера, пока крем не приобретет характерную густоту (около шести минут);
• Разделить на порции в маленькие бокалы;
• Подавать тёплым.
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