Какие тайны хранит легендарная индейская деревня призраков Кулдхара, заброшенная 200 лет назад

Легенда и реальность почти одно и то же

Индийская деревня Кулдхара, заброшенная два века назад.

Говорят, что это место проклято.

Всех, кто попытался поселиться здесь, впоследствии ждала ужасная участь.

Дома Кулдхары до сих пор обитаемы - здесь живут призраки.

Проклятая деревня

Несколько домов были отремонтированы, чтобы дать туристам представление о том, как некогда выглядели здешние строения.

Некоторые отчаянные посетители осмелились попробовать переночевать здесь.

Туристов встречают пустые молчаливые беседки.

О былом величии напоминает древний храм.

Невероятно красивые места приукрашают местные легенды.