Зачем в Советском Союзе переучивали левшей, и к чему это привело

Тем, кто учился в советских школах до середины 80-х годов прошлого века, хорошо знакома одна из причуд системы этой эпохи – переучивание левшей. Методы, как и причины, были разными. Для наших современников некоторые из них все еще остаются странными и непонятными.
1. Какие приемы для переучивания использовались
Переучивание левшей в СССР / Фото: vogazeta.ru.
Переучить левшу, заставить его писать, рисовать, что-то делать правой рукой, а не левой, не так уж и просто. Методы в образовательных учреждениях (школах) были разными. Все зависело от педагогов, работающих с такими детьми. Чаще всего оказывалось моральное воздействие на ученика, но могли быть применены и более радикальные меры, например, левую руку привязывали к стулу. Так она не могла быть задействована в работе. Бывало, что особенно непослушные, которые не реагировали на замечания учителей и продолжали писать «не той» рукой, получали указкой по пальцам.
Учительница / Фото: gazeta-pedagogov.ru.
Родителей тоже заставляли принимать в этом участие. Учителя предлагали во время выполнения домашнего задания одеть на левую руку ребенку варежку и не позволять ее снимать. Второй прием можно назвать «варварским» – пальцы на левой руке рекомендовали забинтовать.
2. Причины, по которым переучивали
Урок в советской школе / Фото: zen.yandex.ru
Первое, что повлияло на такое решение – советская политика. В это время все должны быть одинаковыми. Нельзя было допустить, чтобы кто-то выделялся из общей массы. «Не такими» считались не только левши, но и хиппи или «стиляги». В тот или иной период к ним относились презрительно, их не воспринимали.
Было и «официальное» объяснение переучиванию. Суть его заключалась в том, что все предметы и инструменты созданы под правшей и левше будет сложно ими пользоваться и с ними работать. Примером выступала чернильная ручка. Если писать левой рукой, как и положено, слева направо, то очень сложно не смазать чернила.
Школьница пишет чернильной ручкой / Фото: esquire.kz
Третья причина особо не озвучивалась, хотя и имела место быть. Это армейская служба. Автоматные затворы находятся справа, и в эту сторону вылетают гильзы после стрельбы. Левше гильзы будут лететь в лицо. Это существенно усложнит человеку службу в армии, а, возможно, и исключит ее вовсе.
3. Почему переучивание левшей было отменено
Девочка-школьница / Фото: tj.sputniknews.ru
Одновременно с тем проводились и наблюдения за переученными детьми-левшами, результаты которых показали отрицательное влияние процесса на их нервно-психическое состояние. Эти ученики часто становились неуверенными, у них появлялось чувство вины, они плохо учились, что связано с постоянной внутренней борьбой, отношения с одноклассниками были натянутыми. Многие переученные левши страдали бессонницей, у них появлялся нервный тик, заикание.
Ученица у доски. / Фото: back-in-ussr.com
Интересный факт! Наукой доказано, что человек, родившийся с этой особенностью, не может быть полностью переучен. В отличие от правшей, у левшей ведущим является правое полушарие головного мозга. Те, кто смог пройти успешную адаптацию, как правило, научились работать обеими руками в одинаковой степени. В связи с описанными открытиями, в 1986 году техника переучивания левшей была отменена.
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