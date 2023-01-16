25 несчастных случаев, произошедших в пятницу 13-го

Миллионы людей живут в страхе из-за веры, что пятница 13-е – это опасный и невезучий день. Существует целая отдельная фобия в честь этого дня – параскаведекатриафобия. Это слово состоит слов пятница и тринадцать на греческом языке. И хотя очень многие суеверные люди относятся к этой дате с опаской, так было не всегда. Отчасти дурная слава этой даты берет свое начало в религиозных традициях. Так например, на Тайной вечере Иуда Искариот был тринадцатым человеком за столом. С тех пор некоторые люди верят, что если на ужин собирается 13 человек, один из них вскоре может умереть. Кроме того пятница 13-е в Британии была традиционным днем для публичных казней (повешений), и по обычаю к виселице вело 13 шагов, а на веревке вязалось 13 узлов.



Плохие новости для особо беспокойных – пятница 13-е бывает каждый год хотя бы раз, а иногда и три, хотя последняя цифра сама по себе счастливая. Но хорошими новостями можно назвать то, что ученые не нашли научных обоснований для того, чтобы считать этот день несчастливым. Он статистически ничем не отличается от других, хотя это вряд ли успокоит людей с параскаведекатриафобией.



25. Одно из самых старых предположений о зарождении страха к пятнице 13-го ссылается к 1307 году, когда французский король Филипп IV приказал арестовать и казнить тысячи крестоносцев.









24. Прямо перед Хэллоуином 1989 года Нью-Йоркская фондовая биржа претерпела крах как раз на пятницу 13-го, опустив индекс Доу Джонс (Dow Jones) почти на 191 балл всего за один день. Это был второй худший день в истории США.







23. В пятницу 13-го 2010 года в Англии в 13 часов 13 минут в 13-летнего мальчика ударила молния. Он чудом выжил, отделавшись легким ожогом.







22. Ацтекская империя неожиданно пала в пятницу 13 августа 1521 года, когда испанский конкистадор Эрнан Кортес (Hernán Cortés) прибыл со своими людьми в город Теночтитлан, так и оставшись в Мехико и положив конец некогда великой цивилизации.







21. Из-за того, что миллионы людей боятся путешествовать или работать на любую пятницу 13-го, международная экономика теряет около 900 миллионов долларов за каждый такой день отказа от полетов и поездок.







20. Житель Нью-Йорка Дэз Бакстер (Daz Baxter) в пятницу 13 августа 1976 года решил остаться дома в своей постели на весь день во избежание потенциальных неудач и несчастий. Но неудача сама пришла за ним, когда обвалился его многоквартирный дом.







19. 1989 год был ознаменован «Вирусом пятницы 13-го», когда в Великобритании сотни компьютеров IBM были заражены, и с них постоянно стирались данные. То были времена, когда резервное копирование еще не было введено в практику, и информация была утеряна бесследно.







18. Во время одной из недавних пятниц 13-го в 2012 году произошла настоящая катастрофа. В январе 2012 года в Тирренском море близ острова Джильо у побережья Италии затонул круизный лайнер Costa Concordia. В этой аварии погибло 32 человека.





17. Дядя Джошуа Дудли (Joshua Dudley) умер в конце 1995 года. Адвокат скончавшегося родственника вызвал Джошуа, чтобы сообщить ему, что дядюшка завещал племяннику состояние в 3 миллиона долларов. Все бы хорошо, но в момент оглашения завещания Дудли находился на выставке яиц Фаберже, и его эмоциональный танец счастья причинил ущерб на сумму в 4 миллиона долларов.







16. Вы когда-либо слышали о таком психологическом феномене, как Эффект Наблюдателя? Суть в том, что когда люди находятся в большой группе, и кто-то попадает в беду, никто не решается помочь, потому что считает, что за него это сделает кто-то другой. Говорят, что почти 30 соседей видели, как Катерину Сьюзэн Дженовез (Catherine Susan Genovese) закололи насмерть в Квинсе, Нью-Йорк, в пятницу 13-го 1964 года. Но никто не позвонил в полицию и не воспрепятствовал убийству.







15. В пятницу 13 января 1939 года в Австралии, штат Виктория, разразились сильнейшие лесные пожары, унесшие жизнь 36 человек в тот день и уничтожившие 75% территорий штата.





14. В октябре 1972 в пятницу 13-го в Андских горах потерпел крушение самолет. Из всех, кто был на его борту, 12 человек погибло сразу же, еще несколько человек погибло из-за схода лавины, а те, кто выжил, стали людоедами. В тот же самый день разбился другой самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Москву. Погибли все 160 пассажиров.







13. Проститутка Фрэнсис Коул (Frances Cole) была жестоко убита в пятницу 13-го февраля 1891 года в Лондоне, ей перерезали горло от уха до уха. Убийство девушки предположительно стало последним убийством в печально известном районе Уайтчепела, где бесчинствовал Джек Потрошитель.







12. Исследователь Тауни Вецель (Tawny Wetzel) пыталась определить, была ли какая-то связь между зловещей датой и вызовами скорой помощи. В итоге она трагически погибла в пятницу 13-го января 1977 года из-за нападения шершней.







11. Некоторые довольно страшные люди родились в пятницу 13-го, включая повелителя ужастиков Альфреда Хитчкока (Alfred Hitchcock) и бывшего президента Кубы.







10. Натан Бедфорд Форрест (Nathan Bedford Forrest) – один из основателей организации Ку-клукс-клан (Ku Klux Klan), отстаивающей идею превосходства белой расы, также родился в пятницу 13 июля 1821 года.







9. Блиц-наступление Адольфа Гитлера должно было полностью разрушить Лондон в ходе массивной бомбежки. В пятницу 13 сентября 1940 года нацистские истребители обстреляли Букингемский дворец, разрушив главную часовню. К счастью королевская семья была на чаепитии в другом месте.







8. В ноябре 1970 года на пятницу 13-го произошло одно из самых ужасных стихийных бедствий в истории человечества. Всего за 1 день в Бангладеше погибло 500 000 человек. Их убил мощнейший тропический Циклон Бхола.







7. Самым невезучим британцем в 1998 году стал Джон Шеридан (John Sheridan). Его машину угоняли 5 раз за день, за полгода у него взрывалось 6 телевизоров, и он потерял 4000 фунтов стерлингов, забыв вытащить из брюк перед стиркой выигрышный лотерейный билетик. В пятницу 13-го в 1998 году в его машине закончилось топливо. Его согласился подвезти полицейский, у которого машина тоже вышла из строя прямо на заправке. Шеридан пошел назад к своей машине с канистрой горючего, но как только он завернул за угол, у него отвалилось колесо. Он пересел на автобус, чтобы все-таки попасть в тот день домой, и, как вы догадались, этот транспорт тоже сломался.







6. В пятницу 13 октября 1972 года жительница Нью-Йорка Дана Гамильтон (Dana Hamilton) продала свои красивые волосы для магазина париков, чтобы купить золотую цепочку для любимых карманных часов своего мужа. Она вернулась домой в тот же вечер с подарком. Ненароком она обнаружила, что ее муж продал свои дорогие часы, чтобы купить жемчужное ожерелье для секретарши, с которой он крутил интрижку.







5. В 1992 году в Техасе был арестован некий Джастин Барлетт (Justin Bartlett). Преступника приговорили к смертной казни. 11 января заключенному, ожидавшему исполнения приговора, назначили отсрочку, но, к несчастью, он умер два дня спустя в пятницу 13-го, отравившись во время его последнего приема пищи.







4. Ураган Чарли ударил по южной Флориде 13 августа 2004 года и не прекращался 6 дней. Штату было нанесен ущерб в 11 миллиардов долларов.







3. Пожалуй, самый известный репер всех времен, Тупак Шакур (Tupac Shakur) умер в пятницу 13 сентября 1996 года от огнестрельных ранений, полученных на выходе с боксерского матча Майка Тайсона (Mike Tyson) в Лас-Вегасе несколькими днями ранее.







2. И хотя мы пока не можем быть уверенными наверняка, что произойдет в будущем, но на пятницу 13 апреля 2029 года предсказано, что мимо Земли пролетит Астероид 99942 Apophis. Траектория космического тела пройдет ближе, чем находится любой из наших спутников. Небольшое успокоение для особо суеверных – с тех пор, как были даны эти прогнозы, возможность столкновения была значительно снижена благодаря новым более точным расчетам.







1. Самым известным смельчаком Америки был Сэм Пэтч (Sam Patch), завоевавший свою славу после того, как в 1829 году он прыгнул в реку Ниагара с площадки, находящейся почти у самого верха Ниагарского водопада. Позже в тот же год он решил спрыгнуть с 30-метровой высоты Ротчестерского водопада над рекой Дженеси. После того, как Сэму не удалось собрать ожидаемую выручку с этого прыжка 6 ноября, он повторил свой трюк в пятницу 13 ноября, во время которого он разбился насмерть.







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