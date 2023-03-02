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Как сложилась жизнь 5 актёров из культовой комедии «Такси»: От тюрьмы до мирового признания


Как сложилась жизнь 5 актёров из культовой комедии «Такси»: От тюрьмы до мирового признания

8 апреля 1998 года во Франции состоялась премьера кинофильма «Такси», которому суждено было стать одним из самых кассовых в истории французского кинематографа и завоевать сердца зрителей во всём мире, в том числе, и в России. Сценарий к фильму Люк Бессон написал всего за месяц, а режиссёр Жерар Пирес смог снять картину, сочетающую в себе элементы комедии, детектива, приключений и боевика. Актёры, снимавшиеся в «Такси», мгновенно стали популярны. Для кого-то картина открыла двери к вершинам мировой славы, а кто-то на пике известности пустился «во все тяжкие».

Сами Насери


Сами Насери. / Фото: www.progorodsamara.ru

Сами Насери. / Фото: www.progorodsamara.ru


Исполнитель роли Даниэля Моралеса не только талантливый актёр, но ещё и обладатель достаточно вспыльчивого нрава. Он снимается в кино с 1980 года, за это время успел сыграть 35 ролей и стать обладателем премии Парижского кинофестиваля в категории «Лучший актёр» за воплощение образа Нордина в фильме Томаса Жилу «Рай». Начиная с 2000 года он периодически становится героем криминальной хроники, ибо с завидной периодичностью нарушает законы.
Сами Насери. / Фото: www.almode.ru

Сами Насери. / Фото: www.almode.ru

 

Его привлекали к ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, оскорбления, в том числе полицейских, нанесение побоев, агрессивное поведение на дороге. Его приговаривали к лишению свободы, выплате крупных штрафов, принудительному лечению. Правда, сейчас актёр, кажется, остепенился, по крайней мере, за последние три года никаких сведений о правонарушениях Сами Насери не поступало.

Фредерик Дифенталь


Фредерик Дифенталь.

Фредерик Дифенталь.

 

Благодаря роли инспектора полиции Эмильена, друга главного героя Даниэля, Фредерик Дифенталь стал одним из самых востребованных актёров во Франции. Он и до этого снимался в кино, однако больше был известен, как театральный актёр, а после «Такси» его стали приглашать как в фильмы, так и в самые разные телепроекты. Кроме того, актёр уже успел попробовать себя в роли продюсера и сейчас он занят в самом популярном сериале французского телевидения «Все начинается здесь». Фредерик Дифенталь чувствует себя абсолютно счастливым человеком, потому что может заниматься любимым делом.

Марион Котийяр


Марион Котийяр. / Фото: www.europeanwriterstour.com

Марион Котийяр. / Фото: www.europeanwriterstour.com

 

Роль Лили Бертино, невесты главного героя, стала для актрисы поистине судьбоносной. До этого она была известна больше, как театральная актриса, а после съёмок в «Такси» кинорежиссёры буквально засыпали её предложениями о работе. Конечно, Марион Котийяр наибольшую популярность обрела во Франции, но она снимается и за рубежом.
Марион Котийяр. / Фото: www.pinimg.com

Марион Котийяр. / Фото: www.pinimg.com

 

В фильмографии актрисы значатся работы в фильмах «Крупная рыба» Тима Бёртона, «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофера Нолана, «Заражение» Стивена Содерберга, «Полночь в Париже» Вуди Аллена и другие. За исполнение роли Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете» Марион Котийяр была удостоена премий «Золотой глобус», BAFTA, «Сезар» и «Оскар» в номинации за «Лучшую женскую роль». Актриса и сегодня продолжает активно сниматься, а ещё она известна, как активный борец за охрану окружающей среды.

Эмма Виклунд


Эмма Виклунд.

Эмма Виклунд.

 

Шведская модель и актриса прославилась благодаря роли коллеги и супруги Эмильена, комиссара полиции Петры. Вообще же в фильмографии актрисы Эммы Виклунд (урождённой Шёберг) не так много работ. Впрочем, у себя на родине в Швеции она – личность очень популярная. Она ведёт собственную передачу на телевидении и занимается бизнесом, выпускает косметические средства по уходу за кожей под названием Emma S. Skincare в сотрудничестве с косметической компанией Lindex.

Бернар Фарси


Бернар Фарси.

Бернар Фарси.

 

Исполнитель роли комиссара Жибера начинал свою карьеру ещё в начале 1970-х. Сначала он играл в Театре сатиры в Лионе, после переезда в Париж – в Театре на Монпарнасе. Пик творческой активности актёра пришёлся на 1980-е годы, однако после съёмок в «Такси» Бернар Фарси пережил второй виток популярности. Он много снимался в кино и на телевидении, правда, главных ролей в его фильмографии немного. В 2010 году актёр решился сменить место жительства. Во время съёмок в картине «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра» Бернар Фарси смог побывать в Марокко и попросту влюбился в эту страну, решив, что хочет провести остаток жизни именно здесь. С момента переезда он нечасто радует поклонников своим появлением на экране.

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Как сложилась жизнь 5 актёров из культовой комедии «Такси»: От тюрьмы до мирового признания

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Как сложилась жизнь 5 актёров из культовой комедии «Такси»: От тюрьмы до мирового признанияПодписаться на мой Instagram
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