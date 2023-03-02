Как сложилась жизнь 5 актёров из культовой комедии «Такси»: От тюрьмы до мирового признания

8 апреля 1998 года во Франции состоялась премьера кинофильма «Такси», которому суждено было стать одним из самых кассовых в истории французского кинематографа и завоевать сердца зрителей во всём мире, в том числе, и в России. Сценарий к фильму Люк Бессон написал всего за месяц, а режиссёр Жерар Пирес смог снять картину, сочетающую в себе элементы комедии, детектива, приключений и боевика. Актёры, снимавшиеся в «Такси», мгновенно стали популярны. Для кого-то картина открыла двери к вершинам мировой славы, а кто-то на пике известности пустился «во все тяжкие».
Сами Насери
Сами Насери. / Фото: www.progorodsamara.ru
Исполнитель роли Даниэля Моралеса не только талантливый актёр, но ещё и обладатель достаточно вспыльчивого нрава. Он снимается в кино с 1980 года, за это время успел сыграть 35 ролей и стать обладателем премии Парижского кинофестиваля в категории «Лучший актёр» за воплощение образа Нордина в фильме Томаса Жилу «Рай». Начиная с 2000 года он периодически становится героем криминальной хроники, ибо с завидной периодичностью нарушает законы.
Сами Насери. / Фото: www.almode.ru
Его привлекали к ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, оскорбления, в том числе полицейских, нанесение побоев, агрессивное поведение на дороге. Его приговаривали к лишению свободы, выплате крупных штрафов, принудительному лечению. Правда, сейчас актёр, кажется, остепенился, по крайней мере, за последние три года никаких сведений о правонарушениях Сами Насери не поступало.
Фредерик Дифенталь
Фредерик Дифенталь.
Благодаря роли инспектора полиции Эмильена, друга главного героя Даниэля, Фредерик Дифенталь стал одним из самых востребованных актёров во Франции. Он и до этого снимался в кино, однако больше был известен, как театральный актёр, а после «Такси» его стали приглашать как в фильмы, так и в самые разные телепроекты. Кроме того, актёр уже успел попробовать себя в роли продюсера и сейчас он занят в самом популярном сериале французского телевидения «Все начинается здесь». Фредерик Дифенталь чувствует себя абсолютно счастливым человеком, потому что может заниматься любимым делом.
Марион Котийяр
Марион Котийяр. / Фото: www.europeanwriterstour.com
Роль Лили Бертино, невесты главного героя, стала для актрисы поистине судьбоносной. До этого она была известна больше, как театральная актриса, а после съёмок в «Такси» кинорежиссёры буквально засыпали её предложениями о работе. Конечно, Марион Котийяр наибольшую популярность обрела во Франции, но она снимается и за рубежом.
Марион Котийяр. / Фото: www.pinimg.com
В фильмографии актрисы значатся работы в фильмах «Крупная рыба» Тима Бёртона, «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофера Нолана, «Заражение» Стивена Содерберга, «Полночь в Париже» Вуди Аллена и другие. За исполнение роли Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете» Марион Котийяр была удостоена премий «Золотой глобус», BAFTA, «Сезар» и «Оскар» в номинации за «Лучшую женскую роль». Актриса и сегодня продолжает активно сниматься, а ещё она известна, как активный борец за охрану окружающей среды.
Эмма Виклунд
Эмма Виклунд.
Шведская модель и актриса прославилась благодаря роли коллеги и супруги Эмильена, комиссара полиции Петры. Вообще же в фильмографии актрисы Эммы Виклунд (урождённой Шёберг) не так много работ. Впрочем, у себя на родине в Швеции она – личность очень популярная. Она ведёт собственную передачу на телевидении и занимается бизнесом, выпускает косметические средства по уходу за кожей под названием Emma S. Skincare в сотрудничестве с косметической компанией Lindex.
Бернар Фарси
Бернар Фарси.
Исполнитель роли комиссара Жибера начинал свою карьеру ещё в начале 1970-х. Сначала он играл в Театре сатиры в Лионе, после переезда в Париж – в Театре на Монпарнасе. Пик творческой активности актёра пришёлся на 1980-е годы, однако после съёмок в «Такси» Бернар Фарси пережил второй виток популярности. Он много снимался в кино и на телевидении, правда, главных ролей в его фильмографии немного. В 2010 году актёр решился сменить место жительства. Во время съёмок в картине «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра» Бернар Фарси смог побывать в Марокко и попросту влюбился в эту страну, решив, что хочет провести остаток жизни именно здесь. С момента переезда он нечасто радует поклонников своим появлением на экране.
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