Международная студия архитектуры и дизайна LEAD представила концепт экспериментального отеля в горах Японии с номерами, больше похожими на сказочные домики фей. При его создании авторы проекта вдохновлялись традиционными японскими хижинами, живописным ландшафтом и стремлением сделать отдых незабываемым. Экспериментальный дизайн крыши, созданной в виде очаровательной дамской шляпки, и полностью прозрачные стены с первого же взгляда заставляют затаить дыхание перед тем, как в полной мере насладиться разработками креативных архитекторов.
В горах Японии может появиться эко-отель с номерами в виде очаровательных дамских шляпок (концепт YEZO retreat). | Фото: designboom.com.
Международная архитектурно-дизайнерская студия LEAD, специализирующаяся на создании экспериментальных эко-проектах, представила оригинальную концепцию природного курорта, который планируют построить в горах острова Хоккайдо (Япония). Изюминкой концепта стала очаровательная избушка, не похожая ни на один отельный номер, который доводилось видеть даже самым искушенным путешественникам.
Предполагают, что эко-курорт, расположенный среди девственных лесов Северного горного хребта, станет идеальным местом для полного отрешение от житейских проблем. При этом каждый номер, получивший название YEZO, будет органично дополнять природный ландшафт, не нарушая структуру эко-системы.
Лесная хижина эко-курорта идеально впишется в живописный горный ландшафт (концепт YEZO retreat). | Фото: mymodernmet.com.
Кстати сказать, уединенный номер сами разработчики считают идеальным местом не только для отдыха на природе, но и для полной «перезагрузки», которую модно сейчас называть ретрит (retreat).
Справка: Слово ретрит (из английского Retreat) – международное определение времяпрепровождения, которое посвящено духовному началу и очистке сознания. Его синонимами являются – полное уединение, отступление, удаление от людей, затишье и т.д. Это ментальная перезагрузка вдали от телефонов, интернета, кучи родственников и офиса в течение минимум 10 дней. При этом отрешение от накопившихся проблем происходит не во время лежания на диване в квартире, а вдали от цивилизации и раздражителей при постоянной работе над собой, что является сверхсложной задачей.
Крыша лесного домика создана в виде дамской шляпки с полями (концепт YEZO retreat). | Фото: mymodernmet.com.
Внешний вид отельного номера, интегрированного в скальный выступ, принесет удовлетворение своим внешним видом и эргономикой. Оригинальная форма многофункциональной крыши, созданной в виде кокетливой дамской шляпки, стала украшением домика и основой конструкции сооружения. Изящный элемент здания сделан из изогнутого особым способом клееного бруса, «подвешенного» к массивному дымоходу, который и является основной точкой опоры всего объекта.
На самой вершине крыши-шляпки имеется панорамная терраса с зоной отдыха (концепт YEZO retreat). | Фото: designboom.com.
Ну а сам дымоход, одновременно выполняющий роль дровяного камина, сделан из камня и бетона. На эффектной крыше с не менее впечатляющей кровлей из местного черного сланца спроектирована еще и панорамная терраса, которая станет идеальной смотровой площадкой и местом для медитации.
Гигантский дымоход является основной точкой опоры всей конструкции отельного номера (концепт YEZO retreat). | Фото: mymodernmet.com.
Сам же домик будет полностью прозрачным, чтобы стены не мешали полному единению с природой и наполняли объединенное пространство солнечным светом. При этом интерьер номера более чем минималистичен: двуспальная кровать на подиуме, стеклянная столешница, закрепленная на бревнах, кожаный угловой диван и напольный светильник, созданный в японских традициях.
Казалось бы, ничего особенного, но в этом и заключается красота, определяющая современное значение истинной роскоши и комфорта. Теплое дерево, массивный камень, прозрачные окна, олицетворяющие воду и являющиеся источником света – вот те основы, на которых и держится естественная красота, одаряя наслаждением от наблюдения за постоянно меняющейся природой.
Конструкционные особенности эко-домика концепт YEZO от разработчиков архстудии LEAD.
Концептуальный проект YEZO retreat.
Минимализм и простота материалов – станут идеальным решением не только с эстетической точки зрения. По сведениям редакции Novate.ru, разработчики провели немалую исследовательскую работу при определении основного материала, чтобы упростить строительство, минимизировать влияние на окружающую среду и удешевить процесс производства объекта. Студия разработала алгоритм для создания единой формы при изготовлении деталей крыши и платформы здания, определила приоритетность сборки конструкции и установки модулей на месте, чтобы упростить задачу строителям.
Минималистичный интерьер номера лишь подчеркивает его особенность (концепт YEZO retreat). | Фото: designboom.com.
Как известно, курорт планируется создавать в труднодоступном горном районе, поэтому все элементы конструкции модульного коттеджа можно будет доставлять уже в готовом виде и закреплять/устанавливать на месте без использования тяжелой спецтехники.
Глядя на оригинальный проект лесной хижины, хотелось бы надеяться, что найдутся инвесторы, которые решатся реализовать задумку специалистов архстудии LEAD. А любители уединенного отдыха в подобных апартаментах уж точно найдут способ основательно «перезагрузиться» и насладиться полным слиянием с природой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии