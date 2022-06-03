Подкормка для огурцов, томатов, кабачков для большого урожая

Несмотря на огромное множество различных удобрений, которые сегодня можно найти в магазинах, самодельные подкормки и обработки у многих все еще остаются на первом месте.

И это вовсе не случайность. Действительно, приготовить их можно без особых затрат, быстро и легко, применение же таких удобрений, как правило, является простым и очень эффективным. И вот одна из таких подкормок.

Ее можно назвать по-настоящему удивительной, ведь подходит такая подкормка абсолютно всем растениям, а особенно огурцам, томатам, перцам, баклажанам, землянике, малине, яблони, кабачкам и розам. Состав у нее крайне простой и бюджетный, но вместе с тем он содержит в себе самые важные и ценные для растений элементы питания, которые не только заметно увеличивают урожайность, но и защищают растения от различных стрессов и повреждений: холода, болезней, засухи, и помогают восстановиться после них, а также после вредителей.







Вам потребуется:



песок;

вода; лимонная кислота;

салициловая кислота



Основой подкормки является песок, но хорошо промытый речной песок в данном случае не подойдет. Вам нужен обыкновенный красный песок, и чем краснее он будет, тем лучше. На 10 л будущего удобрения, берем примерно 1 л песка, около 700 г.

Заливаем песок примерно 2 л воды и добавляем к нему также 1 ч. л. лимонной кислоты и 50 мл 2% спиртового раствора салициловой кислоты, которая является превосходным многофункциональным гормоном для растений. Также можно использовать аспирин, но предварительно его нужно превратить в салициловую кислоту.Все хорошо перемешиваем и даем смеси постоять примерно сутки, за это время раствор может приобрести более бурый или даже бордовый оттенок, все зависит от химического состава использованного песка. Храниться такой состав может очень долго до тех пор, пока он вам не понадобится, срок его годности практически не ограничен.Перед использованием подкормку нужно довести до 10 л, а также добавить в нее примерно 1 ч. л. нашатырного спирта и вновь все перемешать. Обработку можно проводить как по листу, так и под корень, примерно по 50-100 мл 1 раз в 2 недели. Если вы проводите обработку по листу, то предварительно раствор необходимо процедить от песка.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как приготовить и применять эту эффективную подкормку на основе песка.