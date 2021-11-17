С уверенностью можно сказать, что у кофе много поклонников. Готовят и употребляют бодрящий эликсир по-разному. Кому-то нравится заливать молотые зерна кипятком, не заморачиваясь с завариванием. Кто-то и вовсе предпочитает растворимый напиток.

Но всё же большинство выбирает натуральный кофе и способ приготовления по-восточному. В этой статье мы подробно расскажем, как правильно варить кофе в турке. На первый взгляд всё просто, но есть множество нюансов.







КАК ПРАВИЛЬНО ВАРИТЬ КОФЕ В ТУРКЕ





Дополнительные советы

Существует много способов приготовления кофе. Вот самые популярные из них:В турке. Такой метод приготовления кофе также называют «восточным». Это один из древнейших способов приготовления, который был изобретен арабами. Интересно, что изначально напиток готовили на горячем песке пустыни или на углях. Кофе, заваренный в турке, получается очень ярким и насыщенным.В чашке. Способ для тех, кто всегда торопится и не готов выжидать заваривания в турке.С помощью френч-пресса. Еще один быстрый способ. Отлично подходит, если нужно приготовить напиток на несколько человек сразу.В гейзерной кофеварке. Это устройство, в котором закипевшая вода проходит через фильтр с кофе под давлением пара, снизу вверх. Напиток получается достаточно насыщенным и крепким.В автоматической кофемашине. Именно такой способ пользуется популярностью в офисах и кафе. Конечно же, не каждый станет покупать себе домой кофемашину.С помощью фильтр-кофеварки. Тоже достаточно простой способ. Фильтр устанливают и засыпают в него кофе. Воду заливают в специальную емкость. Остальное кофеварка делает сама.В эспрессо кофеварке. Принцип действия такой кофеварки заключается в пропускании горячей воды через слой молотого кофе под определенным давлением. Но такой способ не подойдет для новичков, здесь нужен опыт и сноровка.В аэропрессе. Приготовить с помощью него кофе на самом деле проще, чем может показаться. В результате получается очень ароматный и крепкий напиток.Разумеется, есть и много других способов приготовления бодрящего напитка. Но мы подробней расскажем именно о первом способе — кофе по-восточному.Процесс приготовления кофе в туркеНа первый взгляд может показаться, что готовить кофе в турке — это проще простого. Но есть нюансы, которые могут сильно повлиять на вкус готового напитка. О них известно далеко не каждому.Для приготовления кофе по-восточному нам нужен следующий инвентарь: кофемолка (если кофе в зернах), турка, ложка с длинной ручкой.Берем 2 ч. л. кофе на одну чашку напитка (в зернах или молотого), 120 мл фильтрованной воды, 1 ч. л. сахара (можно не использовать), соль также по вкусу.Если кофе в зернах, измельчаем его в кофемолке в течение 40–50 секунд. Лучше делать это в несколько заходов, с перерывами, иначе кофемолка может перегреться, что повлияет на вкус готового напитка.Насыпаем кофе в турку. Добавляем по желанию соль и сахар. Кому-то может показаться странным добавление соли, но она только поможет раскрыть вкус кофе. Перемешиваем все сухие ингредиенты.Наливаем в турку фильтрованную воду из расчета 60 мл на 1 ч. л. кофе. Уровень воды не должен быть выше самой узкой части турки.Отправляем турку на средний огонь, чтобы кофе начал постепенно прогреваться. Когда появится пенка, уменьшаем огонь до минимума.Внимательно наблюдаем за пенкой — от плиты лучше далеко не отходить. Когда пенка начнет быстро подниматься, снимаем турку с огня и ждем, пока пенка осядет.Повторно ставим турку на огонь и ждем, пока пенка опять начнет подниматься. Снова снимаем с огня и даем пенке осесть.Если есть время, повторяем эти действия около 4-5 раз. Дело в том, что за это время произойдет процесс экстракции, и кофе отдаст все свои эфирные масла. Напиток получится насыщенным, с богатым вкусом.Снимаем турку с огня и наслаждаемся ароматным эликсиром, который улучшит настроение и поможет взбодриться!Не следует доводить кофе в турке до кипения. Идеальная температура — 95 °С.Чтобы крупинки кофе осели на дно, после приготовления добавь в него 1 чайную ложку ледяной воды.Не спеши переливать кофе в чашку. Лучше дать ему постоять 1–2 минуты.Чтобы аромат напитка полностью раскрылся, для подачи используй подогретые чашки. Например, можно обдать их кипятком изнутри.