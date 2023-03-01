Игороты: как живут горные племена в филиппинских Кордильерах
В филиппинских Кордильерах живут горные племена, которые следуют древним традициям своих предков. В этом уголке Земли с идеалистическими пейзажами женщины занимаются земледелием, а на мужские плечи легли домашние дела и уход за детьми. Кроме того, сильный пол ходит на охоту и рыбалку.
Величественные Кордильеры в филиппинской провинции Абра.
Игоротами называют разные филиппинские горные народы, в том числе бонтоков, инибалоев и канканаев. Термин «игорот» – это старое тагальское слово, означающее «человек с гор», «горец».
Женщина народности калинга внимательно смотрит в окно. Татуировки на её руках служат не только украшением, но и свидетельствуют о принадлежности к определённому племени.
Раньше эти люди на многих наводили страх. Их называли «охотниками за черепами».
Портреты двух представителей горных племён.
Слева на фото – один из старейшин небольшой деревни провинции Абра. Справа – один из старейших представителей народности канканай. У этого 92-летнего игорота 9 детей и более 30 внуков. Его ожерелью из кабаньих и крокодильих клыков уже много веков – оно передавалось из поколения в поколение.
Мужчина из народности калинга чинит забор в своём свинарнике. Свиноводство в Кордильерах – один из основных источников пропитания. Свиней даже используют в различных ритуалах.
Женщина за традиционным ткацким станком.
Множество общин в Кордильерах существуют благодаря ткачеству. На фото выше изображена женщина народа калинги в своём доме за деревянным ткацким станком. На снимке ниже запечатлён Аллан, известный житель горной провинции Сагада, который проверяет свои ульи. Он собирает горный мед и продаёт его.
Бортник Аллан.
Супружеская пара народа калинги собирается обедать фасолью.
Один из уникальных аспектов жизни в Кордильерах состоит в том, что игороты сохраняют автономность своего общества. Они живут обособленно от остальных Филиппин. В отличие от многих других племён или общин страны, игоротам удалось сохранить большую часть своих земель. В этих горных районах практически нет ни одного магазина, поэтому игороты во многом сохраняют уклад жизни, которого придерживались их предки тысячи лет назад.
Турист в горах.
В последние годы в Кордильерах значительно вырос уровень туризма. В провинции Сагада уже попросту не хватает номеров в гостиницах для посетителей, особенно во время праздников. Большинство приезжих останавливаются на пару дней, чтобы посетить местные пещеры и прочие достопримечательности.
Туристы из Манилы наблюдают за работой гончара Сигрида.
Совместный приём пищи и общение – важная часть жизни семей игоротов. После еды мужчины, как правило, пропускают стаканчик-другой, а женщины убирают посуду. Блюда готовят на открытом огне.
Ночью для освещения используют сосновую смолу, а не керосиновые лампы.
Женщина курит в своём доме.
Большая часть жизни в Кордильерах связана с рисом. Круглый год игороты занимаются чем-то, связанным с этой крупяной культурой: пропалывают поля, отгоняют птиц, сушат собранные зёрна и т.д.
Рисовые террасы в Кардильерах.
Игороты на протяжении веков создали рисовые террасы, которые можно отнести к самым большим и сложным в мире. Удивительно, что многие племена до сих пор практикуют ритуалы задабривания духов перед посадкой риса и ритуалы благодарения во время сбора урожая.
Сушка риса на солнце.
Кроме риса в филиппинских горах выращивают кофе. Это один из самых популярных продуктов. Большинство жителей выпивают около 10 чашек кофе в день. Также в жизни игоротов важное место занимают охота и рыбалка. Дети осваивают эти занятия с раннего возраста.
Канканайская женщина с внуком пьёт кофе во время полуденного перерыва после работы в рисовом поле.
Двое тинггуанских мужчин. Марлон всю жизнь занимается рыболовлей, а Ла-ав – охотник.
После работы можно расслабиться и поиграть в шахматы.
В Кордильерах уникальная флора. Буквально в километре от сухого соснового леса можно оказаться во влажном мшистом лесу. Внезапно он прерывается, и берут начало рисовые террасы.
Уникальная флора региона.
Лес остаётся источником пропитания для многих семей в этих краях. Игороты охотятся на диких кабанов, оленей и птиц.
На фото коллекция черепов диких свиней одного из охотников.
Заброшенная деревня в горах провинции Абра.
В 80-е годы прошлого века филиппинские военные пришли в эту деревню и перебили всех жителей. Здесь по сей день борются с повстанцами-коммунистами, которые прячутся в горах.
В некоторых сёлах провинции Калинга до сих пор практикуется тысячелетнее искусство татуировки (батек). Мужчины традиционно делают тату во время обряда посвящения в воины.
Две татуированные женщины из деревни Бускалан. Слева Ган-нао – младшая сестра Фанг-од, татуировки которой чуть ли не самые сложные в поселении.
После Второй мировой войны обычай набивать татуировки практикуют меньше. Эти женщины сделали их для украшения.
Фан-од у себя дома готовит еду. Доев кашу, она выскребет сажу со дна казана, чтобы сделать из неё новые тату.
Местное искусство татуировки постепенно угасает. Лишь самые старшие жители помнят, как делать настоящие игоротские тату.
Фанг-од наносит татуировку туристу из Манилы. Она использует шип дерева помело, прикрепленный к куску бамбука. А чернилами служит сажа со дна казана.
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