Огромные стаи саранчи атаковали южные регионы России

С нами не соскучишься!

В южные регионы России прилетела незваная гостья — саранча. Огромные стаи прожорливых насекомых уничтожают посевы сельхозкультур и любую зелень, которую встречают на своем пути. Стаи крылатых вредителей атаковали Дагестан, Ставропольский и Краснодарский край, поля Калмыкии, Бурятии и Крыма. Стая саранчи может за пару часов уничтожить целое поле.