Пицца не итальянская, а матрёшка не русская: 9 вещей, которые придумали не там, где принято считать

То, что нам кажется узнаваемой и неотъемлемой частью национальной культуры — того или иного народа — на самом деле ему, скажем так, неродное. Не всегда, но чаще, чем можно подумать. Чаще всего «самозванцами» оказываются известные блюда, за ними идут детали одежды.
Пиццу придумали не итальянцы
На итальянском полуострове это блюдо действительно едят с незапамятных времён — то есть, с древнеримских, когда она называлась ещё «плакента». А привезли её туда солдаты Рима из Греции, где плоский хлебец, на который ещё до запекания положили разные вкусные кусочки, звался «плакунтос». А саму идею именно плоского хлеба — только без топпинга — греки заимствовали, надо сказать, у египтян.
Пиццу придумали греки.
Феска существовала до турков
Греки — настоящие изобретатели ещё одной «национальной штуки». Многим известен турецкий народный головной убор — феска. Его ещё в рамках борьбы за глобализацию и присоединение к достижениям цивилизации запретил Ататюрк в начале двадцатого века. Так вот, феску турки на самом деле переняли у греков, после того, как завоевали Византию. Уже от турков феска разошлась по мусульманским странам Северной Африки. Там же она получила то название, под которым мы её знаем — в городе Фес в Марокко изготавливали огромное количество этих шапочек для международного рынка. Странно, но почему-то итальянские фашисты сделали своим отличительным головным убором чёрную феску.
Феску турки не знали до завоевания Византии. Картина Мартинуса Рёрби.
Шведские фрикадельки вывезены с очень напряжённых переговоров
Это блюдо стало ассоциироваться со шведской кухней благодаря магазинам IKEA, где оно подаётся как народное. На самом деле в Швецию его привёз король Карл XII, тот самый, что с Петром I воевал. Привёз он их из Османской империи, где они носили гордое турецкое название кюфта. Правда, со временем рецепт изменился, но совсем немного: во фрикадельки стали добавлять яйцо, а бараний фарш по желанию могут заменить свиным, что для турков немыслимо.
Карл XII до знакомства с фрикадельками.
Дебреценские сосиски придуманы не венграми
Дебреценские сосиски — одно из тех блюд венгерской кухни, которые сходу может назвать половина европейцев. Они делаются из смеси говядины и свинины с добавлением острого перца и используются для приготовления многих венгерских блюд вроде гуляша. Только придумали их на самом деле чехи. Так вышло. Кстати, танец «полька» тоже изобретение чехов и к Польше отношения не имеет.
Современный Дебрецен на картине Яноша Максая.
Французы узнали о круассанах недавно
Есть вещи, которые очень чётко ассоциируются с французским стилем жизни, например — круассаны. Просьба самых нежных читателей пролистать вниз, потому что сейчас мы скажем, что круассаны изобрели в Австрии и ещё в тринадцатом веке были куда известнее под названием «кипферль» («полумесяц»). Фактически, французское название — точный перевод австрийского, поскольку в 1839 году некий предприимчивый австриец Август Цанг открыл пекарню с венскими десертами в Париже и по мере возможности адаптировал все названия для удобства покупателей. Долгое время круассаны можно было купить только в столице Франции, остальным французам такая диковина была недоступна и попросту неведома. Зато сейчас круассан и кофе — один из самых французских завтраков из возможных.
Традиционным французским завтраком считают круассан и кофе. Впрочем, у кофе тоже происхождение не французское. Художник Том Браун.
Вот вам ещё одно кулинарное разочарование: гренки по-французски называются так потому, что у их изобретателя, англоязычного жителя США, была фамилия Френч, что по-английски означает «француз». У советских мам рецепт был очень популярен — при наличии нужных ингредиентов, конечно, таких, как яйца, сливочное масло, молоко и (желательно, но необязательно) корица. Считалось, что гренки по-французски замечательно заменяют манку (а яйцо даёт ещё и животный белок), и дети едят их куда охотнее.
Арабскими цифрами арабы только поделились
Мы очень редко пользуемся в своей жизни коренными европейскими римскими цифрами (I, V, X, L, C, M), предпочитая арабские, то есть завезённые из арабских стран. Но и для арабов эти цифры — заимствование, а их настоящая родина — Индия.
Эволюция цифр.
Матрёшка и Чебурашка
Нет, с Чебурашкой всё в порядке, это русский по происхождению сказочный зверёк. Вот только он очень популярен в Японии — с ним сняли мультсериал, и игрушечных чебурашек выпускают видимо-невидимо. Японцы его обожают и… Уверены, что персонаж, собственно, их, родной. Ну а что, покемонов же они изобрели? Почему им не придумать ещё одно нелепое и милое с виду чудо? Для них всякий раз становится настоящим шоком открытие, что задолго до двадцать первого века Чебурашек выпускали в СССР, потому что зверёк был персонажем именно русских детских книг.
Зато не каждому русскому легко узнать, что матрёшек изначально в Россию ввозили из Японии. Точнее, звали тогда матрёшку фукурума, и интересовала эта странная, округлая игрушка (внутри которой пряталось ещё несколько таких же, но поменьше) только некоторых ценителей Востока в конце девятнадцатого века. По её образцу большой любитель всего русского Сергей Малютин изготовил свой ответ японцам — точно такую же куклу с куклами внутри, но только в русской народной одежде и девочку. По другой версии, первую матрёшку изготовил токарь Звёздочкин — правда, он же утверждает, что придумал её с нуля, хотя сходство с фукурумой для этого слишком велико.
Фукурума.
Берет, вероятно, тоже грек
Это слово во многие языки пришло из французского, и сам головной убор кажется национальным французским — разве что в Средние Века он был разлапистый, а в двадцатом веке стал очень маленьким и аккуратным. Однако во Францию с большой вероятностью головной убор пришёл из Италии, а туда, ещё во времена Древнего Рима — с востока, предположительно, из Греции. В конце концов, ничего удивительного — из Древней Греции вышла, как считается, европейская цивилизация. Вместе с беретом.
Текст: Лилит Мазикина.
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