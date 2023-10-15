7 фактов, доказывающих, что саркастичные люди умнее всех

Сарказм умеют определять абсолютно все люди, начиная с двух лет. Даже дети понимают сарказм! Очевидно, что саркастичность как выраженная черта характера неразрывно связана с интеллектом человека.
Приводим семь аргументов, доказывающих, что саркастичные люди отличаются незаурядным умом.
1. Они могут видеть человека насквозь
По словам психолога Шаман-Тсури, психолога из университета Хайфы, люди, обладающие этим своеобразным чувством юмора, могут видеть и чувствовать реальные эмоции человека. Невзирая на различные эмоциональные уловки, «маски» и «дымовые завесы», призванные обмануть собеседника.
2. Они легко решают проблемы
Чаще всего, саркастичные люди подходят к разного рода проблемам, не заморачиваясь и не заботясь о том, что скажут окружающие. Их интересует результат и чтобы его достичь, они нередко прибегают к радикальным мерам. Другими словами, медлительность и нерешительность — это не про них. Иногда это может даже спасти чью-то жизнь.
3. Они обладают ключевыми социальными навыками для современного общества
Джон Хайман, лингвист из колледжа Макалестер, утверждает, что сарказм является одним из основных языков общения в сегодняшнем окружении. Человек, обладающий искусством сарказма, с легкостью поддержит практически любой разговор и вряд ли будет неловко стоять за спинами других людей, нерешительно улыбаясь шуткам из чужого диалога.
4. Они довольно толстокожи и невосприимчивы к обидам
Такие люди редко принимают издевки и оскорбления на свой счет близко к сердцу, они не станут расстраиваться, если над ними начнут подтрунивать или неудачно пошутят. Они с легкостью выдержат этот удар и вернут его бумерангом, приправив свой ответ колкостями и ехидными замечаниями. Саркастичные люди не станут играть в жертву, так как посмотрим правде в глаза — жертв не любит никто.
5. Они делают окружающих сообразительнее
Саркастичные люди стимулируют умственную деятельность всех, кто их окружает. Так как тем, кто находится рядом с ними, волей-неволей приходится напрягать свой мозг, чтобы вникнуть и успеть за их мыслительным процессом.
6. Они выходят сухими из воды
«Глупо бить человека кулаками, когда можно, не нарушая закона, бить его словами» — Давид Фонкинос
Они — мастера своего дела: в словесных перепалках и эмоциональных побоищах им нет равных.«Буду бить аккуратно, но сильно» — это про них. Тому, кто сталкивался в споре с человеком, обладающим немалой долей сарказма, наверняка пришлось зализывать раны после словесных атак своего оппонента. Возможно, они не обладают боевыми умениями и навыками, и за физические повреждения их сложно привлечь к ответственности. А вот эмоциональная травма надолго врежется в память и может причинить не меньшую боль, чем все зуботычины и удары вместе взятые.
7. Их друзья — настоящие
Быть другом такого человека нелегко, так как не каждый сможет выдержать ежедневный шквал острот и ироничных подколок. Поэтому, те, кто познакомился поближе с такими людьми либо надолго не задерживаются, либо остаются с ними навсегда.
Кто-то скажет, что сарказм — это своего рода самолюбование и неотъемлемая часть нарциссизма. Однако американский литератор Чарльз Буковски сказал в свое время так: «Сарказм — это естественная защитная реакция психики от глупости окружающих».
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