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Киндер-сюрприз для взрослых: как сварить яйцо с беконом внутри


Как сварить яйцо с беконом внутри

Как сварить яйцо с беконом внутри

 

Любой диетолог подтвердит: даже если вы жёстко ограничены в калориях, завтрак должен быть насыщенным и в меру плотным. Ведь первый приём пищи призван зарядить вас энергией на весь день. Не зря, к примеру, британцы традиционно предпочитают начинать утро с овсянки, яиц и бекона. Такая белково-углеводная бомба точно прогонит любую сонливость. А знаете, как сократить время завтрака, но при этом остаться сытым? Приготовить варенные вкрутую яйца с беконом внутри! Попробуйте, и вы больше не захотите есть их по-отдельности!

Как сварить яйцо с беконом внутри

Как сварить яйцо с беконом внутри

 

Чтобы приготовить традиционный завтрак на новый лад и быструю руку, вам понадобятся:
1. Яйца;
2. Прожаренные кусочки бекона;
3. Зубочистка;
4. Пищевая пленка;
5. Скотч
Как сварить яйцо с беконом внутри

Как сварить яйцо с беконом внутри

 
Как сварить яйцо с беконом внутри

Как сварить яйцо с беконом внутри

 

Проделайте в скорлупе сырого яйца аккуратное отверстие. Для этого можно использовать разные предметы: от канцелярского ножа и циркуля до лазера, как лайфхакер-экстремал, автор этой инструкции.
Как сварить яйцо с беконом внутри

Как сварить яйцо с беконом внутри

 

Поджаренный бекон нарежьте на мелкие кусочки. Они должны помещаться в отверстие в скорлупе яйца.
Как сварить яйцо с беконом внутри

Как сварить яйцо с беконом внутри

 

С помощью зубочистки аккуратно протолкните кусочки бекона вовнутрь, один за одним.
Как сварить яйцо с беконом внутри

Как сварить яйцо с беконом внутри

 

После того, как весь бекон будет благополучно «упакован», нужно упаковать и само яйцо. В прямом смысле. Заверните его в пищевую пленку, а сверху аккуратно, по диаметру залепите скотчем. Так, чтобы клейкая лента закрывала участок скорлупы с отверстием.
Как сварить яйцо с беконом внутри

Как сварить яйцо с беконом внутри

 

Варите, как обычное яйцо вкрутую. В процессе отверстие наверняка забьётся белком или кусочком мяса – это нормально.
Как сварить яйцо с беконом внутри

Как сварить яйцо с беконом внутри

 
Как сварить яйцо с беконом внутри

Как сварить яйцо с беконом внутри

 

Подавайте к столу и удивляйте близких!
Как сварить яйцо с беконом внутри

Как сварить яйцо с беконом внутри

 
Как сварить яйцо с беконом внутри

Как сварить яйцо с беконом внутри.

 

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