Прогулочную коляску можно использовать примерно с 7 - 8 месяцев, когда ребенок уже может сам без посторонней помощи сидеть. Данное транспортное средство может служить ребенку вплоть до трех лет и даже дольше.

Прогулочные модели имеют современный дизайн, а стильный внешний вид дополняет компактность и легкость в складывании.

Коляска в сложенном виде не займет много места в квартире, ее можно хранить на балконе или же в коридоре, а также с легкостью брать с собой в путешествие на машине или поезде.

Детские “прогулки” разделяются на 2 группы - книжки и трости. Трости выделяются большей компактностью, однако в сложенном состоянии не могут стоять без опоры.

Прогулочная коляска: особенности выбора

Прогулочная коляска должна быть безопасной для ребенка, а ее детали - прочными и износостойкими. Крепежная система не может быть выполнена пластмассы, обратите внимание, чтобы это был металла.

Сама конструкция должна характеризоваться устойчивостью.

Ортопедическая спинка, глубокое посадочное место, а также регулируемая подножка создадут необходимые условия для комфорта малыша.

Спинки прогулочных колясок можно регулировать - от положения “сидя” до “полулежа”. Ряд моделей прогулочных колясок позволяют установить спинку даже в положение “лежа”.

Детки смогут спать в таких колясках во время прогулки.

Так как безопасность ребенка для производителей и родителей стоит на первом месте, то коляски оборудованы пятиточечными ремнями безопасности, а также тормозом, который удобно использовать при помощи ног.

Мягкий передний бампер с широким фиксатором для ножек не будет создавать дискомфорта ребенку во время прогулок и поможет обеспечить надежное положение ребенка в коляске.

Для холодной поры года пригодится чехол для ножек, который входит в комплект “прогулок”.

В основном все прогулочные коляски оборудованы поворотными колесами, что делает коляску более маневренной, однако лучше, если при этом они оснащены фиксаторами. Проходимость можно определить по величине колес: чем они крупнее в диаметре, тем лучше коляска преодолеет препятствия.

Существуют прогулочные коляски трех- и четырехколесные. Людям активным, путешествующим подойдут трехколесные модели. Четырехколесные коляски ввиду своей устойчивости более удобны в условиях города, тем более пандусы и съезды, как правило, предназначены именно для них.

Многие родители ищут модели с перекидной ручкой, которая обеспечивает возможность возить ребенка как в положении “лицом к маме”, так и в обратном положении.

Бесспорные преимущества: маленькие дети могут видеть маму, при ярком солнце или ветре ребенка всегда можно развернуть. При этом специалисты рекомендуют все же возить малыша лицом по ходу движения.

Как правило во многих прогулочных колясках ручки регулируются по высоте. Это очень удобно, так как коляску с комфортом сможет возить как папа, так и более низкая мама.

В случае загрязнения тканевых частей коляски, они должны легко сниматься для стирки.

Бонусом станет, если предусмотрены дополнительные приятные мелочи для родителей: сумки для покупок, крепящиеся внизу коляски, а также специальный карман для телефона или же других мелочей на козырьке коляски.

Детские “прогулки” условно можно разделить на три “весовые” категории: тяжеловесы (8 - 12 кг), облегчeнные модели (6 - 9 кг), суперлeгкие коляски (3,5 - 6 кг)

Прогулочные модели могут быть зимними, летними и демисезонными. Наиболее оптимальный вариант такой коляски - демисезонный. Летняя версия превращается в зимнюю при помощи специальной утепляющей вкладки.

Каждый из родителей сможет выбрать из широкого ассортимента современных прогулочных колясок ту, которая будет соответствовать всем эстетическим требованиям касательно дизайна, цвета, а также требованиям относительно функциональных возможностей.