Бюджетная аптечная подкормка для рассады

Каждый огородник знает, что именно от качества рассады зависит то, каким будет урожай различных культур в сезон. Чтобы рассада была крепкой и коренастой, не болела и была устойчива к стрессу, не нужно идти в садовый магазин и покупать дорогие удобрения.



Просто загляните в свою аптечку, в которой, наверняка, найдется несколько препаратов, которые можно использовать для приготовления подкормок для рассады.

Делимся большой подборкой эффективных средств для рассады, для приготовления которых нужны бюджетные аптечные препараты.







Полив с фурацилином

Подкормка с аспаркамом

Подкормка с глицином

Подкормка с ацетилсалициловой кислотой

Удобрение с фолиевой кислотой

Подкормка с янтарной кислотой

Подкормка с мумие

Подкормка с никотиновой кислотой

Подкормка с глюконатом кальция

Подкормка с аскорутином

Подкормка с глюкозой

Подкормка с витаминами группы В

Подкормка с комплексными витаминами

Используя всего одну таблетку фурацилина, можно приготовить профилактическое средство, которое повысит иммунитет рассады и сделает ее устойчивой к воздействию грибковых заболеваний и, в частности, опасному фитофторозу. Использовать фурацилин для обработки рассады достаточно всего 1 раз в месяц.Дать рассаде большое количество необходимого калия и магния поможет бюджетная подкормка с аспаркамом или его аналогом панангином. На 1 литр воды нужна 1 таблетка аптечного средства.Калий в составе препарата поднимет иммунитет рассады. Магний поможет листочкам оставаться зелеными и упругими. Использовать подкормку с аспаркамом для рассады следует 1 раз в 2 недели.Аминокислота глицин влияет на все жизненно важные процессы, происходящие во время роста растения. Глицин улучшит процессы всасывания питательных веществ корневой системой рассады. Аминокислота также положительно повлияет на способность растений приспосабливаться к различным условиям содержания.Для приготовления эффективного средства растворите в 1 литре воды 4-5 таблеток глицина. Используйте подкормку для полива рассады под корень 1 раз в две недели.Использовать подкормку с ацетилсалициловой кислотой можно не чаще 1 раза в месяц и только для томатов при условии, что рассада болеет и выглядит вялой. Здоровым растениям данное удобрение не понадобится.Ацетилсалициловая кислота поможет избавиться от бактериальных и грибковых болезней.Фолиевая кислота принимает непосредственное участие во всех обменных процессах. Благодаря фолиевой кислоте клетки растения не мутируют, рассада растет без каких-либо дефектов.Для приготовления подкормки в 1 литре воды необходимо растворить 1 мг фолиевой кислоты. Данное удобрение следует использовать 2-3 раза в месяц.Янтарная кислота — стимулятор роста и корнеобразования. Чтобы сделать подкормку с 1 таблеткой янтарной кислоты более эффективной, можно добавить к ней 1 таблетку глицина или фолиевой кислоты. Использовать удобрение с янтарной кислотой рекомендуется 2 раза в месяц.Мумие — вещество, содержащее огромное количество макроэлементов, микроэлементов, витаминов, аминокислот, гуминовых кислот. Мумие можно использовать как самостоятельно, так и в комплексе с другими препаратами, что поможет улучшить их эффективность. На 1 л воды достаточно 1 таблетки мумие.Никотиновая кислота — один из витаминов группы В, который крайне необходим растениям для правильного роста и развития. Более того, никотиновая кислота улучшает иммунитет рассады. Для полива рассады необходимо использовать 1 таблетку никотиновой кислоты и 1 л воды.Кальций в составе препарата помогает развитию крепкой и здоровой корневой системы рассады. Чтобы рассада была коренастой, поливайте ее средством, приготовленным из 1 таблетки глюконата кальция и 1 л воды.Аскорутин — сочетание аскорбиновой кислоты и рутина. Аскорбиновая кислота улучшает обменные процессы и помогает питательным веществам из почвы усваиваться в 2-3 раза лучше. Применение всего 1 таблетки аскорутина, растворенной в 1 литре воды, является отличным способом стимуляции растения, которое начало увядать.Используйте 1 ампулу глюкозы и 1 литр воды, чтобы сделать еще одно эффективное средство для полива рассады. Глюкозу рекомендуется использовать для слабых растений, рост которых замедлен.Важно! После использовании подкормки с глюкозой необходимо дождаться полного высыхания грунта и лишь потом снова поливать рассаду. В противном случае на поверхности грунта может появиться плесень.Получить крепкую и здоровую рассаду помогут витамины группы В. Чтобы корневая система рассады лучше усваивала витамины группы В, в воду следует добавить 1 гр. глицина.Дать рассаде дополнительные силы для роста и развития, а также улучшить здоровье посадок помогут комплексные витамины. Как и в случае с прошлой подкормкой, для лучшего усвоения витаминов в воду необходимо добавить 1 гр глицина.