Бюджетная аптечная подкормка для рассады

Каждый огородник знает, что именно от качества рассады зависит то, каким будет урожай различных культур в сезон. Чтобы рассада была крепкой и коренастой, не болела и была устойчива к стрессу, не нужно идти в садовый магазин и покупать дорогие удобрения.
Просто загляните в свою аптечку, в которой, наверняка, найдется несколько препаратов, которые можно использовать для приготовления подкормок для рассады.
Делимся большой подборкой эффективных средств для рассады, для приготовления которых нужны бюджетные аптечные препараты.
Полив с фурацилином
Используя всего одну таблетку фурацилина, можно приготовить профилактическое средство, которое повысит иммунитет рассады и сделает ее устойчивой к воздействию грибковых заболеваний и, в частности, опасному фитофторозу. Использовать фурацилин для обработки рассады достаточно всего 1 раз в месяц.
Подкормка с аспаркамом
Дать рассаде большое количество необходимого калия и магния поможет бюджетная подкормка с аспаркамом или его аналогом панангином. На 1 литр воды нужна 1 таблетка аптечного средства.
Калий в составе препарата поднимет иммунитет рассады. Магний поможет листочкам оставаться зелеными и упругими. Использовать подкормку с аспаркамом для рассады следует 1 раз в 2 недели.
Подкормка с глицином
Аминокислота глицин влияет на все жизненно важные процессы, происходящие во время роста растения. Глицин улучшит процессы всасывания питательных веществ корневой системой рассады. Аминокислота также положительно повлияет на способность растений приспосабливаться к различным условиям содержания.
Для приготовления эффективного средства растворите в 1 литре воды 4-5 таблеток глицина. Используйте подкормку для полива рассады под корень 1 раз в две недели.
Подкормка с ацетилсалициловой кислотой
Использовать подкормку с ацетилсалициловой кислотой можно не чаще 1 раза в месяц и только для томатов при условии, что рассада болеет и выглядит вялой. Здоровым растениям данное удобрение не понадобится.
Ацетилсалициловая кислота поможет избавиться от бактериальных и грибковых болезней.
Удобрение с фолиевой кислотой
Фолиевая кислота принимает непосредственное участие во всех обменных процессах. Благодаря фолиевой кислоте клетки растения не мутируют, рассада растет без каких-либо дефектов.
Для приготовления подкормки в 1 литре воды необходимо растворить 1 мг фолиевой кислоты. Данное удобрение следует использовать 2-3 раза в месяц.
Подкормка с янтарной кислотой
Янтарная кислота — стимулятор роста и корнеобразования. Чтобы сделать подкормку с 1 таблеткой янтарной кислоты более эффективной, можно добавить к ней 1 таблетку глицина или фолиевой кислоты. Использовать удобрение с янтарной кислотой рекомендуется 2 раза в месяц.
Подкормка с мумие
Мумие — вещество, содержащее огромное количество макроэлементов, микроэлементов, витаминов, аминокислот, гуминовых кислот. Мумие можно использовать как самостоятельно, так и в комплексе с другими препаратами, что поможет улучшить их эффективность. На 1 л воды достаточно 1 таблетки мумие.
Подкормка с никотиновой кислотой
Никотиновая кислота — один из витаминов группы В, который крайне необходим растениям для правильного роста и развития. Более того, никотиновая кислота улучшает иммунитет рассады. Для полива рассады необходимо использовать 1 таблетку никотиновой кислоты и 1 л воды.
Подкормка с глюконатом кальция
Кальций в составе препарата помогает развитию крепкой и здоровой корневой системы рассады. Чтобы рассада была коренастой, поливайте ее средством, приготовленным из 1 таблетки глюконата кальция и 1 л воды.
Подкормка с аскорутином
Аскорутин — сочетание аскорбиновой кислоты и рутина. Аскорбиновая кислота улучшает обменные процессы и помогает питательным веществам из почвы усваиваться в 2-3 раза лучше. Применение всего 1 таблетки аскорутина, растворенной в 1 литре воды, является отличным способом стимуляции растения, которое начало увядать.
Подкормка с глюкозой
Используйте 1 ампулу глюкозы и 1 литр воды, чтобы сделать еще одно эффективное средство для полива рассады. Глюкозу рекомендуется использовать для слабых растений, рост которых замедлен.
Важно! После использовании подкормки с глюкозой необходимо дождаться полного высыхания грунта и лишь потом снова поливать рассаду. В противном случае на поверхности грунта может появиться плесень.
Подкормка с витаминами группы В
Получить крепкую и здоровую рассаду помогут витамины группы В. Чтобы корневая система рассады лучше усваивала витамины группы В, в воду следует добавить 1 гр. глицина.
Подкормка с комплексными витаминами
Дать рассаде дополнительные силы для роста и развития, а также улучшить здоровье посадок помогут комплексные витамины. Как и в случае с прошлой подкормкой, для лучшего усвоения витаминов в воду необходимо добавить 1 гр глицина.
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